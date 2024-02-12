https://ria.ru/20240212/ukraina-1926914925.html

В Германии заявили о плохом настроении на Украине из-за задержки поставок

В Германии заявили о плохом настроении на Украине из-за задержки поставок - РИА Новости, 12.02.2024

В Германии заявили о плохом настроении на Украине из-за задержки поставок

Вице-президент бундестага от партии "Зеленые" Катрин Геринг-Эккардт во время визита на Украину ощутила "нехорошее настроение" в стране из-за задержки поставок с РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T17:48

2024-02-12T17:48

2024-02-12T20:09

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БЕРЛИН, 12 фев — РИА Новости. Вице-президент бундестага от партии "Зеленые" Катрин Геринг-Эккардт во время визита на Украину ощутила "нехорошее настроение" в стране из-за задержки поставок с Запада, об этом политик заявила в интервью немецкому агентству DPA."Я буду путешествовать по стране и Киеву, мне совершенно ясно, что настроение в стране уже нехорошее", — сообщила она.По мнению активистки, это связано с вялой поддержкой Западом и дебатами в США о продлении финансирования ВСУ.Вице-президент бундестага также призвала ЕС поставить обещанные боеприпасы и крылатые ракеты Taurus из Германии."Мы должны сделать все, что в наших силах. <...> Ведь речь идет и о нашей безопасности", — пояснила Геринг-Эккардт.Во время этого визита политик планирует посетить два села в Черниговской области и Одессу, после чего направится в Молдавию.Вашингтон в конце декабря передал Киеву последний пакет военной помощи, а процесс согласования следующего затянулся. В воскресенье в сенате прошло очередное процедурное голосование, на котором проект о помощи Украине поддержали, однако дату окончательного рассмотрения так и не назначили.В Белом доме при этом допускают, что при отсутствии поддержки со стороны Штатов другие страны Запада также могут отказаться от спонсирования киевских властей.

https://ria.ru/20240205/germaniya-1925351193.html

https://ria.ru/20240212/rossiya-1926711803.html

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россия, украина, сергей лавров, киев, владимир путин, такер карлсон, нато, в мире