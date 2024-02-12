https://ria.ru/20240212/uregulirovanie-1926787674.html

Полянский заявил об отсутствии у "формулы Зеленского" шансов на успех

Полянский заявил об отсутствии у "формулы Зеленского" шансов на успех - РИА Новости, 12.02.2024

Полянский заявил об отсутствии у "формулы Зеленского" шансов на успех

У "мирного плана" Владимира Зеленского, а также у инициатив по урегулированию на Украине, выдвигаемых Западом, нет никаких шансов на успех, как их нет и у... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T10:15

2024-02-12T10:15

2024-02-12T10:15

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ООН, 12 фев – РИА Новости, Алан Булкаты. У "мирного плана" Владимира Зеленского, а также у инициатив по урегулированию на Украине, выдвигаемых Западом, нет никаких шансов на успех, как их нет и у готовящейся конференции в Швейцарии, если она будет проходить без участия России, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Швейцария не ищет контакты с Москвой для участия в мирном саммите по Украине в 2024 году. Отвечая на вопрос о том, каковы шансы на успех мирной конференции по Украине в Швейцарии без участия в ней России, Полянский сказал: "Нулевые. Абсолютно нулевые. Это признают все". "Это признал даже президент Швейцарии. Тут абсолютно не о чем говорить, потому что эти псевдоусловия для переговоров, "формула Зеленского" - всем абсолютно очевидно, что она ведет в никуда. Это попытка Украины выдать желаемое за действительное. И по инерции процесс этот продолжается, я так понимаю", - добавил он. Тем не менее, по его словам, в Москве уже давно чувствуют, что от него устали сами его участники. "Понятно, что западники хорохорятся и пытаются создать видимость поддержки Украины, но все остальные уже давно запутались (не понимая – ред.), чего, собственно, хочет Украина и почему она продвигает именно такую формулу, которая не ведет ни к какому урегулированию", - сказал он, добавив, что сам Зеленский "запретил себе любые переговоры с российским руководством". "Это, конечно, многих ставит в тупик", - подчеркнул первый зампостпреда. Он предположил, что кто-то в силу элементарной вежливости не хочет отказывать "проявляющим неожиданную настырность" украинцам в проведении подобной конференции. "Но, очевидно, что эта формула и те рамки, о которых мы слышим, не могут иметь абсолютно никаких шансов на успех. Очевидно, что без участия России, никакой переговорный процесс по Украине не может привести к какому-то результату", - заключил Полянский. Швейцарский президент Виола Амхерд ранее сообщила, что Зеленский попросил организовать мирный саммит по Украине. Как ранее заявлял глава офиса Зеленского Андрей Ермак, Киев хочет провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира". Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис отмечал, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирной конференции без РФ невозможно. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20240131/lavrov-1924509095.html

https://ria.ru/20240116/putin-1921702451.html

https://ria.ru/20240110/svo-1920390427.html

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в мире, украина, россия, швейцария, владимир зеленский, дмитрий полянский