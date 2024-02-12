https://ria.ru/20240212/vizit-1926778091.html

Посол рассказал о программе визита президента ЦАР в Москву

Посол рассказал о программе визита президента ЦАР в Москву - РИА Новости, 12.02.2024

Посол рассказал о программе визита президента ЦАР в Москву

Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера пробудет Москве с 14 по 16 февраля, где примет участие в антиколониальном форуме "Единой России" и обсудит в ходе пребывания РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T08:52

2024-02-12T08:52

2024-02-12T09:16

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера пробудет Москве с 14 по 16 февраля, где примет участие в антиколониальном форуме "Единой России" и обсудит в ходе пребывания весь комплекс двусторонних и международных сюжетов, сообщил РИА Новости посол РФ в ЦАР Александр Бикантов."Президент ЦАР пробудет в Москве 14-16 февраля с целью участия в антиколониальном форуме. Мероприятие проводится по линии партии Единая Россия", - сказал он.По словам посла, "ожидается рабочая встреча с зампредом СБ РФ Дмитрием Медведевым"."Возможны и другие рабочие встречи; они прорабатываются", - добавил Бикантов."Пожелания по тематике вопросов в рамках диалога с российскими представителя центрально-африканские партнёры не высказывали", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос"Уместно ожидать, что может быть обсуждён весь комплекс актуальных двусторонних и международных сюжетов с прицелом на дальнейшее стимулирование российско- центральноафриканских связей, придания им большей динамики и размаха с учетом имеющихся для этого широких возможностей", - заключил посол РФ в ЦАР.

https://ria.ru/20240126/bikantov-1923421881.html

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Ольга Фомченкова

в мире, цар, москва, россия