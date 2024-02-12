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На Украине арестовали экс-чиновника Минобороны, пишут СМИ - РИА Новости, 12.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:35 12.02.2024 (обновлено: 21:01 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/ukraina-1926952291.html
На Украине арестовали экс-чиновника Минобороны, пишут СМИ
На Украине арестовали экс-чиновника Минобороны, пишут СМИ - РИА Новости, 12.02.2024
На Украине арестовали экс-чиновника Минобороны, пишут СМИ
Экс-руководителя департамента военно-технической политики минобороны Украины Александра Лиева, курирующего поставки снарядов для армии, арестовали до 8 апреля с РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T20:35
2024-02-12T21:01
специальная военная операция на украине
украина
киев
в мире
александр лиев
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Экс-руководителя департамента военно-технической политики минобороны Украины Александра Лиева, курирующего поставки снарядов для армии, арестовали до 8 апреля с правом залога в 50 миллионов гривен (более 1,3 миллиона долларов), сообщает в понедельник украинское издание "Страна".В январе 2023 года издание сообщало, что правоохранители на фоне растущих обвинений в адрес властей Киева в коррупции, связанной с военной помощью Запада, подтвердили обыски у чиновников минобороны Украины и менеджеров фирмы "Львовский арсенал", по версии следствия, они украли почти 1,5 миллиарда гривен (почти 40 миллионов долларов) на закупках снарядов. Заявлялось, что обыски также проводили у действующих чиновников минобороны."Прокуратура добилась ареста экс-руководителя департамента военно-технической политики минобороны Александра Лиева по делу о хищении почти 1,5 миллиарда гривен на закупке снарядов для ВСУ. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда... взяла Лиева под стражу до 8 апреля с правом залога в 50 миллионов гривен (более 1,3 миллиона долларов)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.Как рассказал Лиев после заседания, решение суда повергло его в шок. Он отметил, что принял все меры, чтобы перестраховаться в этом контракте. "Я требовал проверки военного атташе – и он проверил этот контракт, требовал предоплату и обязательно лицензию – она была, я вложил туда штрафные санкции – они там есть. Хозяйственный суд установил, что контракт законен. Вместе с тем, за все эти действия я сейчас окажусь в том положении, в котором окажусь", - приводит слова Лиева украинский телеканал "Общественное".При этом он добавил, что другие чиновники теперь вряд ли будут брать на себя подобную ответственность.Министерство обороны Украины еще 26 января сообщило, что выиграло суд по делу компании "Львовский арсенал", не выполнившей госзаказ о поставке крупной партии минометных выстрелов для ВСУ на более чем 1,5 миллиарда гривен (39,6 миллиона долларов).При этом сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. Заместитель министра обороны Виталий Половенко в первой декаде января сообщал, что минобороны Украины разорвало контракты с фирмами львовского бизнесмена Игоря Гринкевича – фигуранта дела о скандальных закупках одежды для ВСУ. СБУ 19 января заявляла о задержании полковника ВСУ и гендиректора компании-поставщика оборонных товаров по подозрению в коррупции.
https://ria.ru/20240123/grinkevich-1922864072.html
https://ria.ru/20240205/zakupki-1925550751.html
https://ria.ru/20240131/ukraina-1924401375.html
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украина, киев, в мире, александр лиев, вооруженные силы украины, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, В мире, Александр Лиев, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины
На Украине арестовали экс-чиновника Минобороны, пишут СМИ

"Страна": на Украине арестовали экс-чиновника Минобороны Лиева

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Экс-руководителя департамента военно-технической политики минобороны Украины Александра Лиева, курирующего поставки снарядов для армии, арестовали до 8 апреля с правом залога в 50 миллионов гривен (более 1,3 миллиона долларов), сообщает в понедельник украинское издание "Страна".
В январе 2023 года издание сообщало, что правоохранители на фоне растущих обвинений в адрес властей Киева в коррупции, связанной с военной помощью Запада, подтвердили обыски у чиновников минобороны Украины и менеджеров фирмы "Львовский арсенал", по версии следствия, они украли почти 1,5 миллиарда гривен (почти 40 миллионов долларов) на закупках снарядов. Заявлялось, что обыски также проводили у действующих чиновников минобороны.
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"Прокуратура добилась ареста экс-руководителя департамента военно-технической политики минобороны Александра Лиева по делу о хищении почти 1,5 миллиарда гривен на закупке снарядов для ВСУ. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда... взяла Лиева под стражу до 8 апреля с правом залога в 50 миллионов гривен (более 1,3 миллиона долларов)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Как рассказал Лиев после заседания, решение суда повергло его в шок. Он отметил, что принял все меры, чтобы перестраховаться в этом контракте. "Я требовал проверки военного атташе – и он проверил этот контракт, требовал предоплату и обязательно лицензию – она была, я вложил туда штрафные санкции – они там есть. Хозяйственный суд установил, что контракт законен. Вместе с тем, за все эти действия я сейчас окажусь в том положении, в котором окажусь", - приводит слова Лиева украинский телеканал "Общественное".
При этом он добавил, что другие чиновники теперь вряд ли будут брать на себя подобную ответственность.
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Министерство обороны Украины еще 26 января сообщило, что выиграло суд по делу компании "Львовский арсенал", не выполнившей госзаказ о поставке крупной партии минометных выстрелов для ВСУ на более чем 1,5 миллиарда гривен (39,6 миллиона долларов).
При этом сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. Заместитель министра обороны Виталий Половенко в первой декаде января сообщал, что минобороны Украины разорвало контракты с фирмами львовского бизнесмена Игоря Гринкевича – фигуранта дела о скандальных закупках одежды для ВСУ. СБУ 19 января заявляла о задержании полковника ВСУ и гендиректора компании-поставщика оборонных товаров по подозрению в коррупции.
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