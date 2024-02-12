https://ria.ru/20240212/usa-1926777144.html

В Совбезе рассказали о роли США в провале Минских соглашений

В Совбезе рассказали о роли США в провале Минских соглашений - РИА Новости, 12.02.2024

В Совбезе рассказали о роли США в провале Минских соглашений

Устранившись от минского процесса еще в 2014 году, США заложили основы для системного противостояния с Россией, Вашингтон посылал четкий сигнал Киеву делать что РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T08:46

2024-02-12T08:46

2024-02-12T08:46

в мире

россия

донбасс

киев

минские соглашения

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Устранившись от минского процесса еще в 2014 году, США заложили основы для системного противостояния с Россией, Вашингтон посылал четкий сигнал Киеву делать что угодно в отношении Донбасса, заявил в интервью "Аргументам и фактам" первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев. В понедельник исполняется девять лет со дня подписания Минских соглашений. "США с февраля 2014 года фактически установили контроль над всей Украиной, а киевские власти полностью утратили самостоятельность в принятии решений. У Запада имелись – и до сих пор имеются – все рычаги давления на Киев. Поэтому странно звучат слова Зеленского, бьющего себя в грудь и заявляющего, что якобы он лично решил не исполнять соглашения. Отсутствие у президента Украины свободы действий и его полная зависимость от Лондона и Вашингтона – это секрет Полишинеля", - сказал Нургалиев в интервью. По его словам, в печальном исходе Минска-2 американцы сыграли не последнюю роль. "Не дав гарантий соглашениям, они с самого начала продемонстрировали свое отношение к этому документу. Дистанцировавшись от минского процесса еще в 2014 году, администрация Обамы заложила основы для системного противостояния с Россией. Киев ориентировался не на Париж и Берлин – для него имела значение только позиция Вашингтона. А США закрывали глаза на происходящее в Донбассе, посылая четкий сигнал: делайте, что хотите", - отметил Нургалиев. Первый протокол, призванный решить конфликт на юго-востоке Украины, был подписан в сентябре 2014 года в Минске. Комплекс мер по выполнению Минских соглашений (Минск-2) был подписан 12 февраля 2015 года. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе. Киев систематически нарушал Минские соглашения, в результате 22 февраля 2022 года Россия признала Луганскую и Донецкую Народные республики. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, признание республик Донбасса продиктовано тем, что Киев публично заявлял, что не собирается выполнять минские соглашения, ждать уже было нельзя. Минск-2 был действующим документом по урегулированию ситуации в Донбассе до начала российской спецоперации на Украине. В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.

https://ria.ru/20240212/oon-1926764053.html

https://ria.ru/20240209/putin-1926315557.html

https://ria.ru/20240208/meshkov-1926116174.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, донбасс, киев, минские соглашения