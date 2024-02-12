В ЕС сравнили Трампа со школьным задирой после слов о НАТО
Politico: в ЕС сравнили Трампа со школьным задирой, пытающимся отнять деньги
© AP Photo / Jose Luis MaganaБывший президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Jose Luis Magana
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. В Евросоюзе экс-президента США Дональда Трампа после его критических заявлений об отношениях Вашингтона с союзниками по НАТО сравнили с школьным задирой, который хочет отнять чужие деньги, пишет Politico.
Ранее Трамп на митинге сторонников в штате Южная Каролина рассказал, что, когда он был президентом, глава неназванной "большой страны" НАТО спросил его, обеспечат ли США защиту альянсу в случае "нападения" России. Трамп же ответил ему, что делать этого не будет, поскольку страны НАТО недостаточно отчисляют средств на оборону. Экс-президент добавил, что он будет "одобрять их (РФ - ред.) делать все, что они, черт возьми, захотят". Он предупредил, что на посту президента не собирается бесплатно защищать союзников по НАТО от возможного нападения.
Дипломат в ЕС заявил изданию, что слова американского экс-президента безумны, особенно если учесть, что они исходят от потенциального следующего лидера США в адрес союзников.
"Но мы также знаем, что Трамп фактически ведет себя как школьный задира. Поэтому с ним нужно обращаться так же, как вы бы вели себя с школьным задирой: вы серьезно относитесь к тому, к чему нужно относиться серьезно, чтобы сохранить деньги на обед. Но вам также нужно быть готовым к тому, чтобы ударить его прямо по носу, чтобы провести черту и заслужить уважение", - подчеркнул дипломат.
При этом он уточнил, что высказался образно.