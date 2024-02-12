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Роспотребнадзор рассказал подробности о вирусе Аляскапокс - РИА Новости, 12.02.2024
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11:00 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/virus-1926799893.html
Роспотребнадзор рассказал подробности о вирусе Аляскапокс
Роспотребнадзор рассказал подробности о вирусе Аляскапокс - РИА Новости, 12.02.2024
Роспотребнадзор рассказал подробности о вирусе Аляскапокс
Случаев передачи вируса Аляскапокс от человека к человеку на сегодня не зарегистрировано, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора в Telegram-канале. РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T11:00
2024-02-12T11:00
здоровье - общество
аляска
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Случаев передачи вируса Аляскапокс от человека к человеку на сегодня не зарегистрировано, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора в Telegram-канале. "Вирус "Аляскапокс" в основном встречается у мелких млекопитающих и чаще всего выявлялся у красных полевок и землероек. В распространении вируса могут участвовать домашние животные (кошки и собаки). На сегодняшний день не зарегистрировано ни одного эпизода передачи вируса от человека человеку", - говорится в сообщении. По данным департамента здравоохранения штата Аляска, на полуострове Кенай США от вируса "Аляскапокс" умер пожилой мужчина. По одной из версий, источником заражения могла быть кошка, проживавшая вместе с погибшим, у мужчины был ослаблен иммунитет из-за лечения онкологии, уточнили в Роспотребнадзоре.
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здоровье - общество, аляска, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия
Здоровье - Общество, Аляска, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия
Роспотребнадзор рассказал подробности о вирусе Аляскапокс

Роспотребнадзор: случаев передачи Аляскапокса от человека к человеку не было

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкМедицинский работник
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Случаев передачи вируса Аляскапокс от человека к человеку на сегодня не зарегистрировано, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора в Telegram-канале.
«
"Вирус "Аляскапокс" в основном встречается у мелких млекопитающих и чаще всего выявлялся у красных полевок и землероек. В распространении вируса могут участвовать домашние животные (кошки и собаки). На сегодняшний день не зарегистрировано ни одного эпизода передачи вируса от человека человеку", - говорится в сообщении.
По данным департамента здравоохранения штата Аляска, на полуострове Кенай США от вируса "Аляскапокс" умер пожилой мужчина. По одной из версий, источником заражения могла быть кошка, проживавшая вместе с погибшим, у мужчины был ослаблен иммунитет из-за лечения онкологии, уточнили в Роспотребнадзоре.
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