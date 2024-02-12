https://ria.ru/20240212/tramp-1926854859.html

Трамп лучше справится с экономикой и миграцией, считают в США

Трамп лучше справится с экономикой и миграцией, считают в США - РИА Новости, 12.02.2024

Трамп лучше справится с экономикой и миграцией, считают в США

Большее число граждан США считают, что экс-президент и кандидат на пост главы государства Дональд Трамп лучше, чем действующий лидер Джо Байден, справится с... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T14:38

2024-02-12T14:38

2024-02-12T14:39

в мире

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джо байден

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Большее число граждан США считают, что экс-президент и кандидат на пост главы государства Дональд Трамп лучше, чем действующий лидер Джо Байден, справится с экономикой и ситуацией с миграцией из Мексики, свидетельствуют результаты опроса, проведенного телеканалом ABC News совместно с Ipsos. Согласно данным опроса, 43% американцев полагают, что Трамп лучше справится с проблемами экономики (Байден -31%) , 44% - что с ситуацией на границе с Мексикой (Байден - 26%), 41% - с преступностью (Байден - 28%). Байден, по мнению опрошенных, лучше проявит себя в решении таких проблем, как изменение климата (39%) и аборты (37%). Опрос проводился 9-10 февраля. В нем приняли участие 528 человек. Погрешность составила 4,5%. Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Опросы показывают, что Трамп - явный фаворит праймериз Республиканской партии. Как ожидается, ему будет противостоять Байден.

https://ria.ru/20240131/ssha-1924418917.html

https://ria.ru/20240129/tekhas-1924026443.html

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в мире, сша, джо байден, дональд трамп