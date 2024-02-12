https://ria.ru/20240212/ukraina-1926784671.html

Запад не делает серьезных усилий для диалога по Украине, заявил Полянский

Запад не делает серьезных усилий для диалога по Украине, заявил Полянский - РИА Новости, 12.02.2024

Запад не делает серьезных усилий для диалога по Украине, заявил Полянский

Запад не делал и не делает серьезных усилий для ведения диалога с РФ по урегулированию на Украине – разговор не ведется ни в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, ни... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T09:56

2024-02-12T09:56

2024-02-12T09:57

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ООН, 12 фев – РИА Новости, Алан Булкаты. Запад не делал и не делает серьезных усилий для ведения диалога с РФ по урегулированию на Украине – разговор не ведется ни в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, ни на площадках других международных организаций, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Отвечая на вопрос о том, предлагали в стенах ООН американские дипломаты или их союзники России начать переговоры по урегулированию на Украине, Полянский сказал: "Что касается нью-йоркской площадки, наверное, существует представление, что в Нью-Йорке происходит какой-то такой закулисный процесс, где мы общаемся с другими делегациями, пытаемся нащупать какие-то точки взаимопонимания". Причем, по его словам, такое представление есть не только у людей непосвященных, но даже у ряда дипломатов из стран Глобального Юга, которые подходят к российским коллегам и говорят: "Ну, вы же, наверное, разговариваете с американцами, с украинцами… Давайте, потому что мы все заинтересованы в том, чтобы эта ситуация ушла в прошлое и так далее". "Но я всегда их разочаровываю и говорю совершенно искренне, что абсолютно никаких усилий для того, чтобы вести какой-то диалог западниками как не прикладывалось, так и не прикладывается", - подчеркнул Полянский. Как указал первый зампостпреда, существенную негативную роль в данной ситуации играет фигура нынешнего украинского постпреда Сергея Кислицы, "который еще задолго до начала СВО развязал свой собственный "крестовый поход" против России". "И СВО только обострила его эмоциональное состояние. В итоге какие-либо переговоры с ним или с его участием представить себе очень сложно, даже если бы перед ним стояла такая задача. И это прекрасно понимают и западники", - отметил Полянский. "Все это в комплексе приводит к тому, что никакого соответствующего разговора на нью-йоркской площадке и, насколько мне известно, на площадках каких-либо других международных организаций, не ведется", - заключил он. Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20240212/rossiya-1926711803.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, дмитрий полянский, оон