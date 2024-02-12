Такер Карлсон считает, что Путин хочет закончить конфликт на Украине
Такер Карлсон: Путин хочет закончить конфликт на Украине
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Владимир Путин хочет закончить конфликт на Украине, заявил американский журналист Такер Карлсон.
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"Путин хочет выйти из этой войны", — сказал он на Всемирном правительственном саммите в Дубае.
Журналист взял интервью у российского лидера и выложил его на своем сайте и различных платформах в ночь на 9 февраля. С момента опубликования оно набрало более 192 миллионов просмотров в соцсети Х, а на YouTube — более десяти миллионов. Интервью также разместили на сайте Кремля.
В беседе с американским журналистом Путин отметил, что хочет добиться решения ситуации на Украине путем переговоров. По его словам, Киев отказывается от диалога с Москвой по указанию из Вашингтона и теперь США должны исправлять эту ошибку.
Глава государства также пояснил, что западные страны начали понимать: стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о дальнейших шагах. Москва же готова к диалогу, указал президент.
В Кремле неоднократно подчеркивали, что никогда не отказывались от переговоров с Киевом. Как заметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сейчас для этого нет никаких предпосылок, поскольку движение к миру абсолютно исключается и Украиной, и коллективным Западом. Ситуация может перейти в мирное русло только при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, а все требования Москвы хорошо известны, добавил Песков.