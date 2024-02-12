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Депутат Рады утверждает, что ВСУ снова воюют своими силами - РИА Новости, 12.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:02 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/vsu-1926817145.html
Депутат Рады утверждает, что ВСУ снова воюют своими силами
Депутат Рады утверждает, что ВСУ снова воюют своими силами - РИА Новости, 12.02.2024
Депутат Рады утверждает, что ВСУ снова воюют своими силами
Депутат Верховной Рады Максим Бужанский в своем Telegram-канале назвал странным формат работы международной комиссии по военной помощи Украине, в то время как... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T12:02
2024-02-12T12:02
специальная военная операция на украине
в мире
украина
максим бужанский
вооруженные силы украины
верховная рада украины
нато
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Депутат Верховной Рады Максим Бужанский в своем Telegram-канале назвал странным формат работы международной комиссии по военной помощи Украине, в то время как ВСУ, по его словам, снова ведут боевые действия своими силами, как это было весной 2022 года. Такое заявление Бужанский сделал в преддверии очередного заседания Контактной группы по обороне Украины, которая оказывает Киеву военную помощь. В работе группы, которая получила неформальное название "Рамштайн" - по одноименной авиабазе в Германии, где 26 апреля 2022 года прошла ее первая встреча, - участвуют более 50 стран, в том числе все члены НАТО и большинство государств ЕС. Последняя такая встреча состоялась в конце января. "Послезавтра 19-й "Рамштайн"… Странный формат, когда вопрос поставок оружия решается вот так, в буквальном смысле поквартально, а не глобально, исходя из задач и ситуации. Особенно сейчас, когда ВСУ ведут войну практически как весной 2022 года, своими силами, когда никакой помощи партнеров еще и близко не было", - написал Бужанский. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html
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в мире, украина, максим бужанский, вооруженные силы украины, верховная рада украины, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Максим Бужанский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
Депутат Рады утверждает, что ВСУ снова воюют своими силами

Депутат Рады Бужанский: ВСУ снова ведут боевые действия без поддержки партнеров

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Депутат Верховной Рады Максим Бужанский в своем Telegram-канале назвал странным формат работы международной комиссии по военной помощи Украине, в то время как ВСУ, по его словам, снова ведут боевые действия своими силами, как это было весной 2022 года.
Такое заявление Бужанский сделал в преддверии очередного заседания Контактной группы по обороне Украины, которая оказывает Киеву военную помощь. В работе группы, которая получила неформальное название "Рамштайн" - по одноименной авиабазе в Германии, где 26 апреля 2022 года прошла ее первая встреча, - участвуют более 50 стран, в том числе все члены НАТО и большинство государств ЕС. Последняя такая встреча состоялась в конце января.
"Послезавтра 19-й "Рамштайн"… Странный формат, когда вопрос поставок оружия решается вот так, в буквальном смысле поквартально, а не глобально, исходя из задач и ситуации. Особенно сейчас, когда ВСУ ведут войну практически как весной 2022 года, своими силами, когда никакой помощи партнеров еще и близко не было", - написал Бужанский.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Обучение операторов FPV-дронов на полигоне на базе добровольческого батальона имени П. А. Судоплатова в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМаксим БужанскийВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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