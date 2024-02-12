Глава Минобороны Польши оскорбился из-за слов Трампа о России и НАТО
Министр обороны Польши Косиняк-Камыш раскритиковал заявление Трампа о РФ и НАТО
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБаннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш возмутился в соцсети X заявлением бывшего главы Белого дома Дональда Трампа о том, что тот не стал бы мешать России атаковать страны НАТО, если бы те отказались выполнять финансовые обязательства перед альянсом.
"Девиз НАТО "Один за всех, все за одного" - это конкретное обязательство. Подрыв доверия к государствам-союзникам означает ослабление всего Североатлантического альянса. Никакая предвыборная кампания не может служить оправданием для игры с безопасностью блока", — написал он.
"Девиз НАТО "Один за всех, все за одного" - это конкретное обязательство. Подрыв доверия к государствам-союзникам означает ослабление всего Североатлантического альянса. Никакая предвыборная кампания не может служить оправданием для игры с безопасностью блока", — написал он.
Накануне Трамп заявил, что на посту президента не позволил бы помогать странам НАТО, ели бы те не стали платить по счетам.
В интервью Карлсону Путин подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в частности на Польшу, Латвию или другие страны Балтии, причем в западном обществе политики регулярно пугают свое население российской угрозой, отвлекая внимание от внутренних проблем.
Российский лидер также заявил, что в 2008 году страны НАТО открыли Киеву двери в свой альянс, но Россия никогда не соглашалась с тем, что Украина будет в альянсе. Кроме того, он отметил, что Вашингтон давил на другие страны организации, продвигая идею расширения альянса за счет Украины и Грузии.
В интервью Карлсону Путин подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в частности на Польшу, Латвию или другие страны Балтии, причем в западном обществе политики регулярно пугают свое население российской угрозой, отвлекая внимание от внутренних проблем.
Российский лидер также заявил, что в 2008 году страны НАТО открыли Киеву двери в свой альянс, но Россия никогда не соглашалась с тем, что Украина будет в альянсе. Кроме того, он отметил, что Вашингтон давил на другие страны организации, продвигая идею расширения альянса за счет Украины и Грузии.