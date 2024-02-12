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Под Воронежем музыканты передали в зону СВО дизельгенератор и медикаменты
Под Воронежем музыканты передали в зону СВО дизельгенератор и медикаменты - РИА Новости, 12.02.2024
Под Воронежем музыканты передали в зону СВО дизельгенератор и медикаменты
Музыканты из Новоусманского района Воронежской области передали для бойцов в зону СВО приобретенные за счет благотворительного концерта дизельгенератор,... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T17:52
2024-02-12T17:52
2024-02-12T17:52
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ВОРОНЕЖ, 12 фев - РИА Новости. Музыканты из Новоусманского района Воронежской области передали для бойцов в зону СВО приобретенные за счет благотворительного концерта дизельгенератор, медикаменты и вещи, сообщила в понедельник райадминистрация. "Новоусманская рок-группа "АтакА 36" передала в зону СВО дизельгенератор, медикаменты и вещи. Их приобрели на средства, полученные за билеты на благотворительный концерт. Груз на передовую отвезёт боец с позывным "Усмань", - говорится в сообщении. Как отмечают власти района, груз предназначается для одного из подразделений 20-й армии.
https://ria.ru/20240212/knigi-1926863976.html
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воронеж, новоусманский район, воронежская область
Надежные люди, Воронеж, Новоусманский район, Воронежская область
Под Воронежем музыканты передали в зону СВО дизельгенератор и медикаменты
Под Воронежем музыканты передали в зону СВО дизельгенератор, медикаменты и вещи
ВОРОНЕЖ, 12 фев - РИА Новости. Музыканты из Новоусманского района Воронежской области передали для бойцов в зону СВО приобретенные за счет благотворительного концерта дизельгенератор, медикаменты и вещи, сообщила в понедельник райадминистрация.
"Новоусманская рок-группа "АтакА 36" передала в зону СВО дизельгенератор, медикаменты и вещи. Их приобрели на средства, полученные за билеты на благотворительный концерт. Груз на передовую отвезёт боец с позывным "Усмань", - говорится в сообщении.
Как отмечают власти района, груз предназначается для одного из подразделений 20-й армии.
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