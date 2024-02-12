https://ria.ru/20240212/syrskiy-1926758044.html

Родители Сырского ужаснулись его назначению главкомом ВСУ, заявила Симоньян

Родители Сырского ужаснулись его назначению главкомом ВСУ, заявила Симоньян - РИА Новости, 12.02.2024

Родители Сырского ужаснулись его назначению главкомом ВСУ, заявила Симоньян

Родители Александра Сырского были в ужасе после его назначения главкомом ВСУ, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T01:18

2024-02-12T01:18

2024-02-12T01:40

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ВЛАДИВОСТОК, 12 фев — РИА Новости. Родители Александра Сырского были в ужасе после его назначения главкомом ВСУ, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". Медиаменеджер рассказала, что журналисты RT разыскали родных и знакомых Сырского, который сам родом из Владимира, россиянин. "Пожилые родители, которые участвуют в "Бессмертном полку", очень достойные люди, которые в ужасе от того, что их сын теперь командует ВСУ", — сказала она. Симоньян также отметила, что родители не должны отвечать за поступок сына. "Я все-таки призываю не травить родителей... И у нас у всех дети, дай Бог, чтобы они выросли нормальными", — добавила журналист.Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля назначил Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного. По сведениям из СМИ и открытых источников, новый военачальник родился во Владимирской области, его родные живут в России.

https://ria.ru/20240211/syrskiy-1926737784.html

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россия

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украина, александр сырский, маргарита симоньян, владимир зеленский, вооруженные силы украины, россия, в мире, владимир, владимирская область