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На двух КПП на границе Украины и Польши скопилось более тысячи грузовиков - РИА Новости, 12.02.2024
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11:23 12.02.2024 (обновлено: 11:24 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/ukraina-1926803517.html
На двух КПП на границе Украины и Польши скопилось более тысячи грузовиков
На двух КПП на границе Украины и Польши скопилось более тысячи грузовиков - РИА Новости, 12.02.2024
На двух КПП на границе Украины и Польши скопилось более тысячи грузовиков
Более 1 тысячи грузовиков скопилось на двух блокируемых польскими фермерами пунктах пропуска на границе с Украиной, сообщил представитель украинской... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T11:23
2024-02-12T11:24
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Более 1 тысячи грузовиков скопилось на двух блокируемых польскими фермерами пунктах пропуска на границе с Украиной, сообщил представитель украинской погранслужбы Андрей Демченко в эфире всеукраинского телемарафона. Накануне Демченко сообщил, что в очередях на контрольно-пропускных пунктах на границе Украины и Польши из-за протестов скопилось почти 1,5 тысячи грузовиков. "Если говорить о количестве грузовиков, находящихся в очереди на территории Польши по двум заблокированным направлениям, то это примерно 1050 грузовиков: 400 - напротив "Рава-Русская" (КПП на границе с Польшей со стороны Украины – ред.) и 650 - "Ягодин" (КПП со стороны Украины – ред.)", - сказал Демченко.Государственная таможенная служба Украины 8 февраля сообщала, что польские аграрии планируют 9 февраля ограничить движение грузовиков на пяти контрольно-пропускных пунктах на общей границе, три из них перекроют с ближайшей пятницы, еще два - со вторника. Ожидалось, что пропуск автобусов и легковых автомобилей будет проходить в обычном режиме. Протесты фермеров проходят в последние дни во многих странах Европы. Главные причины - стремление Европейской комиссии к реализации зеленой политики и наплыв на европейские рынки сельхозпродукции от международных агрохолдингов Украины. Соглашение ЕС с Киевом, продлевающее облегченный режим торговли, вызвало протесты, в частности, в Брюсселе. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20240206/ukraina-1925540524.html
https://ria.ru/20240211/granitsa-1926749019.html
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в мире, украина, польша, евросоюз, всемирная торговая организация (вто)
В мире, Украина, Польша, Евросоюз, Всемирная торговая организация (ВТО)
На двух КПП на границе Украины и Польши скопилось более тысячи грузовиков

Погранслужба: более тысячи фур скопилось на двух КПП на границе Украины и Польши

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКонтрольно-пропускной пункт "Рава-Русская" на польско-украинской границе
Контрольно-пропускной пункт Рава-Русская на польско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Контрольно-пропускной пункт "Рава-Русская" на польско-украинской границе. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Более 1 тысячи грузовиков скопилось на двух блокируемых польскими фермерами пунктах пропуска на границе с Украиной, сообщил представитель украинской погранслужбы Андрей Демченко в эфире всеукраинского телемарафона.
Накануне Демченко сообщил, что в очередях на контрольно-пропускных пунктах на границе Украины и Польши из-за протестов скопилось почти 1,5 тысячи грузовиков.
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"Если говорить о количестве грузовиков, находящихся в очереди на территории Польши по двум заблокированным направлениям, то это примерно 1050 грузовиков: 400 - напротив "Рава-Русская" (КПП на границе с Польшей со стороны Украины – ред.) и 650 - "Ягодин" (КПП со стороны Украины – ред.)", - сказал Демченко.
Государственная таможенная служба Украины 8 февраля сообщала, что польские аграрии планируют 9 февраля ограничить движение грузовиков на пяти контрольно-пропускных пунктах на общей границе, три из них перекроют с ближайшей пятницы, еще два - со вторника. Ожидалось, что пропуск автобусов и легковых автомобилей будет проходить в обычном режиме.
Протесты фермеров проходят в последние дни во многих странах Европы. Главные причины - стремление Европейской комиссии к реализации зеленой политики и наплыв на европейские рынки сельхозпродукции от международных агрохолдингов Украины. Соглашение ЕС с Киевом, продлевающее облегченный режим торговли, вызвало протесты, в частности, в Брюсселе.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
Польские фермеры высыпали зерно из грузовиков на границе с Украиной
Польские фермеры высыпали зерно из грузовиков на границе с Украиной
Вчера, 22:44
 
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