https://ria.ru/20240212/ukraina-1926939652.html

В ООН признали, что конфликт на Украине начался в 2014 году

В ООН признали, что конфликт на Украине начался в 2014 году - РИА Новости, 12.02.2024

В ООН признали, что конфликт на Украине начался в 2014 году

Конфликт на Украине начался на востоке страны с 2014 года, заявил на заседании Совете Безопасности ООН помощник генсека Мирослав Енча. РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T19:09

2024-02-12T19:09

2024-02-12T20:19

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ООН, 12 фев — РИА Новости. Конфликт на Украине начался на востоке страны с 2014 года, заявил на заседании Совете Безопасности ООН помощник генсека Мирослав Енча."Вооруженный конфликт на Украине начался не 24 февраля 2022 года, а продолжается на востоке страны с 2014 года", — сказал Енча.Война на Донбассе идет уже десять лет, об этом российские политики неоднократно заявляли на различных платформах.На прошлой неделе президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что конфликт Москвы и Киева был спровоцирован госпереворотом 2014 года, после которого мирные жители на Донбассе подвергались атаке с применением артиллерии и авиации. С российской стороны было бы преступной беспечностью не проявлять обеспокоенность, добавил глава государства.Аналогичную позицию не раз высказывали в Кремле, отмечая, что после упомянутых событий на Украине Россия делала все, чтобы не допустить войны и выйти на мирное урегулирование проблемы в Донбассе. Так, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Минские соглашения, родившиеся после сложных переговоров, были продуктом дипломатического успеха Москвы, их пошаговое выполнение в то время позволило бы избежать войны и дать населению Донбасса возможность жить на особых условиях. Россия не знала, что Запад и Украина не собираются выполнять эти договоренности, и выстраивала политику согласно документу.

https://ria.ru/20240212/ukraina-1926776819.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, россия, оон, владимир путин, донбасс