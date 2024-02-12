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Кадры с солдатами ВСУ, перешедшими на сторону России, вызвали шок в США - РИА Новости, 12.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:32 12.02.2024 (обновлено: 15:52 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/ukraina-1926823941.html
Кадры с солдатами ВСУ, перешедшими на сторону России, вызвали шок в США
Кадры с солдатами ВСУ, перешедшими на сторону России, вызвали шок в США - РИА Новости, 12.02.2024
Кадры с солдатами ВСУ, перешедшими на сторону России, вызвали шок в США
Американский видеоблогер и журналист Патрик Ланкастер опубликовал в YouTube-канале репортаж из Луганска, в котором рассказал о солдатах ВСУ, перешедших на... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T12:32
2024-02-12T15:52
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Американский видеоблогер и журналист Патрик Ланкастер опубликовал в YouTube-канале репортаж из Луганска, в котором рассказал о солдатах ВСУ, перешедших на сторону России.Среди них не только рядовые солдаты, но и офицеры. Специальности у них тоже разные: от саперов до зенитчиков."Я видел своими глазами, как относились военные "Азова"* к людям в Мариуполе. Не выпускали при эвакуации, расстреливали машины с мирными жителями, грабили магазины", — сказал боец Николай Захарченко, который родом из Донецка. Евгений Кравченко, родившийся в Харьковской области, признался, что "душа его лежала к росссийской армии". Он добавил, что пытался покинуть ВСУ, а как только такой случай выпал, воспользовался им.Год назад стало известно о начале формирования батальона имени Богдана Хмельницкого — из числа бывших военнослужащих ВСУ, заявивших о желании воевать на стороне России. В октябре батальон поступил на службу в состав российского оперативно-боевого тактического формирования "Каскад", а в самом конце года принял первый бой с ВСУ.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240212/vsu-1926820521.html
https://ria.ru/20240212/ukraina-1926797366.html
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в мире, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Россия
Кадры с солдатами ВСУ, перешедшими на сторону России, вызвали шок в США

Журналист из США Ланкастер снял сюжет о вступивших в армию РФ солдатах ВСУ

© Patrick Lancaster/YouTubeКадр видео из репортажа Патрика Ланкастера о солдатах ВСУ, перешедших на сторону России
Кадр видео из репортажа Патрика Ланкастера о солдатах ВСУ, перешедших на сторону России
© Patrick Lancaster/YouTube
Кадр видео из репортажа Патрика Ланкастера о солдатах ВСУ, перешедших на сторону России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Американский видеоблогер и журналист Патрик Ланкастер опубликовал в YouTube-канале репортаж из Луганска, в котором рассказал о солдатах ВСУ, перешедших на сторону России.
Среди них не только рядовые солдаты, но и офицеры. Специальности у них тоже разные: от саперов до зенитчиков.
Украинские военнослужащие перевозят носилки с погибшим - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
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"Я видел своими глазами, как относились военные "Азова"* к людям в Мариуполе. Не выпускали при эвакуации, расстреливали машины с мирными жителями, грабили магазины", — сказал боец Николай Захарченко, который родом из Донецка.
Евгений Кравченко, родившийся в Харьковской области, признался, что "душа его лежала к росссийской армии". Он добавил, что пытался покинуть ВСУ, а как только такой случай выпал, воспользовался им.
Год назад стало известно о начале формирования батальона имени Богдана Хмельницкого — из числа бывших военнослужащих ВСУ, заявивших о желании воевать на стороне России. В октябре батальон поступил на службу в состав российского оперативно-боевого тактического формирования "Каскад", а в самом конце года принял первый бой с ВСУ.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Киев - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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