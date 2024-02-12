В Совбезе назвали причину развязывания рук Киеву против Донбасса
Нургалиев: отсутствие мер на случай невыполнения Минска-2 развязало руки Киеву
© AP Photo / LibkosУкраинские военные
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Отсутствие инструментов воздействия на Украину при невыполнении Минских соглашений в свое время развязало руки киевскому режиму в отношении Донбасса, заявил первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев в интервью "Аргументам и фактам".
В понедельник исполняется девять лет со дня подписания Минских соглашений.
"Не были созданы инструменты воздействия на Украину в случае невыполнения соглашений. Такой подход развязал руки украинскому руководству", - сказал Нургалиев.
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"Сначала Порошенко, а затем и Зеленский не соблюдали никаких договоренностей. Власти Украины организовали блокаду территории ЛНР и ДНР, отключили их от банковской системы, продовольственного снабжения, социальных выплат, отказались вести прямые переговоры с представителями этих республик. ОБСЕ также работала в интересах Киева, а некоторые ее сотрудники даже были уличены в шпионаже в пользу Украины", - добавил первый замсекретаря Совбеза.
Первый протокол, призванный решить конфликт на юго-востоке Украины, был подписан в сентябре 2014 года в Минске. Комплекс мер по выполнению минских соглашений (Минск-2) был подписан 12 февраля 2015 года. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе.
Киев систематически нарушал минские соглашения, в результате 22 февраля 2022 года Россия признала Луганскую и Донецкую Народные республики. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, признание республик Донбасса продиктовано тем, что Киев публично заявлял, что не собирается выполнять минские соглашения, ждать уже было нельзя. Минск-2 был действующим документом по урегулированию ситуации в Донбассе до начала российской спецоперации на Украине.
В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.