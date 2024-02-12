Рейтинг@Mail.ru
Трамп лучше бы справился с кризисом на Украине, считают в США - РИА Новости, 12.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:15 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/tramp-1926819565.html
Трамп лучше бы справился с кризисом на Украине, считают в США
Трамп лучше бы справился с кризисом на Украине, считают в США - РИА Новости, 12.02.2024
Трамп лучше бы справился с кризисом на Украине, считают в США
Большое число граждан США считают, что экс-президент и кандидат на пост главы государства Дональд Трамп лучше бы справился с урегулированием на Украине и между... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T12:15
2024-02-12T12:15
специальная военная операция на украине
в мире
сша
дональд трамп
украина
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923139868_0:0:3487:1961_1920x0_80_0_0_c3be37c8e1033a3404918f4ca8eeabb4.jpg
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Большое число граждан США считают, что экс-президент и кандидат на пост главы государства Дональд Трамп лучше бы справился с урегулированием на Украине и между Израилем и палестинским движением ХАМАС, чем действующий лидер Джо Байден, следует из данных опроса, проведенного телеканалом ABC News совместно с Ipsos. Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Опросы показывают, что Трамп - явный фаворит праймериз Республиканской партии. Как ожидается, ему будет противостоять Байден. Согласно опросу, 35% американцев считают, что Трамп лучше бы справился с урегулированием между Израилем и ХАМАС, 27% - что Байден. При этом 36% полагают, что Трамп лучше бы справился с ситуацией на Украине, 33% - за Байдена. При этом, 33% опрошенных полагают, что ни один из кандидатов не справится с палестино-израильским конфликтом, и 28% - с украинским. Опрос проводился 9-10 февраля. В нем приняли участие 528 взрослых американцев. Погрешность составляет 4,5 процентных пункта.
https://ria.ru/20240212/tramp-1926695668.html
https://ria.ru/20240212/nato-1926784289.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923139868_431:0:3046:1961_1920x0_80_0_0_7ca064369d9c0b28959d77fd8a0ff575.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, украина, джо байден
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Дональд Трамп, Украина, Джо Байден
Трамп лучше бы справился с кризисом на Украине, считают в США

ABC News: Трамп лучше бы справился с кризисом на Украине, чем Байден

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Большое число граждан США считают, что экс-президент и кандидат на пост главы государства Дональд Трамп лучше бы справился с урегулированием на Украине и между Израилем и палестинским движением ХАМАС, чем действующий лидер Джо Байден, следует из данных опроса, проведенного телеканалом ABC News совместно с Ipsos.
Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Опросы показывают, что Трамп - явный фаворит праймериз Республиканской партии. Как ожидается, ему будет противостоять Байден.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
Трамп захотел сдать Европу России
08:00
Согласно опросу, 35% американцев считают, что Трамп лучше бы справился с урегулированием между Израилем и ХАМАС, 27% - что Байден. При этом 36% полагают, что Трамп лучше бы справился с ситуацией на Украине, 33% - за Байдена.
При этом, 33% опрошенных полагают, что ни один из кандидатов не справится с палестино-израильским конфликтом, и 28% - с украинским.
Опрос проводился 9-10 февраля. В нем приняли участие 528 взрослых американцев. Погрешность составляет 4,5 процентных пункта.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
СМИ: в Европе началась паника после важного заявления Трампа о России
09:54
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАДональд ТрампУкраинаДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала