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Украинский военный рассказал, как СБУ отлавливает лояльное России население
Украинский военный рассказал, как СБУ отлавливает лояльное России население - РИА Новости, 12.02.2024
Украинский военный рассказал, как СБУ отлавливает лояльное России население
Украинский военный Андрей Камынин, сбежавший в Россию, рассказал, как на Украине спецслужбы целенаправленно отлавливают лояльное РФ население. РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T20:58
2024-02-12T20:58
2024-02-12T20:58
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вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости. Украинский военный Андрей Камынин, сбежавший в Россию, рассказал, как на Украине спецслужбы целенаправленно отлавливают лояльное РФ население. Солдат-артиллерист 23-й отдельной механизированной бригады ВСУ Камынин был мобилизован из города Кривой Рог Днепропетровской области Украины. "У нас очень много в Кривом Роге ловили людей, которые поддерживают русский мир. То есть, если у человека просто находят, допустим, ну вот как я, к примеру, был подписан на новости России, много где, и мог лайк поставить, но комментарии боялся писать, а человек просто написал комментарий, все - ты поддерживаешь русский мир. И его сразу берет в работу СБУ. Это реально не фейк", - сказал Камынин на допросе, видеозапись которого имеется в распоряжении РИА Новости. Камынин заявил, что был насильно мобилизован в ряды ВСУ, несмотря на проблемы со спиной. При этом, по его словам, призывают людей с различными болезнями, в том числе туберкулезом и СПИД, а тем, кто не желает идти служить, грозит уголовная ответственность. Камынин также подчеркнул, что украинские солдаты ищут любой предлог, чтобы больше не служить в армии. "Нет у людей мотивации (служить в рядах ВСУ – ред.). Просто мотивации нет", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20240131/ukraina-1924401375.html
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в мире, вооруженные силы украины
В мире, Вооруженные силы Украины
Украинский военный рассказал, как СБУ отлавливает лояльное России население
Боец ВСУ: СБУ отрабатывает украинцев, которые пишут комментарии к новостям об РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости. Украинский военный Андрей Камынин, сбежавший в Россию, рассказал, как на Украине спецслужбы целенаправленно отлавливают лояльное РФ население.
Солдат-артиллерист 23-й отдельной механизированной бригады ВСУ Камынин был мобилизован из города Кривой Рог Днепропетровской области Украины.
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"У нас очень много в Кривом Роге ловили людей, которые поддерживают русский мир. То есть, если у человека просто находят, допустим, ну вот как я, к примеру, был подписан на новости России, много где, и мог лайк поставить, но комментарии боялся писать, а человек просто написал комментарий, все - ты поддерживаешь русский мир. И его сразу берет в работу СБУ. Это реально не фейк", - сказал Камынин на допросе, видеозапись которого имеется в распоряжении РИА Новости.
Камынин заявил, что был насильно мобилизован в ряды ВСУ
, несмотря на проблемы со спиной. При этом, по его словам, призывают людей с различными болезнями, в том числе туберкулезом и СПИД, а тем, кто не желает идти служить, грозит уголовная ответственность.
Камынин также подчеркнул, что украинские солдаты ищут любой предлог, чтобы больше не служить в армии. "Нет у людей мотивации (служить в рядах ВСУ – ред.). Просто мотивации нет", - подчеркнул он.
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