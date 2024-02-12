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В будущем пресную воду будут получать из осадков, рассказала Абрамченко - РИА Новости, 12.02.2024
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17:05 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/voda-1926903945.html
В будущем пресную воду будут получать из осадков, рассказала Абрамченко
В будущем пресную воду будут получать из осадков, рассказала Абрамченко - РИА Новости, 12.02.2024
В будущем пресную воду будут получать из осадков, рассказала Абрамченко
В условиях дефицита питьевой воды в ближайшем будущем станет актуальным развитие технологий получения пресной воды из атмосферных осадков, заявила вице-премьер... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T17:05
2024-02-12T17:05
общество
россия
виктория абрамченко
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. В условиях дефицита питьевой воды в ближайшем будущем станет актуальным развитие технологий получения пресной воды из атмосферных осадков, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в интервью телеканалу "Соловьев Live". "Не хотелось бы (в будущем) ни льды топить, ни Байкал по бутылкам разливать. Поэтому я считаю, что мы должны, во-первых, научиться работать с пресной водой из осадков. Если мы говорим о том, что нужно всё-таки переходить к умному управлению водными ресурсами", - сказала Абрамченко. По ее словам, такие технологии уже есть. Реки, озера и другие поверхностные воды при этом не должны загрязняться человеком: "Тогда россиянам точно хватит".
https://realty.ria.ru/20240208/voda-1926218201.html
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общество, россия, виктория абрамченко
Общество, Россия, Виктория Абрамченко
В будущем пресную воду будут получать из осадков, рассказала Абрамченко

Абрамченко: в будущем в условиях дефицита пресную воду будут получать из осадков

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкУльтрафильтрационные мембранные модули в цехе очистки воды
Ультрафильтрационные мембранные модули в цехе очистки воды - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Ультрафильтрационные мембранные модули в цехе очистки воды. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. В условиях дефицита питьевой воды в ближайшем будущем станет актуальным развитие технологий получения пресной воды из атмосферных осадков, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в интервью телеканалу "Соловьев Live".
"Не хотелось бы (в будущем) ни льды топить, ни Байкал по бутылкам разливать. Поэтому я считаю, что мы должны, во-первых, научиться работать с пресной водой из осадков. Если мы говорим о том, что нужно всё-таки переходить к умному управлению водными ресурсами", - сказала Абрамченко.
По ее словам, такие технологии уже есть.
Реки, озера и другие поверхностные воды при этом не должны загрязняться человеком: "Тогда россиянам точно хватит".
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