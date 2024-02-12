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Посол рассказал о программе визита президента ЦАР в Москву - РИА Новости, 12.02.2024
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08:52 12.02.2024 (обновлено: 09:16 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/vizit-1926778091.html
Посол рассказал о программе визита президента ЦАР в Москву
Посол рассказал о программе визита президента ЦАР в Москву - РИА Новости, 12.02.2024
Посол рассказал о программе визита президента ЦАР в Москву
Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера пробудет Москве с 14 по 16 февраля, где примет участие в антиколониальном форуме "Единой России" и обсудит в ходе пребывания РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T08:52
2024-02-12T09:16
в мире
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера пробудет Москве с 14 по 16 февраля, где примет участие в антиколониальном форуме "Единой России" и обсудит в ходе пребывания весь комплекс двусторонних и международных сюжетов, сообщил РИА Новости посол РФ в ЦАР Александр Бикантов.&quot;Президент ЦАР пробудет в Москве 14-16 февраля с целью участия в антиколониальном форуме. Мероприятие проводится по линии партии Единая Россия&quot;, - сказал он.По словам посла, "ожидается рабочая встреча с зампредом СБ РФ Дмитрием Медведевым"."Возможны и другие рабочие встречи; они прорабатываются", - добавил Бикантов."Пожелания по тематике вопросов в рамках диалога с российскими представителя центрально-африканские партнёры не высказывали", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос"Уместно ожидать, что может быть обсуждён весь комплекс актуальных двусторонних и международных сюжетов с прицелом на дальнейшее стимулирование российско- центральноафриканских связей, придания им большей динамики и размаха с учетом имеющихся для этого широких возможностей", - заключил посол РФ в ЦАР.
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в мире, цар, москва, россия
В мире, ЦАР, Москва, Россия
Посол рассказал о программе визита президента ЦАР в Москву

Посол Бикантов: президент ЦАР Туадера в Москве может встретиться с Медведевым

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Центрально-Африканской Республики Фостен Арканж Туадера
Президент Центрально-Африканской Республики Фостен Арканж Туадера - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент Центрально-Африканской Республики Фостен Арканж Туадера. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера пробудет Москве с 14 по 16 февраля, где примет участие в антиколониальном форуме "Единой России" и обсудит в ходе пребывания весь комплекс двусторонних и международных сюжетов, сообщил РИА Новости посол РФ в ЦАР Александр Бикантов.
«

"Президент ЦАР пробудет в Москве 14-16 февраля с целью участия в антиколониальном форуме. Мероприятие проводится по линии партии Единая Россия", - сказал он.

По словам посла, "ожидается рабочая встреча с зампредом СБ РФ Дмитрием Медведевым".
"Возможны и другие рабочие встречи; они прорабатываются", - добавил Бикантов.
"Пожелания по тематике вопросов в рамках диалога с российскими представителя центрально-африканские партнёры не высказывали", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос
"Уместно ожидать, что может быть обсуждён весь комплекс актуальных двусторонних и международных сюжетов с прицелом на дальнейшее стимулирование российско- центральноафриканских связей, придания им большей динамики и размаха с учетом имеющихся для этого широких возможностей", - заключил посол РФ в ЦАР.
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