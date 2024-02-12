https://ria.ru/20240212/tatarstan-1926822930.html

Команды "Ak Bars" и "UNICS" представят Татарстан на "Играх будущего"

Команды "Ak Bars" и "UNICS" представят Татарстан на "Играх будущего" - РИА Новости, 12.02.2024

Команды "Ak Bars" и "UNICS" представят Татарстан на "Играх будущего"

Команды по фиджитал-хоккею "Ak Bars" и фиджитал-баскетболу "UNICS", а также спортсмены во многих других дисциплинах представят Татарстан на стартующих через... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T12:28

2024-02-12T12:28

2024-02-12T12:28

республика татарстан

казань

сочи

спорт

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КАЗАНЬ, 12 фев – РИА Новости. Команды по фиджитал-хоккею "Ak Bars" и фиджитал-баскетболу "UNICS", а также спортсмены во многих других дисциплинах представят Татарстан на стартующих через неделю "Играх будущего" в Казани, сообщает министерство спорта республики. "Во многих дисциплинах за победу поборются представители Татарстана. Больше всего татарстанцев представлено в вызове "Спорт". Здесь в фиджитал-хоккее Татарстан представляет команда "Ak Bars", в фиджитал-баскетболе - "UNICS", а "Рубин" сыграет в детском турнире "Футбол для дружбы". Хоккеист из Мамадыша – Булат Набиуллин – сыграет в составе команды "Feniks". В Сочи на соревнования по фиджитал-гонкам в составе команды "Electro Karting" отправятся Борис Гарифуллин и Анвар Тутаев", - говорится в сообщении. Вызов "Тактика" включает в себя популярные шутеры в сочетании с лазертагом. За призовой фонд в этих дисциплинах поборются Арман Каримов (команда "Antayd") и Артемий Марасинский ("Synergy.Repulse") в Warface, Айрат Гайнуллин из команды "Pepe eSports" выступит в соревнованиях по Standoff2. В дисциплинах вызова "Стратегия" татарстанские атлеты выступят в соревнованиях "Мир танков". За команду "Scandal" выступит Арсений Батюшков, за команду "Synergy.0ilGas" - Кирилл Мишутин. Помимо основной программы на турнире "Игры будущего" представлены пять дисциплин расширенной программы. Как минимум в двух демо-дисциплинах заявились атлеты Татарстана. В фиджитал-BMX в составе команды "CHAIN CREW" выступят Ирек и Малик Ризаевы. В гонке дронов в команде "TURBO DRONES" за победу поборются Георгий Беляев и Никита Яушев из Казани. "Игры будущего" - инновационные международные соревнования по гибридным дисциплинам, в концепции фиджитал (physical+digital), которая объединяет классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию. Первые в истории "Игры будущего" пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта. Спортивная программа включает соревнования в 21 дисциплине (поделены на пять категорий, или "вызовов": спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость). Ожидается участие более 2 тысяч атлетов из более чем 100 стран.

https://ria.ru/20240210/gotovnost-1926580427.html

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казань, сочи, спорт