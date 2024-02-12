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Небензя заявил, что "Минск-2" был единственным шансом на мир на Украине - РИА Новости, 12.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:28 12.02.2024 (обновлено: 18:38 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/ukraina-1926925217.html
Небензя заявил, что "Минск-2" был единственным шансом на мир на Украине
Небензя заявил, что "Минск-2" был единственным шансом на мир на Украине - РИА Новости, 12.02.2024
Небензя заявил, что "Минск-2" был единственным шансом на мир на Украине
Добросовестное выполнение Киевом минских договоренностей было единственным шансом для установления мира на Украине, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T18:28
2024-02-12T18:38
специальная военная операция на украине
украина
в мире
россия
василий небензя
оон
ситуация в днр и лнр
минские соглашения
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ООН, 12 фев – РИА Новости. Добросовестное выполнение Киевом минских договоренностей было единственным шансом для установления мира на Украине, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Добросовестное и последовательное выполнение Киевом минских договоренностей было единственным шансом вернуть мир на Украину", - сказал Небензя. По его словам, реализация минского комплекса меры была бы лучшим сценарием урегулирования на Украине.Первый протокол, призванный решить конфликт на юго-востоке Украины, был подписан в сентябре 2014 года в Минске. Комплекс мер по выполнению минских соглашений (Минск-2) был подписан 12 февраля 2015 года. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе.Киев систематически нарушал минские соглашения, в результате 22 февраля 2022 года Россия признала Луганскую и Донецкую Народные республики. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, признание республик Донбасса продиктовано тем, что Киев публично заявлял, что не собирается выполнять минские соглашения, ждать уже было нельзя. Минск-2 был действующим документом по урегулированию ситуации в Донбассе до начала российской спецоперации на Украине. В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.
https://ria.ru/20240209/putin-1926307321.html
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украина, в мире, россия, василий небензя, оон, ситуация в днр и лнр, минские соглашения
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Россия, Василий Небензя, ООН, Ситуация в ДНР и ЛНР, Минские соглашения
Небензя заявил, что "Минск-2" был единственным шансом на мир на Украине

Небензя: Минские соглашения были единственным шансом установить мир на Украине

© МИД РФ | Перейти в медиабанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
© МИД РФ
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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 12 фев – РИА Новости. Добросовестное выполнение Киевом минских договоренностей было единственным шансом для установления мира на Украине, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Добросовестное и последовательное выполнение Киевом минских договоренностей было единственным шансом вернуть мир на Украину", - сказал Небензя. По его словам, реализация минского комплекса меры была бы лучшим сценарием урегулирования на Украине.
Первый протокол, призванный решить конфликт на юго-востоке Украины, был подписан в сентябре 2014 года в Минске. Комплекс мер по выполнению минских соглашений (Минск-2) был подписан 12 февраля 2015 года. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе.
Киев систематически нарушал минские соглашения, в результате 22 февраля 2022 года Россия признала Луганскую и Донецкую Народные республики. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, признание республик Донбасса продиктовано тем, что Киев публично заявлял, что не собирается выполнять минские соглашения, ждать уже было нельзя. Минск-2 был действующим документом по урегулированию ситуации в Донбассе до начала российской спецоперации на Украине. В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.
Трансляция интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на экране телефона - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Россия предлагала искать решение по Украине после 2014 года, заявил Путин
9 февраля, 03:16
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреРоссияВасилий НебензяООНСитуация в ДНР и ЛНРМинские соглашения
 
 
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