https://ria.ru/20240212/taurus-1926881148.html

ФРГ станет участником конфликта, если поставит Taurus, заявили в Донецке

ФРГ станет участником конфликта, если поставит Taurus, заявили в Донецке - РИА Новости, 12.02.2024

ФРГ станет участником конфликта, если поставит Taurus, заявили в Донецке

Германия в случае поставок Киеву ракет дальнего действия Taurus станет участником конфликта на Украине, заявил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин,... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T15:52

2024-02-12T15:52

2024-02-12T15:52

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Германия в случае поставок Киеву ракет дальнего действия Taurus станет участником конфликта на Украине, заявил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин, комментируя призывы немецких депутатов к таким поставкам. На прошлой неделе депутат немецкого парламента от оппозиционного ХДС, член комитета по международным делам Родерих Кизеветтер заявил Rheinische Post, что "ракеты Taurus важны, потому что эта система очень эффективна и позволяет ликвидировать структуры снабжения и командования далеко за линией фронта". По его мнению, дальнобойные ракеты помогут Украине, в частности, уничтожить Крымский мост и Черноморский флот России, что вынудит Россию уйти из Крыма. "Это очередная попытка протащить поставку Taurus украинским террористам, такие попытки продолжаются уже около года. При этом сам (канцлер Олаф) Шольц за это не выступает, он делегирует это право депутатам от своей партии с тем, чтобы инициатива шла как бы снизу. Но всем понятно, что любой депутат, делая такое заявление, представляет свою партию", - сказал собеседник агентства. По его словам, поставки Taurus можно будет считать "прямым участием Германии в конфликте" на Украине. "В любом случае, украинцы не умеют обслуживать такие ракеты, они должны будут обслуживаться специалистами из Германии. Так что, на мой взгляд, участие таких видов вооружений Германию ставит в один ряд с украинскими нацистами как участниками этого конфликта. Германия, поставляя такое вооружение, дает возможность украинским военным наносить удары по максимально возможной дальности применения этих вооружений, в том числе по объектам гражданской инфраструктуры в тылу, как они это регулярно делают", - подчеркнул Гагин. На текущий момент правительство Германии не готово поставлять Taurus Украине. Главным спорным пунктом в вопросе поставок ракет является дальность их действия, составляющая 500 километров. До сих пор Германия принципиально не поставляла Киеву оружие с подобными характеристиками. В германском экспертном сообществе обсуждалось, можно ли ракеты запрограммировать так, чтобы они не могли использоваться для нанесения ударов по российской территории. Согласно изданию Spiegel, именно этот вопрос интересовал Шольца, и поэтому якобы велись переговоры с представителями военной промышленности. Недавно оппозиционный Христианско-демократический союз (ХДС) выставил на голосование парламента проект резолюции, призывающий кабмин поставить Украине Taurus, но парламентарии проголосовали против него. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240206/podderzhka-1925794144.html

https://ria.ru/20240205/ukraina-1925492647.html

https://ria.ru/20240205/germaniya-1925351193.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, россия, германия, ян гагин, в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр