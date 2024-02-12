"Угрожающе". В конгрессе США сделали заявление о Путине
Сенатор Шумер: Путин добьется успеха при отсутствии помощи США Украине
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин добьется успеха на Украине, если Белый дом не окажет ей материальной поддержки, написал в соцсети X лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер.
"Украине угрожающе не хватает поставок. Если Америка не отправит помощь Украине в соответствии с законопроектом о национальной безопасности, Путин, скорее всего, добьется успеха", — написал он.
"Украине угрожающе не хватает поставок. Если Америка не отправит помощь Украине в соответствии с законопроектом о национальной безопасности, Путин, скорее всего, добьется успеха", — написал он.
Ранее сенат США представил законопроект, объединивший выделение денег на охрану границ, помощь Украине и Израилю. Всего законопроектом предлагается выделить 118,28 миллиарда долларов, из которых 60,06 - на поддержку Киева. На охрану границы при этом предполагается направить втрое меньше - 20,2 миллиарда долларов. Президент Джо Байден заявил о поддержке законопроекта, призвал конгресс принять его как можно скорее.
Однако представленный документ вызвал жесткую критику со стороны республиканских политиков. Как заявил бывший глава Белого дома, только дурак или радикальный левый демократ проголосует за этот "чудовищный" законопроект.
По словам спикера палаты представителей США Майка Джонсона, предложенный законопроект, объединяющий помощь Киеву, Израилю и охрану собственных границ Штатов, "хуже, чем ожидалось", инициатива обречена на провал.