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Российский дипломат заявил о войне с ЕС на информационном поле - РИА Новости, 12.02.2024
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09:58 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/voyna-1926785046.html
Российский дипломат заявил о войне с ЕС на информационном поле
Российский дипломат заявил о войне с ЕС на информационном поле - РИА Новости, 12.02.2024
Российский дипломат заявил о войне с ЕС на информационном поле
Евросоюз ЕС, по сути, ведет войну с Россией на информационном поле, использует нелегитимные меры против российских журналистов, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T09:58
2024-02-12T09:58
россия
кирилл логвинов
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 12 фев - РИА Новости. Евросоюз ЕС, по сути, ведет войну с Россией на информационном поле, использует нелегитимные меры против российских журналистов, заявил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов. "Главный предлог связанного с информпотоками регулирования - противодействие "российской угрозе". Оно и понятно, - по сути, идет война с нашей страной в информполе. Как и в других областях, Брюссель активно прибегает к нелегитимным мерам, вводя бесконечные санкции в отношении отечественных журналистов и ограничивая работу российских СМИ", - указал и.о. постпреда России. По его словам, ЕС, под видом якобы борьбы с дезинформацией борется с неугодными СМИ и журналистами, отрезает европейское общество от альтернативных информационных источников. "В ЕС борются не с дезинформацией, а с "неугодными" источниками информации. Все, что не соответствует западному мейнстриму, подвергается жесткой цензуре. Идет зачистка информационного пространства. Цель - отрезать европейское общество от альтернативных СМИ и ресурсов. Одновременно евробюрократия, закручивая "информационные гайки", пытается мобилизовать местного избирателя в контексте выборов в Европарламент", - сказал собеседник агентства. Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными. За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещания на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.
https://ria.ru/20240212/rossiya-1926711803.html
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россия, кирилл логвинов, евросоюз, в мире
Россия, Кирилл Логвинов, Евросоюз, В мире
Российский дипломат заявил о войне с ЕС на информационном поле

И.о. постпреда Логвинов: ЕС ведет войну с Россией на информационном поле

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
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БРЮССЕЛЬ, 12 фев - РИА Новости. Евросоюз ЕС, по сути, ведет войну с Россией на информационном поле, использует нелегитимные меры против российских журналистов, заявил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов.
"Главный предлог связанного с информпотоками регулирования - противодействие "российской угрозе". Оно и понятно, - по сути, идет война с нашей страной в информполе. Как и в других областях, Брюссель активно прибегает к нелегитимным мерам, вводя бесконечные санкции в отношении отечественных журналистов и ограничивая работу российских СМИ", - указал и.о. постпреда России.
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По его словам, ЕС, под видом якобы борьбы с дезинформацией борется с неугодными СМИ и журналистами, отрезает европейское общество от альтернативных информационных источников. "В ЕС борются не с дезинформацией, а с "неугодными" источниками информации. Все, что не соответствует западному мейнстриму, подвергается жесткой цензуре. Идет зачистка информационного пространства. Цель - отрезать европейское общество от альтернативных СМИ и ресурсов. Одновременно евробюрократия, закручивая "информационные гайки", пытается мобилизовать местного избирателя в контексте выборов в Европарламент", - сказал собеседник агентства.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещания на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.
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