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В Тюмени установили личности молодых людей, избивавших прохожих - РИА Новости, 12.02.2024
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12:05 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/tyumen-1926817967.html
В Тюмени установили личности молодых людей, избивавших прохожих
В Тюмени установили личности молодых людей, избивавших прохожих - РИА Новости, 12.02.2024
В Тюмени установили личности молодых людей, избивавших прохожих
Сотрудники полиции в Тюмени установили личности молодых людей, избивавших прохожих на улице и торговом центре города, сообщила официальный представитель МВД... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T12:05
2024-02-12T12:05
происшествия
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ТЮМЕНЬ, 12 фев – РИА Новости. Сотрудники полиции в Тюмени установили личности молодых людей, избивавших прохожих на улице и торговом центре города, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Ранее РИА Новости в пресс-службе УМВД по Тюменской области рассказали о проверке по опубликованным в интернете видеозаписям, на которых молодые люди на улице и в торговом центре ради забавы избивают прохожих. Полиция выяснила, что инциденты произошли несколько недель назад. "В Тюмени сотрудники полиции установили личности злоумышленников, нападавших на молодых людей… Ими оказались местные жители, двое из которых учатся в той же школе, что и один из потерпевших. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, роль каждого участника и причины конфликтов", – написала Волк в своем Telegram-канале. В пресс-службе УМВД РИА Новости уточнили, что установлены личности троих человек. Собранные полицией материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.
https://ria.ru/20240205/podrostki-1925551334.html
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происшествия, тюмень, тюменская область, россия, ирина волк
Происшествия, Тюмень, Тюменская область, Россия, Ирина Волк
В Тюмени установили личности молодых людей, избивавших прохожих

Волк: полиция установила личности молодых людей, нападавших на прохожих в Тюмени

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 12 фев – РИА Новости. Сотрудники полиции в Тюмени установили личности молодых людей, избивавших прохожих на улице и торговом центре города, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Ранее РИА Новости в пресс-службе УМВД по Тюменской области рассказали о проверке по опубликованным в интернете видеозаписям, на которых молодые люди на улице и в торговом центре ради забавы избивают прохожих.
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Полиция выяснила, что инциденты произошли несколько недель назад.
"В Тюмени сотрудники полиции установили личности злоумышленников, нападавших на молодых людей… Ими оказались местные жители, двое из которых учатся в той же школе, что и один из потерпевших. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, роль каждого участника и причины конфликтов", – написала Волк в своем Telegram-канале.
В пресс-службе УМВД РИА Новости уточнили, что установлены личности троих человек. Собранные полицией материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.
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