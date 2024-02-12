https://ria.ru/20240212/ukraina-1926803517.html

На двух КПП на границе Украины и Польши скопилось более тысячи грузовиков

На двух КПП на границе Украины и Польши скопилось более тысячи грузовиков - РИА Новости, 12.02.2024

На двух КПП на границе Украины и Польши скопилось более тысячи грузовиков

Более 1 тысячи грузовиков скопилось на двух блокируемых польскими фермерами пунктах пропуска на границе с Украиной, сообщил представитель украинской... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T11:23

2024-02-12T11:23

2024-02-12T11:24

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Более 1 тысячи грузовиков скопилось на двух блокируемых польскими фермерами пунктах пропуска на границе с Украиной, сообщил представитель украинской погранслужбы Андрей Демченко в эфире всеукраинского телемарафона. Накануне Демченко сообщил, что в очередях на контрольно-пропускных пунктах на границе Украины и Польши из-за протестов скопилось почти 1,5 тысячи грузовиков. "Если говорить о количестве грузовиков, находящихся в очереди на территории Польши по двум заблокированным направлениям, то это примерно 1050 грузовиков: 400 - напротив "Рава-Русская" (КПП на границе с Польшей со стороны Украины – ред.) и 650 - "Ягодин" (КПП со стороны Украины – ред.)", - сказал Демченко.Государственная таможенная служба Украины 8 февраля сообщала, что польские аграрии планируют 9 февраля ограничить движение грузовиков на пяти контрольно-пропускных пунктах на общей границе, три из них перекроют с ближайшей пятницы, еще два - со вторника. Ожидалось, что пропуск автобусов и легковых автомобилей будет проходить в обычном режиме. Протесты фермеров проходят в последние дни во многих странах Европы. Главные причины - стремление Европейской комиссии к реализации зеленой политики и наплыв на европейские рынки сельхозпродукции от международных агрохолдингов Украины. Соглашение ЕС с Киевом, продлевающее облегченный режим торговли, вызвало протесты, в частности, в Брюсселе. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20240206/ukraina-1925540524.html

https://ria.ru/20240211/granitsa-1926749019.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, польша, евросоюз, всемирная торговая организация (вто)