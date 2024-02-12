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Такер Карлсон считает, что Путин хочет закончить конфликт на Украине - РИА Новости, 12.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:45 12.02.2024 (обновлено: 19:22 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/ukraina-1926929775.html
Такер Карлсон считает, что Путин хочет закончить конфликт на Украине
Такер Карлсон считает, что Путин хочет закончить конфликт на Украине - РИА Новости, 12.02.2024
Такер Карлсон считает, что Путин хочет закончить конфликт на Украине
Владимир Путин хочет закончить конфликт на Украине, заявил американский журналист Такер Карлсон. РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T18:45
2024-02-12T19:22
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир путин
такер карлсон
сша
интервью владимира путина такеру карлсону
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Владимир Путин хочет закончить конфликт на Украине, заявил американский журналист Такер Карлсон.&quot;Путин хочет выйти из этой войны&quot;, — сказал он на Всемирном правительственном саммите в Дубае.Журналист взял интервью у российского лидера и выложил его на своем сайте и различных платформах в ночь на 9 февраля. С момента опубликования оно набрало более 192 миллионов просмотров в соцсети Х, а на YouTube — более десяти миллионов. Интервью также разместили на сайте Кремля.В беседе с американским журналистом Путин отметил, что хочет добиться решения ситуации на Украине путем переговоров. По его словам, Киев отказывается от диалога с Москвой по указанию из Вашингтона и теперь США должны исправлять эту ошибку.Глава государства также пояснил, что западные страны начали понимать: стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о дальнейших шагах. Москва же готова к диалогу, указал президент.В Кремле неоднократно подчеркивали, что никогда не отказывались от переговоров с Киевом. Как заметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сейчас для этого нет никаких предпосылок, поскольку движение к миру абсолютно исключается и Украиной, и коллективным Западом. Ситуация может перейти в мирное русло только при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, а все требования Москвы хорошо известны, добавил Песков.
https://ria.ru/20240110/svo-1920390427.html
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Такер Карлсон считает, что Путин хочет закончить конфликт на Украине

Такер Карлсон: Путин хочет закончить конфликт на Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Владимир Путин хочет закончить конфликт на Украине, заявил американский журналист Такер Карлсон.
«

"Путин хочет выйти из этой войны", — сказал он на Всемирном правительственном саммите в Дубае.

Журналист взял интервью у российского лидера и выложил его на своем сайте и различных платформах в ночь на 9 февраля. С момента опубликования оно набрало более 192 миллионов просмотров в соцсети Х, а на YouTube — более десяти миллионов. Интервью также разместили на сайте Кремля.
В беседе с американским журналистом Путин отметил, что хочет добиться решения ситуации на Украине путем переговоров. По его словам, Киев отказывается от диалога с Москвой по указанию из Вашингтона и теперь США должны исправлять эту ошибку.
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Глава государства также пояснил, что западные страны начали понимать: стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о дальнейших шагах. Москва же готова к диалогу, указал президент.
В Кремле неоднократно подчеркивали, что никогда не отказывались от переговоров с Киевом. Как заметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сейчас для этого нет никаких предпосылок, поскольку движение к миру абсолютно исключается и Украиной, и коллективным Западом. Ситуация может перейти в мирное русло только при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, а все требования Москвы хорошо известны, добавил Песков.
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