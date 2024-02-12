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Песков отказался комментировать слова Трампа об одобрении действий России - РИА Новости, 12.02.2024
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12:36 12.02.2024 (обновлено: 13:34 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/tramp-1926825330.html
Песков отказался комментировать слова Трампа об одобрении действий России
Песков отказался комментировать слова Трампа об одобрении действий России - РИА Новости, 12.02.2024
Песков отказался комментировать слова Трампа об одобрении действий России
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать заявление бывшего президента США Дональда Трампа о планах "одобрять все, что... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T12:36
2024-02-12T13:34
в мире
россия
сша
дмитрий песков
дональд трамп
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать заявление бывшего президента США Дональда Трампа о планах "одобрять все, что делает Россия", заявил, что он по-прежнему пресс-секретарь Владимира Путина, а не Трампа. "Я по-прежнему являюсь пресс-секретарем президента Путина, но не Трампа", - сказал Песков.Ранее Трамп, выступая на митинге сторонников в Южной Каролине, заявил, что, когда он был президентом, лидер неназванной "большой страны" НАТО спросил его, обеспечит ли Вашингтон защиту альянсу в случае "нападения" России. Трамп ответил ему, что не будет этого делать, поскольку страны НАТО отчисляют недостаточно средств на оборону. Он добавил, что будет "одобрять их (Россию - Прим.ред.) делать все, что они, черт возьми, захотят".
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в мире, россия, сша, дмитрий песков, дональд трамп, владимир путин
В мире, Россия, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Владимир Путин
Песков отказался комментировать слова Трампа об одобрении действий России

Песков напомнил, что работает пресс-секретарем Путина, а не Трампа

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать заявление бывшего президента США Дональда Трампа о планах "одобрять все, что делает Россия", заявил, что он по-прежнему пресс-секретарь Владимира Путина, а не Трампа.
"Я по-прежнему являюсь пресс-секретарем президента Путина, но не Трампа", - сказал Песков.
Ранее Трамп, выступая на митинге сторонников в Южной Каролине, заявил, что, когда он был президентом, лидер неназванной "большой страны" НАТО спросил его, обеспечит ли Вашингтон защиту альянсу в случае "нападения" России. Трамп ответил ему, что не будет этого делать, поскольку страны НАТО отчисляют недостаточно средств на оборону. Он добавил, что будет "одобрять их (Россию - Прим.ред.) делать все, что они, черт возьми, захотят".
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В миреРоссияСШАДмитрий ПесковДональд ТрампВладимир Путин
 
 
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