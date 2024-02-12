https://ria.ru/20240212/terekhin-1926684319.html

Евгений Терехин: в Эфиопии готовятся начать сборку машин Lada

Евгений Терехин: в Эфиопии готовятся начать сборку машин Lada - РИА Новости, 12.02.2024

Евгений Терехин: в Эфиопии готовятся начать сборку машин Lada

Эфиопия с 1 января 2024 года вместе с еще тремя новыми участниками БРИКС начала полноценную работу в объединении, и Россия готова помочь африканскому... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T08:00

2024-02-12T08:00

2024-02-12T08:00

интервью - авторы

интервью

эфиопия

россия

брикс

автоваз

аддис-абеба

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0b/1926682472_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8dcd0f534c4569b47256ba04355efe9d.jpg

Эфиопия с 1 января 2024 года вместе с еще тремя новыми участниками БРИКС начала полноценную работу в объединении, и Россия готова помочь африканскому государству встроиться в его архитектуру, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Эфиопии Евгений Терехин. Он также рассказал об интересе граждан Эфиопии к русской культуре и о том, как продвигается проект сборки российских автомобилей Lada в этой африканской стране.— В конце декабря российский "АвтоВАЗ" подписал с эфиопской компанией соглашение о сборке и производстве машин Lada в Эфиопии. Когда в Эфиопии начнут собирать российские автомобили? Они будут поступать только на внутренний рынок Эфиопии или на весь африканский континент?— Отечественные "Лады" хорошо известны в Эфиопии и до сих пор составляют значительную долю местного таксопарка. Их поставки начались еще в 1970-е годы. Автомобили доказали свою надежность и неприхотливость, в связи с чем со стороны эфиопского потребителя и сейчас есть интерес к приобретению машин этой марки. В целом, эфиопский рынок представляется весьма перспективным для осуществления здесь сборки автомобилей. При этом в Эфиопии достаточно компаний, имеющих необходимый опыт сотрудничества с иностранными партнерами. С одной из таких компаний, государственным холдингом Ethio Engineering Group, LADA EXPORT и договорилась в декабре прошлого года изучить экономические и технические возможности организации такой сборки.По итогам такого исследования будет принято решение о реализации соответствующего проекта.— Достигли ли российские компании, которые работают в сфере добычи полезных ископаемых, соглашений с властями Эфиопии о разработке месторождений? Какие это компании и когда они начнут работу в Эфиопии?— Эфиопия располагает значительным, хотя и недостаточно изученным потенциалом в области добычи полезных ископаемых. Оценка минерально-сырьевой базы Эфиопии являлась одним из важнейших направлений ее сотрудничества с СССР в 1970-1980-е годы. Отечественные геологи в начале 2000-х годов провели работу по актуализации оценки имеющихся на территории Эфиопии запасов различных минеральных ресурсов. В настоящее время в Эфиопии ведется добыча золота, драгоценных камней, тантала, угля, мрамора и других стройматериалов. Есть запасы углеводородов и поташа, геотермальные источники и другое. Однако к их крупномасштабному освоению иностранные, в том числе и российские, компании еще только подступаются.— Заинтересована ли Эфиопия в закупке российских удобрений? Насколько Аддис-Абеба хотела бы увеличить их закупки?— Эфиопия является крупным нетто-импортером минеральных удобрений и привлекательным партнером для отечественных экономоператоров, работающих в этой области. Вопросы налаживания таких поставок были в фокусе внимания на переговорах с эфиопскими партнерами, которые в начале февраля провела в Аддис-Абебе российская делегация во главе с заместителем министра промышленности и торговли Михаилом Юриным.— Какие совместные планы на 2024 год обсуждают Россия и Эфиопия в контексте председательства России в БРИКС и вступлении Эфиопии в объединение?— В августе 2023 года на саммите БРИКС в Йоханнесбурге было удовлетворено обращение Эфиопии о присоединении к этому объединению. Комментируя это событие, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед заявил о его "поистине историческом значении для страны", подчеркнув важность дальнейшего углубления и развития партнерских отношений с государствами-участниками объединения, в том числе с Россией.Присоединение Эфиопии к БРИКС совпало с председательством России в альянсе. Как отметил президент Российской Федерации Владимир Путин в выступлении на заседании саммита БРИКС в Йоханнесбурге, в 2024 году в рамках председательства нашей страны в этом объединении запланировано проведение порядка 200 политических, экономических и общественных мероприятий, которые примут свыше десятка российских городов. Рассчитываем на активное участие в них новобранцев БРИКС, включая эфиопских друзей.Безусловно, для Аддис-Абебы очень важно изучение опыта участия Российской Федерации в БРИКС, наряду с получением исчерпывающей информации о модальностях и практических аспектах его многогранной деятельности. Со своей стороны готовы помочь партнерам быстрее встроиться в архитектуру БРИКС. В этом контексте предлагаем им поэтапно присоединяться к различным экспертным механизмам и консультативным форматам межгосударственного взаимодействия в объединении. Намерены оказывать все необходимое содействие коллегам из профильных министерств и ведомств Эфиопии, чтобы этот процесс проходил максимально быстро и эффективно.Работа по налаживанию многопрофильного взаимодействия в рамках объединения – от внешнеполитического взаимодействия, экономического трека и тематики изменений климата до спорта, культуры, науки и образования – уже начата и идет быстрыми темпами. Конечно, полноценное подключение эфиопских партнеров к деятельности разнообразных механизмов сотрудничества в рамках БРИКС займет какое-то время. Вместе с тем рассчитываем на то, что год российского председательства в объединении позволит Эфиопии в полной мере наладить соответствующее взаимодействие в существующих и планируемых форматах, а также принять участие в многочисленных и весьма разнообразных мероприятиях, организуемых российской стороной по линии БРИКС. Полагаю, что и наши двусторонние отношения с Эфиопией только выиграют от такого опыта и обогатятся новыми возможностями для их дальнейшего поступательного развития.— Может ли следующий саммит "Россия – Африка" состояться в Эфиопии?— Мы знаем, что принципиальную готовность принять у себя это мероприятие выражают многие страны Африки, в том числе и Эфиопия. Поддерживаем проведение в 2026 году третьей российско-африканской встречи "в верхах" на африканском континенте. Что же касается конкретного выбора страны-хозяйки, то он остается прерогативой партнеров. Со своей стороны поддержим любое согласованное решение африканских друзей по данному вопросу.— Обсуждают ли Россия и Эфиопия участие российских специалистов в обеспечении работы эфиопской ГЭС "Возрождение" на Голубом Ниле?— Стоит отметить, что начало реализации этого проекта было положено уже достаточно давно – в 2011 году. Насколько мне известно, тогда вопрос о привлечении российских специалистов эфиопской стороной не ставился. К настоящему времени степень завершенности всего проекта достигла порядка 95% и вопрос участия российских специалистов в обеспечении работы эфиопской ГЭС "Возрождение" не обсуждается.— Интересно ли гражданам Эфиопии изучение культуры России и ее языка? Планируется ли открытие в стране российских культурных центров?— В последние годы наблюдаем заметный рост интереса к русской культуре, литературе и языку со стороны эфиопов. В свою очередь, стараемся поддерживать и наращивать культурно-гуманитарную составляющую всего комплекса наших отношений. Следует отметить особую роль в этом Российского центра науки и культуры, открытого в Аддис-Абебе в марте 1945 года – накануне великой Победы над фашизмом, которую народы наших стран вместе ковали на полях сражений. Так, в июне и сентябре прошлого года в эфиопской столице с успехом прошли Дни духовной культуры России, а в декабре был реализован пилотный проект "Восходящие звезды" с участием выпускников Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского – Ивана Кощеева (фортепиано) и Федора Сидякова (баритон). Российские исполнители не только выступили перед массовой аудиторией, но и провели специальный мастер-класс в аддис-абебской музыкальной школе имени Святого Яреда. Также значительный интерес вызвал проведенный в ноябре на площадке Российского центра науки и культуры совместно с Национальной родительской ассоциацией "Литературно-музыкальный салон", в ходе которого прозвучали стихи Александра Сергеевича Пушкина, Сергея Александровича Есенина, Николая Степановича Гумилева, классические произведения российских композиторов и были представлены хореографические этюды в исполнении как соотечественников, так и эфиопских энтузиастов.Нет сомнений, что у наших связей в гуманитарной, образовательной и научной сферах большое будущее. Мы уже это видим, например, по количеству эфиопской молодежи, которая подант заявки на обучение в России. С учетом этого, в 2023 году мы более чем в два раза (до 100 стипендий) увеличили квоту финансируемых из российского бюджета стипендий для эфиопских граждан, желающих обучаться в российских вузах.Много лет в центре науки и культуры действуют базовые курсы русского языка для граждан Эфиопии, третьих стран и соотечественников. Они охватывают разные возрастные группы, начиная с детей дошкольного и младшего школьного возраста. Дополнительно в рамках экспериментальной программы Россотрудничества при центре науки и культуры осенью прошлого года был открыт подготовительный факультет для эфиопских абитуриентов. При потребности в 5-7 человек получилось, что в группу записались 18 слушателей! И ребята не прогуливают, старательно занимаются пять дней в неделю.Пока Российский центр науки и культуры в Аддис-Абебе – единственная площадка, где даются уроки русского для всех желающих на постоянной основе. Но мы видим серьезную заинтересованность к преподаванию здесь русского языка со стороны целого ряда российских вузов. Стараемся поддерживать их энтузиазм.Нынешний год мы открыли по-настоящему масштабной выставкой работ финалистов международного фотоконкурса имени Андрея Стенина. Для этого специально привезли в Аддис-Абебу 50 лучших фотографий, причем не только российских фоторепортеров, но и участников со всех континентов. Этой фотовыставке были посвящены сотни публикаций в прессе, причем не только в российской и эфиопской, но и третьих стран. Можно сказать, что о ней теперь знает весь африканский континент. Полагаем, что это является лучшей демонстрацией того, что наша страна открыта миру, что она заинтересована в международном сотрудничестве, несмотря на тщетные потуги недружественных государств отменить русскую культуру и предать забвению все, что связано с Россией.

https://ria.ru/20230728/lada-1886844215.html

https://ria.ru/20231227/eksport-1918511808.html

https://ria.ru/20240130/briks-1924464951.html

https://ria.ru/20230729/afrika-1887052293.html

https://ria.ru/20230901/shkola-1893532280.html

https://ria.ru/20240121/konkurs-1922615977.html

эфиопия

россия

аддис-абеба

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

интервью - авторы, интервью, эфиопия, россия, брикс, автоваз, аддис-абеба