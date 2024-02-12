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Подпольщики рассказали о последствиях ударов по Кировоградской области
Подпольщики рассказали о последствиях ударов по Кировоградской области - РИА Новости, 12.02.2024
Подпольщики рассказали о последствиях ударов по Кировоградской области
Два железнодорожных состава с техникой и боеприпасами для ВСУ, а также около 20 единиц иностранной военной техники были уничтожены в результате российского... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T11:42
2024-02-12T11:42
2024-02-12T11:42
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ДОНЕЦК, 12 фев - РИА Новости. Два железнодорожных состава с техникой и боеприпасами для ВСУ, а также около 20 единиц иностранной военной техники были уничтожены в результате российского удара по узловой станции Александрия в Кировоградской области, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег из Кировоградской области. "Удар был нанесен 10 февраля около пяти часов вечера по железнодорожному вокзалу в городе Александрии. В момент, когда в одном месте стояло два состава с техникой и БК, к ним прилетело. Всю Александрию шатнуло, взрывная волна выбила множество окон. Составы, в которых находились ГСМ, полыхнули очень серьезно. По предварительным данным, сгорело порядка двух десятков иностранной техники в ассортименте - это не считая техники времен Советского Союза", - сказал собеседник агентства. По данным подполья, крупный железнодорожный узел в городе Александрия использовался ВСУ как перевалочный пункт. Через Александрию проходят железные дороги Одесса – Харьков и Киев – Днепропетровск. По военным объектам Александрии, по данным украинских властей, уже наносились удары в ходе СВО. Как сообщал сайт Александрийской городской рады, в апреле 2022 года в результате удара по инфраструктуре военного аэродрома были жертвы среди украинских военнослужащих.
https://ria.ru/20240209/ka-52m-1926328724.html
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в мире, кировоградская область, вооруженные силы рф, безопасность, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кировоградская область, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Украина
Подпольщики рассказали о последствиях ударов по Кировоградской области
Подполье: ВС России уничтожили два состава с техникой в Кировоградской области
ДОНЕЦК, 12 фев - РИА Новости. Два железнодорожных состава с техникой и боеприпасами для ВСУ, а также около 20 единиц иностранной военной техники были уничтожены в результате российского удара по узловой станции Александрия в Кировоградской области, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег из Кировоградской области.
"Удар был нанесен 10 февраля около пяти часов вечера по железнодорожному вокзалу в городе Александрии. В момент, когда в одном месте стояло два состава с техникой и БК, к ним прилетело. Всю Александрию шатнуло, взрывная волна выбила множество окон. Составы, в которых находились ГСМ, полыхнули очень серьезно. По предварительным данным, сгорело порядка двух десятков иностранной техники в ассортименте - это не считая техники времен Советского Союза", - сказал собеседник агентства.
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По данным подполья, крупный железнодорожный узел в городе Александрия использовался ВСУ как перевалочный пункт. Через Александрию проходят железные дороги Одесса
– Харьков
и Киев
– Днепропетровск
.
По военным объектам Александрии, по данным украинских властей, уже наносились удары в ходе СВО. Как сообщал сайт Александрийской городской рады, в апреле 2022 года в результате удара по инфраструктуре военного аэродрома были жертвы среди украинских военнослужащих.
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