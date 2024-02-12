https://ria.ru/20240212/svo-1926916225.html

Под Воронежем музыканты передали в зону СВО дизельгенератор и медикаменты

Под Воронежем музыканты передали в зону СВО дизельгенератор и медикаменты - РИА Новости, 12.02.2024

Под Воронежем музыканты передали в зону СВО дизельгенератор и медикаменты

Музыканты из Новоусманского района Воронежской области передали для бойцов в зону СВО приобретенные за счет благотворительного концерта дизельгенератор,... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T17:52

2024-02-12T17:52

2024-02-12T17:52

надежные люди

воронеж

новоусманский район

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ВОРОНЕЖ, 12 фев - РИА Новости. Музыканты из Новоусманского района Воронежской области передали для бойцов в зону СВО приобретенные за счет благотворительного концерта дизельгенератор, медикаменты и вещи, сообщила в понедельник райадминистрация. "Новоусманская рок-группа "АтакА 36" передала в зону СВО дизельгенератор, медикаменты и вещи. Их приобрели на средства, полученные за билеты на благотворительный концерт. Груз на передовую отвезёт боец с позывным "Усмань", - говорится в сообщении. Как отмечают власти района, груз предназначается для одного из подразделений 20-й армии.

https://ria.ru/20240212/knigi-1926863976.html

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новоусманский район

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воронеж, новоусманский район, воронежская область