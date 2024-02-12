https://ria.ru/20240212/ukraina-1926914925.html
В Германии заявили о плохом настроении на Украине из-за задержки поставок
В Германии заявили о плохом настроении на Украине из-за задержки поставок - РИА Новости, 12.02.2024
В Германии заявили о плохом настроении на Украине из-за задержки поставок
Вице-президент бундестага от партии "Зеленые" Катрин Геринг-Эккардт во время визита на Украину ощутила "нехорошее настроение" в стране из-за задержки поставок с РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T17:48
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БЕРЛИН, 12 фев — РИА Новости. Вице-президент бундестага от партии "Зеленые" Катрин Геринг-Эккардт во время визита на Украину ощутила "нехорошее настроение" в стране из-за задержки поставок с Запада, об этом политик заявила в интервью немецкому агентству DPA."Я буду путешествовать по стране и Киеву, мне совершенно ясно, что настроение в стране уже нехорошее", — сообщила она.По мнению активистки, это связано с вялой поддержкой Западом и дебатами в США о продлении финансирования ВСУ.Вице-президент бундестага также призвала ЕС поставить обещанные боеприпасы и крылатые ракеты Taurus из Германии."Мы должны сделать все, что в наших силах. <...> Ведь речь идет и о нашей безопасности", — пояснила Геринг-Эккардт.Во время этого визита политик планирует посетить два села в Черниговской области и Одессу, после чего направится в Молдавию.Вашингтон в конце декабря передал Киеву последний пакет военной помощи, а процесс согласования следующего затянулся. В воскресенье в сенате прошло очередное процедурное голосование, на котором проект о помощи Украине поддержали, однако дату окончательного рассмотрения так и не назначили.В Белом доме при этом допускают, что при отсутствии поддержки со стороны Штатов другие страны Запада также могут отказаться от спонсирования киевских властей.
https://ria.ru/20240205/germaniya-1925351193.html
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россия, украина, сергей лавров, киев, владимир путин, такер карлсон, нато, в мире
Россия, Украина, Сергей Лавров, Киев, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО, В мире
В Германии заявили о плохом настроении на Украине из-за задержки поставок
Вице-президент бундестага заявила о плохом настроении на Украине из-за поставок
БЕРЛИН, 12 фев — РИА Новости.
Вице-президент бундестага от партии "Зеленые" Катрин Геринг-Эккардт во время визита на Украину ощутила "нехорошее настроение" в стране из-за задержки поставок с Запада, об этом политик заявила в интервью
немецкому агентству DPA.
"Я буду путешествовать по стране и Киеву, мне совершенно ясно, что настроение в стране уже нехорошее", — сообщила она.
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По мнению активистки, это связано с вялой поддержкой Западом и дебатами в США
о продлении финансирования ВСУ.
Вице-президент бундестага также призвала ЕС поставить обещанные боеприпасы и крылатые ракеты Taurus из Германии
.
"Мы должны сделать все, что в наших силах. <...> Ведь речь идет и о нашей безопасности", — пояснила Геринг-Эккардт.
Во время этого визита политик планирует посетить два села в Черниговской области
и Одессу, после чего направится в Молдавию.
Вашингтон в конце декабря передал Киеву последний пакет военной помощи, а процесс согласования следующего затянулся. В воскресенье в сенате прошло очередное процедурное голосование, на котором проект о помощи Украине поддержали, однако дату окончательного рассмотрения так и не назначили.
В Белом доме при этом допускают, что при отсутствии поддержки со стороны Штатов другие страны Запада также могут отказаться от спонсирования киевских властей.
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