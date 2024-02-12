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В Турции обеспокоились реакцией Запада на торговлю с Россией, пишут СМИ - РИА Новости, 12.02.2024
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06:31 12.02.2024 (обновлено: 16:52 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/turtsiya-1926769547.html
В Турции обеспокоились реакцией Запада на торговлю с Россией, пишут СМИ
В Турции обеспокоились реакцией Запада на торговлю с Россией, пишут СМИ - РИА Новости, 12.02.2024
В Турции обеспокоились реакцией Запада на торговлю с Россией, пишут СМИ
Турецкие экспортеры хотят решения банковских проблем с Россией, ряд экспортеров обеспокоены реакцией США и ЕС на торговлю с российской стороной, пишет в... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T06:31
2024-02-12T16:52
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АНКАРА, 12 фев — РИА Новости. Турецкие экспортеры хотят решения банковских проблем с Россией, ряд экспортеров обеспокоены реакцией США и ЕС на торговлю с российской стороной, пишет в понедельник турецкое экономическое издание Ekonomim со ссылкой на главу Стамбульской ассоциации экспортеров зерновых, бобовых, масличных семян и продуктов (İHBİR) Казыма Тайчы. Ранее источник сообщал РИА Новости, что ряд частных банков Турции закрыл счета российских фирм, это связано с беспрецедентным давлением США в связи с санкциями. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле в курсе ситуации, Москва ведет диалог с Анкарой. "Турецкие экспортеры хотят решить банковские проблемы в торговле с Россией. Несколько раз возникали небольшие проблемы, но не на таком уровне, чтобы препятствовать торговле, которую мы ведем. Многие наши компании торгуют как с Россией, так и с США. Естественно, они обеспокоены тем, что торговля с Россией может стать проблемой для торговли с США и странами ЕС", — приводит издание слова Тайчы. При этом газета отмечает, что турецкие экспортеры зерновых, бобовых и масличных культур намерены увеличить свою долю на российском рынке в 2024 году, Россия попала в число целевых стран. "По данным Turkstat (Институт статистики Турции), в прошлом году Турция экспортировала в Россию на 10,9 миллиарда долларов. Темпы роста экспорта по сравнению с предыдущим годом составили 16,9%. В этом году Россия также попала в число целевых стран турецких компаний, которым министерство торговли оказало дополнительную поддержку", — пишет издание. Сообщается, что Россия является одним из важнейших рынков сбыта зерновых, бобовых, масличных культур и продуктов из них. "По данным Турецкой ассамблеи экспортеров (TIM), в 2023 году экспорт (вышеуказанной продукции) в Россию увеличился на 31,8% и составил 307,8 миллиона долларов. Экспортеры, которые ожидают, что спрос сохранится, намерены увеличить свою долю в России в 2024 году. Сектор, который начал 2024 год с амбициозной целью, в январе экспортировал в Россию 44,5 миллиона долларов с ростом на 161,1% (чем в аналогичном периоде прошлого года). Россия заняла 4-е место среди самых успешных рынков сектора", — сообщила газета. В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов.
https://ria.ru/20240210/turisty-1926559224.html
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россия, турция, сша, евросоюз, в мире
Россия, Турция, США, Евросоюз, В мире
В Турции обеспокоились реакцией Запада на торговлю с Россией, пишут СМИ

Ekonomim: турецких экспортеров обеспокоила реакция Запада на торговлю с Россией

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкФлаги Турции и России
Флаги Турции и России - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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Флаги Турции и России. Архивное фото
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АНКАРА, 12 фев — РИА Новости. Турецкие экспортеры хотят решения банковских проблем с Россией, ряд экспортеров обеспокоены реакцией США и ЕС на торговлю с российской стороной, пишет в понедельник турецкое экономическое издание Ekonomim со ссылкой на главу Стамбульской ассоциации экспортеров зерновых, бобовых, масличных семян и продуктов (İHBİR) Казыма Тайчы.
Ранее источник сообщал РИА Новости, что ряд частных банков Турции закрыл счета российских фирм, это связано с беспрецедентным давлением США в связи с санкциями. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле в курсе ситуации, Москва ведет диалог с Анкарой.
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"Турецкие экспортеры хотят решить банковские проблемы в торговле с Россией. Несколько раз возникали небольшие проблемы, но не на таком уровне, чтобы препятствовать торговле, которую мы ведем. Многие наши компании торгуют как с Россией, так и с США. Естественно, они обеспокоены тем, что торговля с Россией может стать проблемой для торговли с США и странами ЕС", — приводит издание слова Тайчы.
При этом газета отмечает, что турецкие экспортеры зерновых, бобовых и масличных культур намерены увеличить свою долю на российском рынке в 2024 году, Россия попала в число целевых стран.
"По данным Turkstat (Институт статистики Турции), в прошлом году Турция экспортировала в Россию на 10,9 миллиарда долларов. Темпы роста экспорта по сравнению с предыдущим годом составили 16,9%. В этом году Россия также попала в число целевых стран турецких компаний, которым министерство торговли оказало дополнительную поддержку", — пишет издание.
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Сообщается, что Россия является одним из важнейших рынков сбыта зерновых, бобовых, масличных культур и продуктов из них.
"По данным Турецкой ассамблеи экспортеров (TIM), в 2023 году экспорт (вышеуказанной продукции) в Россию увеличился на 31,8% и составил 307,8 миллиона долларов. Экспортеры, которые ожидают, что спрос сохранится, намерены увеличить свою долю в России в 2024 году. Сектор, который начал 2024 год с амбициозной целью, в январе экспортировал в Россию 44,5 миллиона долларов с ростом на 161,1% (чем в аналогичном периоде прошлого года). Россия заняла 4-е место среди самых успешных рынков сектора", — сообщила газета.
В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов.
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