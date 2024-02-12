https://ria.ru/20240212/tyumen-1926841956.html
Тюмень готова принять чемпионат России по лыжным гонкам 2025 года
Тюмень готова принять чемпионат России по лыжным гонкам 2025 года - РИА Новости, 12.02.2024
Тюмень готова принять чемпионат России по лыжным гонкам 2025 года
Тюменский центр спортивных видов спорта "Жемчужина Сибири" может стать местом проведения чемпионата России по лыжным гонкам 2025 года, сообщается на сайте... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T13:54
2024-02-12T13:54
2024-02-12T15:21
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ТЮМЕНЬ, 12 фев – РИА Новости. Тюменский центр спортивных видов спорта "Жемчужина Сибири" может стать местом проведения чемпионата России по лыжным гонкам 2025 года, сообщается на сайте правительства Тюменской области. Сейчас в "Жемчужине Сибири" в рамках Всероссийской спартакиады сильнейших спортсменов проходит турнир по лыжным гонкам, о том, что в центре можно провести и чемпионат России по лыжным гонкам следующего года, журналистам рассказали губернатор Тюменской области Александр Моор и президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. "Мы направили заявку и подтвердили свою готовность принять чемпионат. "Жемчужина Сибири" в хорошей форме, может принимать любые соревнования и зимой и летом. Технология проведения отработана, команда и коллектив готовы, а зрители знают толк в лыжных гонках. Поэтому мы с большим удовольствием примем любые старты, которые нам доверят провести", — сказал губернатор. Елена Вяльбе подтвердила, что заявка от региона поступила. Она отметила, что "Кубок России точно будет", "если регион готов — то и первенство России", и подчеркнула, что "в Тюменской области реально очень крутая команда".
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россия, тюменская область, тюмень, елена вяльбе, александр моор
Тюменская область, Россия, Тюменская область, Тюмень, Елена Вяльбе, Александр Моор
ТЮМЕНЬ, 12 фев – РИА Новости. Тюменский центр спортивных видов спорта "Жемчужина Сибири" может стать местом проведения чемпионата России по лыжным гонкам 2025 года, сообщается на сайте правительства Тюменской области.
Сейчас в "Жемчужине Сибири" в рамках Всероссийской спартакиады сильнейших спортсменов проходит турнир по лыжным гонкам, о том, что в центре можно провести и чемпионат России по лыжным гонкам следующего года, журналистам рассказали губернатор Тюменской области Александр Моор и президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.
"Мы направили заявку и подтвердили свою готовность принять чемпионат. "Жемчужина Сибири" в хорошей форме, может принимать любые соревнования и зимой и летом. Технология проведения отработана, команда и коллектив готовы, а зрители знают толк в лыжных гонках. Поэтому мы с большим удовольствием примем любые старты, которые нам доверят провести", — сказал губернатор.
Елена Вяльбе подтвердила, что заявка от региона поступила. Она отметила, что "Кубок России точно будет", "если регион готов — то и первенство России", и подчеркнула, что "в Тюменской области реально очень крутая команда".
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