https://ria.ru/20240212/tramp-1926825330.html

Песков отказался комментировать слова Трампа об одобрении действий России

Песков отказался комментировать слова Трампа об одобрении действий России - РИА Новости, 12.02.2024

Песков отказался комментировать слова Трампа об одобрении действий России

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать заявление бывшего президента США Дональда Трампа о планах "одобрять все, что... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T12:36

2024-02-12T12:36

2024-02-12T13:34

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать заявление бывшего президента США Дональда Трампа о планах "одобрять все, что делает Россия", заявил, что он по-прежнему пресс-секретарь Владимира Путина, а не Трампа. "Я по-прежнему являюсь пресс-секретарем президента Путина, но не Трампа", - сказал Песков.Ранее Трамп, выступая на митинге сторонников в Южной Каролине, заявил, что, когда он был президентом, лидер неназванной "большой страны" НАТО спросил его, обеспечит ли Вашингтон защиту альянсу в случае "нападения" России. Трамп ответил ему, что не будет этого делать, поскольку страны НАТО отчисляют недостаточно средств на оборону. Он добавил, что будет "одобрять их (Россию - Прим.ред.) делать все, что они, черт возьми, захотят".

https://ria.ru/20240212/tramp-1926695668.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, сша, дмитрий песков, дональд трамп, владимир путин