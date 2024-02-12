https://ria.ru/20240212/vsu-1926817145.html

Депутат Рады утверждает, что ВСУ снова воюют своими силами

Депутат Рады утверждает, что ВСУ снова воюют своими силами - РИА Новости, 12.02.2024

Депутат Рады утверждает, что ВСУ снова воюют своими силами

Депутат Верховной Рады Максим Бужанский в своем Telegram-канале назвал странным формат работы международной комиссии по военной помощи Украине, в то время как... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T12:02

2024-02-12T12:02

2024-02-12T12:02

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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верховная рада украины

нато

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Депутат Верховной Рады Максим Бужанский в своем Telegram-канале назвал странным формат работы международной комиссии по военной помощи Украине, в то время как ВСУ, по его словам, снова ведут боевые действия своими силами, как это было весной 2022 года. Такое заявление Бужанский сделал в преддверии очередного заседания Контактной группы по обороне Украины, которая оказывает Киеву военную помощь. В работе группы, которая получила неформальное название "Рамштайн" - по одноименной авиабазе в Германии, где 26 апреля 2022 года прошла ее первая встреча, - участвуют более 50 стран, в том числе все члены НАТО и большинство государств ЕС. Последняя такая встреча состоялась в конце января. "Послезавтра 19-й "Рамштайн"… Странный формат, когда вопрос поставок оружия решается вот так, в буквальном смысле поквартально, а не глобально, исходя из задач и ситуации. Особенно сейчас, когда ВСУ ведут войну практически как весной 2022 года, своими силами, когда никакой помощи партнеров еще и близко не было", - написал Бужанский. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, максим бужанский, вооруженные силы украины, верховная рада украины, нато, ситуация в днр и лнр