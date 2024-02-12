Небензя заявил, что "Минск-2" был единственным шансом на мир на Украине
Небензя: Минские соглашения были единственным шансом установить мир на Украине
© МИД РФ
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 12 фев – РИА Новости. Добросовестное выполнение Киевом минских договоренностей было единственным шансом для установления мира на Украине, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Добросовестное и последовательное выполнение Киевом минских договоренностей было единственным шансом вернуть мир на Украину", - сказал Небензя. По его словам, реализация минского комплекса меры была бы лучшим сценарием урегулирования на Украине.
Первый протокол, призванный решить конфликт на юго-востоке Украины, был подписан в сентябре 2014 года в Минске. Комплекс мер по выполнению минских соглашений (Минск-2) был подписан 12 февраля 2015 года. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе.
Киев систематически нарушал минские соглашения, в результате 22 февраля 2022 года Россия признала Луганскую и Донецкую Народные республики. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, признание республик Донбасса продиктовано тем, что Киев публично заявлял, что не собирается выполнять минские соглашения, ждать уже было нельзя. Минск-2 был действующим документом по урегулированию ситуации в Донбассе до начала российской спецоперации на Украине. В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.