https://ria.ru/20240212/tramp-1926819565.html
Трамп лучше бы справился с кризисом на Украине, считают в США
Трамп лучше бы справился с кризисом на Украине, считают в США - РИА Новости, 12.02.2024
Трамп лучше бы справился с кризисом на Украине, считают в США
Большое число граждан США считают, что экс-президент и кандидат на пост главы государства Дональд Трамп лучше бы справился с урегулированием на Украине и между... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T12:15
2024-02-12T12:15
2024-02-12T12:15
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Большое число граждан США считают, что экс-президент и кандидат на пост главы государства Дональд Трамп лучше бы справился с урегулированием на Украине и между Израилем и палестинским движением ХАМАС, чем действующий лидер Джо Байден, следует из данных опроса, проведенного телеканалом ABC News совместно с Ipsos. Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Опросы показывают, что Трамп - явный фаворит праймериз Республиканской партии. Как ожидается, ему будет противостоять Байден. Согласно опросу, 35% американцев считают, что Трамп лучше бы справился с урегулированием между Израилем и ХАМАС, 27% - что Байден. При этом 36% полагают, что Трамп лучше бы справился с ситуацией на Украине, 33% - за Байдена. При этом, 33% опрошенных полагают, что ни один из кандидатов не справится с палестино-израильским конфликтом, и 28% - с украинским. Опрос проводился 9-10 февраля. В нем приняли участие 528 взрослых американцев. Погрешность составляет 4,5 процентных пункта.
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в мире, сша, дональд трамп, украина, джо байден
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Дональд Трамп, Украина, Джо Байден
Трамп лучше бы справился с кризисом на Украине, считают в США
ABC News: Трамп лучше бы справился с кризисом на Украине, чем Байден
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости.
Большое число граждан США считают, что экс-президент и кандидат на пост главы государства Дональд Трамп лучше бы справился с урегулированием на Украине и между Израилем и палестинским движением ХАМАС, чем действующий лидер Джо Байден, следует из данных опроса, проведенного телеканалом ABC News
совместно с Ipsos.
Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Опросы показывают, что Трамп - явный фаворит праймериз Республиканской партии. Как ожидается, ему будет противостоять Байден.
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Согласно опросу, 35% американцев считают, что Трамп лучше бы справился с урегулированием между Израилем и ХАМАС, 27% - что Байден. При этом 36% полагают, что Трамп лучше бы справился с ситуацией на Украине, 33% - за Байдена.
При этом, 33% опрошенных полагают, что ни один из кандидатов не справится с палестино-израильским конфликтом, и 28% - с украинским.
Опрос проводился 9-10 февраля. В нем приняли участие 528 взрослых американцев. Погрешность составляет 4,5 процентных пункта.
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