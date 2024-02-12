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Глава Минобороны Польши оскорбился из-за слов Трампа о России и НАТО - РИА Новости, 12.02.2024
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16:03 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/tramp-1926884218.html
Глава Минобороны Польши оскорбился из-за слов Трампа о России и НАТО
Глава Минобороны Польши оскорбился из-за слов Трампа о России и НАТО - РИА Новости, 12.02.2024
Глава Минобороны Польши оскорбился из-за слов Трампа о России и НАТО
Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш возмутился в соцсети X заявлением бывшего главы Белого дома Дональда Трампа о том, что тот не стал... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T16:03
2024-02-12T16:03
в мире
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш возмутился в соцсети X заявлением бывшего главы Белого дома Дональда Трампа о том, что тот не стал бы мешать России атаковать страны НАТО, если бы те отказались выполнять финансовые обязательства перед альянсом. "Девиз НАТО "Один за всех, все за одного" - это конкретное обязательство. Подрыв доверия к государствам-союзникам означает ослабление всего Североатлантического альянса. Никакая предвыборная кампания не может служить оправданием для игры с безопасностью блока", — написал он. Накануне Трамп заявил, что на посту президента не позволил бы помогать странам НАТО, ели бы те не стали платить по счетам. В интервью Карлсону Путин подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в частности на Польшу, Латвию или другие страны Балтии, причем в западном обществе политики регулярно пугают свое население российской угрозой, отвлекая внимание от внутренних проблем. Российский лидер также заявил, что в 2008 году страны НАТО открыли Киеву двери в свой альянс, но Россия никогда не соглашалась с тем, что Украина будет в альянсе. Кроме того, он отметил, что Вашингтон давил на другие страны организации, продвигая идею расширения альянса за счет Украины и Грузии.
https://ria.ru/20240212/nato-1926784289.html
https://ria.ru/20240212/putin-1926778396.html
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в мире, дональд трамп, польша, россия, нато
В мире, Дональд Трамп, Польша, Россия, НАТО
Глава Минобороны Польши оскорбился из-за слов Трампа о России и НАТО

Министр обороны Польши Косиняк-Камыш раскритиковал заявление Трампа о РФ и НАТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБаннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш возмутился в соцсети X заявлением бывшего главы Белого дома Дональда Трампа о том, что тот не стал бы мешать России атаковать страны НАТО, если бы те отказались выполнять финансовые обязательства перед альянсом.

"Девиз НАТО "Один за всех, все за одного" - это конкретное обязательство. Подрыв доверия к государствам-союзникам означает ослабление всего Североатлантического альянса. Никакая предвыборная кампания не может служить оправданием для игры с безопасностью блока", — написал он.
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Накануне Трамп заявил, что на посту президента не позволил бы помогать странам НАТО, ели бы те не стали платить по счетам.

В интервью Карлсону Путин подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в частности на Польшу, Латвию или другие страны Балтии, причем в западном обществе политики регулярно пугают свое население российской угрозой, отвлекая внимание от внутренних проблем.

Российский лидер также заявил, что в 2008 году страны НАТО открыли Киеву двери в свой альянс, но Россия никогда не соглашалась с тем, что Украина будет в альянсе. Кроме того, он отметил, что Вашингтон давил на другие страны организации, продвигая идею расширения альянса за счет Украины и Грузии.
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