https://ria.ru/20240212/udary-1926808600.html

Подпольщики рассказали о последствиях ударов по Кировоградской области

Подпольщики рассказали о последствиях ударов по Кировоградской области - РИА Новости, 12.02.2024

Подпольщики рассказали о последствиях ударов по Кировоградской области

Два железнодорожных состава с техникой и боеприпасами для ВСУ, а также около 20 единиц иностранной военной техники были уничтожены в результате российского... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T11:42

2024-02-12T11:42

2024-02-12T11:42

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ДОНЕЦК, 12 фев - РИА Новости. Два железнодорожных состава с техникой и боеприпасами для ВСУ, а также около 20 единиц иностранной военной техники были уничтожены в результате российского удара по узловой станции Александрия в Кировоградской области, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег из Кировоградской области. "Удар был нанесен 10 февраля около пяти часов вечера по железнодорожному вокзалу в городе Александрии. В момент, когда в одном месте стояло два состава с техникой и БК, к ним прилетело. Всю Александрию шатнуло, взрывная волна выбила множество окон. Составы, в которых находились ГСМ, полыхнули очень серьезно. По предварительным данным, сгорело порядка двух десятков иностранной техники в ассортименте - это не считая техники времен Советского Союза", - сказал собеседник агентства. По данным подполья, крупный железнодорожный узел в городе Александрия использовался ВСУ как перевалочный пункт. Через Александрию проходят железные дороги Одесса – Харьков и Киев – Днепропетровск. По военным объектам Александрии, по данным украинских властей, уже наносились удары в ходе СВО. Как сообщал сайт Александрийской городской рады, в апреле 2022 года в результате удара по инфраструктуре военного аэродрома были жертвы среди украинских военнослужащих.

https://ria.ru/20240209/ka-52m-1926328724.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, кировоградская область, вооруженные силы рф, безопасность, украина