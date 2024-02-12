Стало известно, на что пошли ВСУ в ДНР, чтобы удержать фронт
Forbes: ВСУ перебросили лучшую бригаду в ДНР, чтобы удержать фронт
© AP Photo / LibkosУкраинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR
© AP Photo / Libkos
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. ВСУ перебрасывают одну из лучших бригад в ДНР, чтобы удержать фронт, пишет журналист Дэвид Экс для издания Forbes.
"Есть веские основания полагать, что на укрепление восточного города, где сейчас развернулось зимнее наступление России, брошена одна из лучших бригад ВСУ", — говорится в публикации.
"Есть веские основания полагать, что на укрепление восточного города, где сейчас развернулось зимнее наступление России, брошена одна из лучших бригад ВСУ", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что 3-я штурмовая бригада, это единственная сухопутная бригада ВСУ, про которую известно, что по состоянию на прошлую неделю она находилась в резерве на востоке страны.
Автор пишет, что ВСУ идут на большой риск, продолжая бои на этом участке.
Ранее бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов заявил, что по всей линии фронта ВСУ сложилась критическая ситуация из-за наступления России. Бутусов предупредил, что Россия обладает "большим преимуществом" в оснащенности и численности личного состава по всей линии боевого соприкосновения и перешла в наступление "практически на всех участках".
Автор пишет, что ВСУ идут на большой риск, продолжая бои на этом участке.
Ранее бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов заявил, что по всей линии фронта ВСУ сложилась критическая ситуация из-за наступления России. Бутусов предупредил, что Россия обладает "большим преимуществом" в оснащенности и численности личного состава по всей линии боевого соприкосновения и перешла в наступление "практически на всех участках".
По мнению экс-советника министра обороны Украины, Киев не только оставил ВСУ без пополнений из-за провала мобилизации, но и не справился с организацией военного производства в стране.