https://ria.ru/20240212/tramp-1926960679.html

"Играют на руку России". Президент ФРГ отреагировал на заявление Трампа

"Играют на руку России". Президент ФРГ отреагировал на заявление Трампа - РИА Новости, 12.02.2024

"Играют на руку России". Президент ФРГ отреагировал на заявление Трампа

Заявления кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа о НАТО являются безответственными и "играют на руку" Российской Федерации, заявил РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T21:37

2024-02-12T21:37

2024-02-12T21:37

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БЕРЛИН, 12 фев - РИА Новости. Заявления кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа о НАТО являются безответственными и "играют на руку" Российской Федерации, заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Ранее Трамп на митинге сторонников в штате Южная Каролина рассказал, что, когда он был президентом, глава неназванной "большой страны" НАТО спросил его, обеспечат ли США защиту альянсу в случае "нападения" России. Трамп же ответил ему, что делать этого не будет, поскольку страны НАТО недостаточно отчисляют средств на оборону. Экс-президент добавил, что он будет "одобрять их (РФ) делать все, что они, черт возьми, захотят". "Эти заявления безответственны и даже играют на руку России. А в этом никто в нашем альянсе не может быть заинтересован", - сказал он во время визита в столицу Кипра Никосию. Его слова передаёт телеканал N-tv. Он отметил, что эти слова были сказаны в рамках предвыборной кампании в США, и потому носят провокационный характер. "Но даже если это провокация, это не значит, что мы не должны воспринимать ее всерьез", - добавил он. По словам Штайнмайера, Германии и Европе в целом необходимо повышать расходы на оборону независимо от исхода выборов в США.

https://ria.ru/20240212/stoltenberg-1926912270.html

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в мире, сша, россия, германия, франк-вальтер штайнмайер, дональд трамп, нато