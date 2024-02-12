https://ria.ru/20240212/voda-1926903945.html

В будущем пресную воду будут получать из осадков, рассказала Абрамченко

В будущем пресную воду будут получать из осадков, рассказала Абрамченко - РИА Новости, 12.02.2024

В будущем пресную воду будут получать из осадков, рассказала Абрамченко

В условиях дефицита питьевой воды в ближайшем будущем станет актуальным развитие технологий получения пресной воды из атмосферных осадков, заявила вице-премьер... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T17:05

2024-02-12T17:05

2024-02-12T17:05

общество

россия

виктория абрамченко

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. В условиях дефицита питьевой воды в ближайшем будущем станет актуальным развитие технологий получения пресной воды из атмосферных осадков, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в интервью телеканалу "Соловьев Live". "Не хотелось бы (в будущем) ни льды топить, ни Байкал по бутылкам разливать. Поэтому я считаю, что мы должны, во-первых, научиться работать с пресной водой из осадков. Если мы говорим о том, что нужно всё-таки переходить к умному управлению водными ресурсами", - сказала Абрамченко. По ее словам, такие технологии уже есть. Реки, озера и другие поверхностные воды при этом не должны загрязняться человеком: "Тогда россиянам точно хватит".

https://realty.ria.ru/20240208/voda-1926218201.html

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, виктория абрамченко