В Совбезе рассказали о роли США в провале Минских соглашений
Нургалиев: контролируя Украину, США заложили основы системного противостояния РФ
© AP Photo / Jacquelyn MartinФлаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Устранившись от минского процесса еще в 2014 году, США заложили основы для системного противостояния с Россией, Вашингтон посылал четкий сигнал Киеву делать что угодно в отношении Донбасса, заявил в интервью "Аргументам и фактам" первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев.
В понедельник исполняется девять лет со дня подписания Минских соглашений.
"США с февраля 2014 года фактически установили контроль над всей Украиной, а киевские власти полностью утратили самостоятельность в принятии решений. У Запада имелись – и до сих пор имеются – все рычаги давления на Киев. Поэтому странно звучат слова Зеленского, бьющего себя в грудь и заявляющего, что якобы он лично решил не исполнять соглашения. Отсутствие у президента Украины свободы действий и его полная зависимость от Лондона и Вашингтона – это секрет Полишинеля", - сказал Нургалиев в интервью.
По его словам, в печальном исходе Минска-2 американцы сыграли не последнюю роль.
"Не дав гарантий соглашениям, они с самого начала продемонстрировали свое отношение к этому документу. Дистанцировавшись от минского процесса еще в 2014 году, администрация Обамы заложила основы для системного противостояния с Россией. Киев ориентировался не на Париж и Берлин – для него имела значение только позиция Вашингтона. А США закрывали глаза на происходящее в Донбассе, посылая четкий сигнал: делайте, что хотите", - отметил Нургалиев.
Первый протокол, призванный решить конфликт на юго-востоке Украины, был подписан в сентябре 2014 года в Минске. Комплекс мер по выполнению Минских соглашений (Минск-2) был подписан 12 февраля 2015 года. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе.
Киев систематически нарушал Минские соглашения, в результате 22 февраля 2022 года Россия признала Луганскую и Донецкую Народные республики. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, признание республик Донбасса продиктовано тем, что Киев публично заявлял, что не собирается выполнять минские соглашения, ждать уже было нельзя. Минск-2 был действующим документом по урегулированию ситуации в Донбассе до начала российской спецоперации на Украине.
В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.