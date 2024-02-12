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Кадры с солдатами ВСУ, перешедшими на сторону России, вызвали шок в США
Кадры с солдатами ВСУ, перешедшими на сторону России, вызвали шок в США - РИА Новости, 12.02.2024
Кадры с солдатами ВСУ, перешедшими на сторону России, вызвали шок в США
Американский видеоблогер и журналист Патрик Ланкастер опубликовал в YouTube-канале репортаж из Луганска, в котором рассказал о солдатах ВСУ, перешедших на... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T12:32
2024-02-12T12:32
2024-02-12T15:52
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Американский видеоблогер и журналист Патрик Ланкастер опубликовал в YouTube-канале репортаж из Луганска, в котором рассказал о солдатах ВСУ, перешедших на сторону России.Среди них не только рядовые солдаты, но и офицеры. Специальности у них тоже разные: от саперов до зенитчиков."Я видел своими глазами, как относились военные "Азова"* к людям в Мариуполе. Не выпускали при эвакуации, расстреливали машины с мирными жителями, грабили магазины", — сказал боец Николай Захарченко, который родом из Донецка. Евгений Кравченко, родившийся в Харьковской области, признался, что "душа его лежала к росссийской армии". Он добавил, что пытался покинуть ВСУ, а как только такой случай выпал, воспользовался им.Год назад стало известно о начале формирования батальона имени Богдана Хмельницкого — из числа бывших военнослужащих ВСУ, заявивших о желании воевать на стороне России. В октябре батальон поступил на службу в состав российского оперативно-боевого тактического формирования "Каскад", а в самом конце года принял первый бой с ВСУ.* Запрещенная в России террористическая организация.
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в мире, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Россия
Кадры с солдатами ВСУ, перешедшими на сторону России, вызвали шок в США
Журналист из США Ланкастер снял сюжет о вступивших в армию РФ солдатах ВСУ
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости.
Американский видеоблогер и журналист Патрик Ланкастер опубликовал в YouTube-канале
репортаж из Луганска, в котором рассказал о солдатах ВСУ, перешедших на сторону России.
Среди них не только рядовые солдаты, но и офицеры. Специальности у них тоже разные: от саперов до зенитчиков.
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"Я видел своими глазами, как относились военные "Азова"* к людям в Мариуполе. Не выпускали при эвакуации, расстреливали машины с мирными жителями, грабили магазины", — сказал боец Николай Захарченко, который родом из Донецка.
Евгений Кравченко, родившийся в Харьковской области, признался, что "душа его лежала к росссийской армии". Он добавил, что пытался покинуть ВСУ, а как только такой случай выпал, воспользовался им.
Год назад стало известно о начале формирования батальона имени Богдана Хмельницкого — из числа бывших военнослужащих ВСУ
, заявивших о желании воевать на стороне России
. В октябре батальон поступил на службу в состав российского оперативно-боевого тактического формирования "Каскад", а в самом конце года принял первый бой с ВСУ.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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