https://ria.ru/20240212/ukraina-1926967213.html

На Украине проведут первое заседание МВФ

На Украине проведут первое заседание МВФ - РИА Новости, 12.02.2024

На Украине проведут первое заседание МВФ

Во вторник на Украине состоится первое заседание руководящего комитета Фонда развития потенциала страны, созданного совместно с Международным валютным фондом... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T22:50

2024-02-12T22:50

2024-02-12T23:18

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ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Во вторник на Украине состоится первое заседание руководящего комитета Фонда развития потенциала страны, созданного совместно с Международным валютным фондом (МВФ), сообщили в международной организации."Команда (МВФ - ред.) 13 февраля примет участие в первом заседании руководящего комитета Фонда развития потенциала Украины (UCDF) МВФ", - говорится в заявлении фонда.МВФ в понедельник начал обсуждение с украинскими властями тех трудностей и задач, которые стоят перед экономикой страны, говорится в заявлении фонда."Команда МВФ во главе с заместителем директора европейского департамента Фонда Умой Рамакришнан начала сегодня в Киеве встречи с украинскими властями и другими заинтересованными сторонами", - говорится в заявлении фонда.В январе директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак сообщила на вопрос РИА Новости, что донорам Украины необходимо выполнить свои обязательства по предоставлению стране финансовой поддержки, поскольку Киев значительно зависит от внешней помощи, поддерживающей экономическую стабильность.Козак добавила, что в 2024 году Украине потребуется значительное финансирование, которое оценивается на уровне 42 миллиардов долларов, "включая официальную поддержку доноров на уровне 32 миллиардов долларов".МВФ с 17 февраля начинает третий пересмотр программы финансирования Украины в рамках четырехлетней программы кредитования на 15,6 миллиарда долларов, заявили в фонде."17 февраля миссия МВФ во главе с Гэвином Греем начнет политические обсуждения с украинскими властями в Варшаве по поводу третьего обзора механизма расширенного финансирования (EFF)", - говорится в заявлении фонда.В марте 2023 года исполнительный совет МВФ одобрил четырехлетний пакет финансирования для Украины на сумму 15,6 миллиарда долларов. Международный валютный фонд опубликовал 19 структурных маяков, которые Украина пообещала выполнить в рамках программы сотрудничества на 15,6 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20231218/mvf-1916382595.html

https://ria.ru/20240212/aktivy-1926958089.html

https://ria.ru/20240106/ukraina-1919930821.html

https://ria.ru/20231212/konflikt-1915276804.html

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украина, в мире, мвф, киев, варшава