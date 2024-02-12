https://ria.ru/20240212/tramp-1926819565.html

Трамп лучше бы справился с кризисом на Украине, считают в США

Трамп лучше бы справился с кризисом на Украине, считают в США - РИА Новости, 12.02.2024

Трамп лучше бы справился с кризисом на Украине, считают в США

Большое число граждан США считают, что экс-президент и кандидат на пост главы государства Дональд Трамп лучше бы справился с урегулированием на Украине и между... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T12:15

2024-02-12T12:15

2024-02-12T12:15

специальная военная операция на украине

в мире

сша

дональд трамп

украина

джо байден

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923139868_0:0:3487:1961_1920x0_80_0_0_c3be37c8e1033a3404918f4ca8eeabb4.jpg

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Большое число граждан США считают, что экс-президент и кандидат на пост главы государства Дональд Трамп лучше бы справился с урегулированием на Украине и между Израилем и палестинским движением ХАМАС, чем действующий лидер Джо Байден, следует из данных опроса, проведенного телеканалом ABC News совместно с Ipsos. Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Опросы показывают, что Трамп - явный фаворит праймериз Республиканской партии. Как ожидается, ему будет противостоять Байден. Согласно опросу, 35% американцев считают, что Трамп лучше бы справился с урегулированием между Израилем и ХАМАС, 27% - что Байден. При этом 36% полагают, что Трамп лучше бы справился с ситуацией на Украине, 33% - за Байдена. При этом, 33% опрошенных полагают, что ни один из кандидатов не справится с палестино-израильским конфликтом, и 28% - с украинским. Опрос проводился 9-10 февраля. В нем приняли участие 528 взрослых американцев. Погрешность составляет 4,5 процентных пункта.

https://ria.ru/20240212/tramp-1926695668.html

https://ria.ru/20240212/nato-1926784289.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп, украина, джо байден