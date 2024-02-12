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Членам зарубежных нежелательных организаций могут закрыть въезд в Россию
Членам зарубежных нежелательных организаций могут закрыть въезд в Россию - РИА Новости, 12.02.2024
Членам зарубежных нежелательных организаций могут закрыть въезд в Россию
Иностранцам из международных нежелательных организаций с госучастием могут запретить въезд в Россию, соответствующий законопроект появился в электронной базе... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T17:01
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Иностранцам из международных нежелательных организаций с госучастием могут запретить въезд в Россию, соответствующий законопроект появился в электронной базе Госдумы. "Внести в статью 26 Федерального закона от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" <...> изменение, исключив в подпункте девять слово "неправительственной", — сказано в тексте.Внесенный в Госдуму документ в случае вступления в силу позволит признавать нежелательными организации, где учредителями или участниками выступают зарубежные госорганы, сообщил глава комиссии Госдумы по противодействию иностранному вмешательству Василий Пискарев.Поправки вносятся в закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации". Депутат подчеркнул, что этот законопроект — часть пакета: также подготовлены поправки еще в четыре федеральных закона, Уголовный и Административный кодексы. По ним ожидаются отзывы от правительства и Верховного суда.Признание организации нежелательной влечет запрет на создание в России ее отделений и закрытие уже существующих. Кроме того, гражданам РФ запрещается участвовать в таких структурах за пределами страны.Также нежелательной организации нельзя создавать юрлица или участвовать в них и распространять материалы через СМИ и интернет.Информация об участии НКО в мероприятиях иностранной нежелательной организации с госучастием станет основанием для внеплановой проверки.Банки будут обязаны отказывать в операциях, если одна из сторон — нежелательная в России иностранная организация с госучастием.
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россия, в мире
Членам зарубежных нежелательных организаций могут закрыть въезд в Россию
Членам нежелательных юрлиц с иностранным госучастием могут закрыть въезд в РФ
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости.
Иностранцам из международных нежелательных организаций с госучастием могут запретить въезд в Россию, соответствующий законопроект
появился в электронной базе Госдумы.
«
"Внести в статью 26 Федерального закона от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" <...> изменение, исключив в подпункте девять слово "неправительственной", — сказано в тексте.
Внесенный в Госдуму документ в случае вступления в силу позволит признавать нежелательными организации, где учредителями или участниками выступают зарубежные госорганы, сообщил глава комиссии Госдумы по противодействию иностранному вмешательству Василий Пискарев
.
Поправки вносятся в закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации". Депутат подчеркнул, что этот законопроект — часть пакета: также подготовлены поправки еще в четыре федеральных закона, Уголовный и Административный кодексы. По ним ожидаются отзывы от правительства и Верховного суда.
Владельцев сайтов могут обязать следить за данными о нежелательных юрлицах
Признание организации нежелательной влечет запрет на создание в России ее отделений и закрытие уже существующих. Кроме того, гражданам РФ запрещается участвовать в таких структурах за пределами страны.
Также нежелательной организации нельзя создавать юрлица или участвовать в них и распространять материалы через СМИ и интернет.
Информация об участии НКО в мероприятиях иностранной нежелательной организации с госучастием станет основанием для внеплановой проверки.
Банки будут обязаны отказывать в операциях, если одна из сторон — нежелательная в России иностранная организация с госучастием.
Месть охамевшей Европе нужно готовить заранее