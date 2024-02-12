https://ria.ru/20240212/ukraina-1926955795.html

Украинский военный рассказал, как СБУ отлавливает лояльное России население

Украинский военный рассказал, как СБУ отлавливает лояльное России население - РИА Новости, 12.02.2024

Украинский военный рассказал, как СБУ отлавливает лояльное России население

Украинский военный Андрей Камынин, сбежавший в Россию, рассказал, как на Украине спецслужбы целенаправленно отлавливают лояльное РФ население. РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T20:58

2024-02-12T20:58

2024-02-12T20:58

в мире

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости. Украинский военный Андрей Камынин, сбежавший в Россию, рассказал, как на Украине спецслужбы целенаправленно отлавливают лояльное РФ население. Солдат-артиллерист 23-й отдельной механизированной бригады ВСУ Камынин был мобилизован из города Кривой Рог Днепропетровской области Украины. "У нас очень много в Кривом Роге ловили людей, которые поддерживают русский мир. То есть, если у человека просто находят, допустим, ну вот как я, к примеру, был подписан на новости России, много где, и мог лайк поставить, но комментарии боялся писать, а человек просто написал комментарий, все - ты поддерживаешь русский мир. И его сразу берет в работу СБУ. Это реально не фейк", - сказал Камынин на допросе, видеозапись которого имеется в распоряжении РИА Новости. Камынин заявил, что был насильно мобилизован в ряды ВСУ, несмотря на проблемы со спиной. При этом, по его словам, призывают людей с различными болезнями, в том числе туберкулезом и СПИД, а тем, кто не желает идти служить, грозит уголовная ответственность. Камынин также подчеркнул, что украинские солдаты ищут любой предлог, чтобы больше не служить в армии. "Нет у людей мотивации (служить в рядах ВСУ – ред.). Просто мотивации нет", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20240131/ukraina-1924401375.html

https://ria.ru/20240212/vsu-1926820521.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, вооруженные силы украины