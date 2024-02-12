https://ria.ru/20240212/ukraina-1926776819.html

В Совбезе назвали причину развязывания рук Киеву против Донбасса

В Совбезе назвали причину развязывания рук Киеву против Донбасса - РИА Новости, 12.02.2024

В Совбезе назвали причину развязывания рук Киеву против Донбасса

Отсутствие инструментов воздействия на Украину при невыполнении Минских соглашений в свое время развязало руки киевскому режиму в отношении Донбасса, заявил... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T08:40

2024-02-12T08:40

2024-02-12T08:40

в мире

донбасс

рашид нургалиев

россия

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908685876_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4daa627feffbf2f3968a9420ba8abe7b.jpg

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Отсутствие инструментов воздействия на Украину при невыполнении Минских соглашений в свое время развязало руки киевскому режиму в отношении Донбасса, заявил первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев в интервью "Аргументам и фактам". В понедельник исполняется девять лет со дня подписания Минских соглашений. "Не были созданы инструменты воздействия на Украину в случае невыполнения соглашений. Такой подход развязал руки украинскому руководству", - сказал Нургалиев. "Сначала Порошенко, а затем и Зеленский не соблюдали никаких договоренностей. Власти Украины организовали блокаду территории ЛНР и ДНР, отключили их от банковской системы, продовольственного снабжения, социальных выплат, отказались вести прямые переговоры с представителями этих республик. ОБСЕ также работала в интересах Киева, а некоторые ее сотрудники даже были уличены в шпионаже в пользу Украины", - добавил первый замсекретаря Совбеза. Первый протокол, призванный решить конфликт на юго-востоке Украины, был подписан в сентябре 2014 года в Минске. Комплекс мер по выполнению минских соглашений (Минск-2) был подписан 12 февраля 2015 года. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе. Киев систематически нарушал минские соглашения, в результате 22 февраля 2022 года Россия признала Луганскую и Донецкую Народные республики. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, признание республик Донбасса продиктовано тем, что Киев публично заявлял, что не собирается выполнять минские соглашения, ждать уже было нельзя. Минск-2 был действующим документом по урегулированию ситуации в Донбассе до начала российской спецоперации на Украине. В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.

https://ria.ru/20240209/putin-1926315557.html

https://ria.ru/20240212/oon-1926764053.html

донбасс

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донбасс, рашид нургалиев, россия, украина