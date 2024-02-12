Рейтинг@Mail.ru
Стало известно, на что пошли ВСУ в ДНР, чтобы удержать фронт - РИА Новости, 12.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:33 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/ukraina-1926794253.html
Стало известно, на что пошли ВСУ в ДНР, чтобы удержать фронт
Стало известно, на что пошли ВСУ в ДНР, чтобы удержать фронт - РИА Новости, 12.02.2024
Стало известно, на что пошли ВСУ в ДНР, чтобы удержать фронт
ВСУ перебрасывают одну из лучших бригад в ДНР, чтобы удержать фронт, пишет журналист Дэвид Экс для издания Forbes. "Есть веские основания полагать, что на... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T10:33
2024-02-12T10:33
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908685876_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4daa627feffbf2f3968a9420ba8abe7b.jpg
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. ВСУ перебрасывают одну из лучших бригад в ДНР, чтобы удержать фронт, пишет журналист Дэвид Экс для издания Forbes. "Есть веские основания полагать, что на укрепление восточного города, где сейчас развернулось зимнее наступление России, брошена одна из лучших бригад ВСУ", — говорится в публикации. В статье отмечается, что 3-я штурмовая бригада, это единственная сухопутная бригада ВСУ, про которую известно, что по состоянию на прошлую неделю она находилась в резерве на востоке страны. Автор пишет, что ВСУ идут на большой риск, продолжая бои на этом участке. Ранее бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов заявил, что по всей линии фронта ВСУ сложилась критическая ситуация из-за наступления России. Бутусов предупредил, что Россия обладает "большим преимуществом" в оснащенности и численности личного состава по всей линии боевого соприкосновения и перешла в наступление "практически на всех участках".По мнению экс-советника министра обороны Украины, Киев не только оставил ВСУ без пополнений из-за провала мобилизации, но и не справился с организацией военного производства в стране.
https://ria.ru/20240212/putin-1926778396.html
https://ria.ru/20240212/nato-1926784289.html
россия
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908685876_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a1c770639a0b95028e8d59f482b5437c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
Стало известно, на что пошли ВСУ в ДНР, чтобы удержать фронт

Forbes: ВСУ перебросили лучшую бригаду в ДНР, чтобы удержать фронт

© AP Photo / LibkosУкраинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. ВСУ перебрасывают одну из лучших бригад в ДНР, чтобы удержать фронт, пишет журналист Дэвид Экс для издания Forbes.

"Есть веские основания полагать, что на укрепление восточного города, где сейчас развернулось зимнее наступление России, брошена одна из лучших бригад ВСУ", — говорится в публикации.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
Байден сделал шокирующее заявление о Путине
08:57
В статье отмечается, что 3-я штурмовая бригада, это единственная сухопутная бригада ВСУ, про которую известно, что по состоянию на прошлую неделю она находилась в резерве на востоке страны.

Автор пишет, что ВСУ идут на большой риск, продолжая бои на этом участке.

Ранее бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов заявил, что по всей линии фронта ВСУ сложилась критическая ситуация из-за наступления России. Бутусов предупредил, что Россия обладает "большим преимуществом" в оснащенности и численности личного состава по всей линии боевого соприкосновения и перешла в наступление "практически на всех участках".
По мнению экс-советника министра обороны Украины, Киев не только оставил ВСУ без пополнений из-за провала мобилизации, но и не справился с организацией военного производства в стране.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
СМИ: в Европе началась паника после важного заявления Трампа о России
09:54
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала