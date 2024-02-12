https://ria.ru/20240212/tramp-1926825330.html
Песков отказался комментировать слова Трампа об одобрении действий России
Песков отказался комментировать слова Трампа об одобрении действий России - РИА Новости, 12.02.2024
Песков отказался комментировать слова Трампа об одобрении действий России
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать заявление бывшего президента США Дональда Трампа о планах "одобрять все, что... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T12:36
2024-02-12T12:36
2024-02-12T13:34
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать заявление бывшего президента США Дональда Трампа о планах "одобрять все, что делает Россия", заявил, что он по-прежнему пресс-секретарь Владимира Путина, а не Трампа. "Я по-прежнему являюсь пресс-секретарем президента Путина, но не Трампа", - сказал Песков.Ранее Трамп, выступая на митинге сторонников в Южной Каролине, заявил, что, когда он был президентом, лидер неназванной "большой страны" НАТО спросил его, обеспечит ли Вашингтон защиту альянсу в случае "нападения" России. Трамп ответил ему, что не будет этого делать, поскольку страны НАТО отчисляют недостаточно средств на оборону. Он добавил, что будет "одобрять их (Россию - Прим.ред.) делать все, что они, черт возьми, захотят".
https://ria.ru/20240212/tramp-1926695668.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, дмитрий песков, дональд трамп, владимир путин
В мире, Россия, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Владимир Путин
Песков отказался комментировать слова Трампа об одобрении действий России
Песков напомнил, что работает пресс-секретарем Путина, а не Трампа