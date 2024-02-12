https://ria.ru/20240212/tramp-1926812858.html

В ЕС сравнили Трампа со школьным задирой после слов о НАТО

В ЕС сравнили Трампа со школьным задирой после слов о НАТО - РИА Новости, 12.02.2024

В ЕС сравнили Трампа со школьным задирой после слов о НАТО

В Евросоюзе экс-президента США Дональда Трампа после его критических заявлений об отношениях Вашингтона с союзниками по НАТО сравнили с школьным задирой,... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T11:53

2024-02-12T11:53

2024-02-12T11:53

в мире

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дональд трамп

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. В Евросоюзе экс-президента США Дональда Трампа после его критических заявлений об отношениях Вашингтона с союзниками по НАТО сравнили с школьным задирой, который хочет отнять чужие деньги, пишет Politico.Ранее Трамп на митинге сторонников в штате Южная Каролина рассказал, что, когда он был президентом, глава неназванной "большой страны" НАТО спросил его, обеспечат ли США защиту альянсу в случае "нападения" России. Трамп же ответил ему, что делать этого не будет, поскольку страны НАТО недостаточно отчисляют средств на оборону. Экс-президент добавил, что он будет "одобрять их (РФ - ред.) делать все, что они, черт возьми, захотят". Он предупредил, что на посту президента не собирается бесплатно защищать союзников по НАТО от возможного нападения. Дипломат в ЕС заявил изданию, что слова американского экс-президента безумны, особенно если учесть, что они исходят от потенциального следующего лидера США в адрес союзников. "Но мы также знаем, что Трамп фактически ведет себя как школьный задира. Поэтому с ним нужно обращаться так же, как вы бы вели себя с школьным задирой: вы серьезно относитесь к тому, к чему нужно относиться серьезно, чтобы сохранить деньги на обед. Но вам также нужно быть готовым к тому, чтобы ударить его прямо по носу, чтобы провести черту и заслужить уважение", - подчеркнул дипломат. При этом он уточнил, что высказался образно.

https://ria.ru/20240212/tramp-1926695668.html

https://ria.ru/20240211/evropa-1926719729.html

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в мире, сша, дональд трамп, нато