Рейтинг@Mail.ru
В Совбезе назвали причину развязывания рук Киеву против Донбасса - РИА Новости, 12.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:40 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/ukraina-1926776819.html
В Совбезе назвали причину развязывания рук Киеву против Донбасса
В Совбезе назвали причину развязывания рук Киеву против Донбасса - РИА Новости, 12.02.2024
В Совбезе назвали причину развязывания рук Киеву против Донбасса
Отсутствие инструментов воздействия на Украину при невыполнении Минских соглашений в свое время развязало руки киевскому режиму в отношении Донбасса, заявил... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T08:40
2024-02-12T08:40
в мире
донбасс
рашид нургалиев
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908685876_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4daa627feffbf2f3968a9420ba8abe7b.jpg
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Отсутствие инструментов воздействия на Украину при невыполнении Минских соглашений в свое время развязало руки киевскому режиму в отношении Донбасса, заявил первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев в интервью "Аргументам и фактам". В понедельник исполняется девять лет со дня подписания Минских соглашений. "Не были созданы инструменты воздействия на Украину в случае невыполнения соглашений. Такой подход развязал руки украинскому руководству", - сказал Нургалиев. "Сначала Порошенко, а затем и Зеленский не соблюдали никаких договоренностей. Власти Украины организовали блокаду территории ЛНР и ДНР, отключили их от банковской системы, продовольственного снабжения, социальных выплат, отказались вести прямые переговоры с представителями этих республик. ОБСЕ также работала в интересах Киева, а некоторые ее сотрудники даже были уличены в шпионаже в пользу Украины", - добавил первый замсекретаря Совбеза. Первый протокол, призванный решить конфликт на юго-востоке Украины, был подписан в сентябре 2014 года в Минске. Комплекс мер по выполнению минских соглашений (Минск-2) был подписан 12 февраля 2015 года. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе. Киев систематически нарушал минские соглашения, в результате 22 февраля 2022 года Россия признала Луганскую и Донецкую Народные республики. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, признание республик Донбасса продиктовано тем, что Киев публично заявлял, что не собирается выполнять минские соглашения, ждать уже было нельзя. Минск-2 был действующим документом по урегулированию ситуации в Донбассе до начала российской спецоперации на Украине. В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.
https://ria.ru/20240209/putin-1926315557.html
https://ria.ru/20240212/oon-1926764053.html
донбасс
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908685876_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a1c770639a0b95028e8d59f482b5437c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донбасс, рашид нургалиев, россия, украина
В мире, Донбасс, Рашид Нургалиев, Россия, Украина
В Совбезе назвали причину развязывания рук Киеву против Донбасса

Нургалиев: отсутствие мер на случай невыполнения Минска-2 развязало руки Киеву

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Отсутствие инструментов воздействия на Украину при невыполнении Минских соглашений в свое время развязало руки киевскому режиму в отношении Донбасса, заявил первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев в интервью "Аргументам и фактам".
В понедельник исполняется девять лет со дня подписания Минских соглашений.
Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео
Минские соглашения выполнять никогда не собирались, заявил Путин
9 февраля, 03:58
"Не были созданы инструменты воздействия на Украину в случае невыполнения соглашений. Такой подход развязал руки украинскому руководству", - сказал Нургалиев.
«
"Сначала Порошенко, а затем и Зеленский не соблюдали никаких договоренностей. Власти Украины организовали блокаду территории ЛНР и ДНР, отключили их от банковской системы, продовольственного снабжения, социальных выплат, отказались вести прямые переговоры с представителями этих республик. ОБСЕ также работала в интересах Киева, а некоторые ее сотрудники даже были уличены в шпионаже в пользу Украины", - добавил первый замсекретаря Совбеза.
Первый протокол, призванный решить конфликт на юго-востоке Украины, был подписан в сентябре 2014 года в Минске. Комплекс мер по выполнению минских соглашений (Минск-2) был подписан 12 февраля 2015 года. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе.
Киев систематически нарушал минские соглашения, в результате 22 февраля 2022 года Россия признала Луганскую и Донецкую Народные республики. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, признание республик Донбасса продиктовано тем, что Киев публично заявлял, что не собирается выполнять минские соглашения, ждать уже было нельзя. Минск-2 был действующим документом по урегулированию ситуации в Донбассе до начала российской спецоперации на Украине.
В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.
Заседание СБ ООН - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
Россия запросила заседание СБ ООН по теме Минских соглашений
03:43
 
В миреДонбассРашид НургалиевРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала