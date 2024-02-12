Рейтинг@Mail.ru
На Украине проведут первое заседание МВФ - РИА Новости, 12.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:50 12.02.2024 (обновлено: 23:18 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/ukraina-1926967213.html
На Украине проведут первое заседание МВФ
На Украине проведут первое заседание МВФ - РИА Новости, 12.02.2024
На Украине проведут первое заседание МВФ
Во вторник на Украине состоится первое заседание руководящего комитета Фонда развития потенциала страны, созданного совместно с Международным валютным фондом... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T22:50
2024-02-12T23:18
украина
в мире
мвф
киев
варшава
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919796617_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_6d7f2175df10e944466c9a9af164cd9d.jpg
ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Во вторник на Украине состоится первое заседание руководящего комитета Фонда развития потенциала страны, созданного совместно с Международным валютным фондом (МВФ), сообщили в международной организации."Команда (МВФ - ред.) 13 февраля примет участие в первом заседании руководящего комитета Фонда развития потенциала Украины (UCDF) МВФ", - говорится в заявлении фонда.МВФ в понедельник начал обсуждение с украинскими властями тех трудностей и задач, которые стоят перед экономикой страны, говорится в заявлении фонда."Команда МВФ во главе с заместителем директора европейского департамента Фонда Умой Рамакришнан начала сегодня в Киеве встречи с украинскими властями и другими заинтересованными сторонами", - говорится в заявлении фонда.В январе директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак сообщила на вопрос РИА Новости, что донорам Украины необходимо выполнить свои обязательства по предоставлению стране финансовой поддержки, поскольку Киев значительно зависит от внешней помощи, поддерживающей экономическую стабильность.Козак добавила, что в 2024 году Украине потребуется значительное финансирование, которое оценивается на уровне 42 миллиардов долларов, "включая официальную поддержку доноров на уровне 32 миллиардов долларов".МВФ с 17 февраля начинает третий пересмотр программы финансирования Украины в рамках четырехлетней программы кредитования на 15,6 миллиарда долларов, заявили в фонде."17 февраля миссия МВФ во главе с Гэвином Греем начнет политические обсуждения с украинскими властями в Варшаве по поводу третьего обзора механизма расширенного финансирования (EFF)", - говорится в заявлении фонда.В марте 2023 года исполнительный совет МВФ одобрил четырехлетний пакет финансирования для Украины на сумму 15,6 миллиарда долларов. Международный валютный фонд опубликовал 19 структурных маяков, которые Украина пообещала выполнить в рамках программы сотрудничества на 15,6 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20231218/mvf-1916382595.html
https://ria.ru/20240212/aktivy-1926958089.html
https://ria.ru/20240106/ukraina-1919930821.html
https://ria.ru/20231212/konflikt-1915276804.html
украина
киев
варшава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919796617_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8fe4c1f48cd6189064723f175da8d123.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, в мире, мвф, киев, варшава
Украина, В мире, МВФ, Киев, Варшава
На Украине проведут первое заседание МВФ

На Украине проведут первое заседание комитета МВФ по развитию потенциала страны

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Во вторник на Украине состоится первое заседание руководящего комитета Фонда развития потенциала страны, созданного совместно с Международным валютным фондом (МВФ), сообщили в международной организации.
"Команда (МВФ - ред.) 13 февраля примет участие в первом заседании руководящего комитета Фонда развития потенциала Украины (UCDF) МВФ", - говорится в заявлении фонда.
Кристалина Георгиева - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
Глава МВФ рассказала, сколько продержится Украина без помощи Запада
18 декабря 2023, 03:22
МВФ в понедельник начал обсуждение с украинскими властями тех трудностей и задач, которые стоят перед экономикой страны, говорится в заявлении фонда.
"Команда МВФ во главе с заместителем директора европейского департамента Фонда Умой Рамакришнан начала сегодня в Киеве встречи с украинскими властями и другими заинтересованными сторонами", - говорится в заявлении фонда.
В январе директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак сообщила на вопрос РИА Новости, что донорам Украины необходимо выполнить свои обязательства по предоставлению стране финансовой поддержки, поскольку Киев значительно зависит от внешней помощи, поддерживающей экономическую стабильность.
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
МВФ прокомментировал решение Запада о конфискации российских активов
Вчера, 21:13
Козак добавила, что в 2024 году Украине потребуется значительное финансирование, которое оценивается на уровне 42 миллиардов долларов, "включая официальную поддержку доноров на уровне 32 миллиардов долларов".
МВФ с 17 февраля начинает третий пересмотр программы финансирования Украины в рамках четырехлетней программы кредитования на 15,6 миллиарда долларов, заявили в фонде.
Председатель политсовета партии Оппозиционная платформа — За жизнь Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
Медведчук заявил об угрозе развала экономики Украины
6 января, 13:06
"17 февраля миссия МВФ во главе с Гэвином Греем начнет политические обсуждения с украинскими властями в Варшаве по поводу третьего обзора механизма расширенного финансирования (EFF)", - говорится в заявлении фонда.
В марте 2023 года исполнительный совет МВФ одобрил четырехлетний пакет финансирования для Украины на сумму 15,6 миллиарда долларов. Международный валютный фонд опубликовал 19 структурных маяков, которые Украина пообещала выполнить в рамках программы сотрудничества на 15,6 миллиарда долларов.
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
МВФ спрогнозировал срок окончания конфликта на Украине
12 декабря 2023, 12:37
 
УкраинаВ миреМВФКиевВаршава
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала