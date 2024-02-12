https://ria.ru/20240212/svo-1926777500.html

СБ: имитация Киевом выполнения Минских соглашений доказала правильность СВО

СБ: имитация Киевом выполнения Минских соглашений доказала правильность СВО - РИА Новости, 12.02.2024

СБ: имитация Киевом выполнения Минских соглашений доказала правильность СВО

Киев и его западные покровители имитировали попытки выполнения Минских соглашений и политического урегулирования на Украине, а при этом вооружали ВСУ, что еще... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T08:51

2024-02-12T08:51

2024-02-12T08:52

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Киев и его западные покровители имитировали попытки выполнения Минских соглашений и политического урегулирования на Украине, а при этом вооружали ВСУ, что еще раз доказывает: решение о начале российской специальной военной операции было правильным, заявил первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев в интервью "Аргументам и фактам". В понедельник исполняется девять лет со дня подписания Минских соглашений. "Россия искренне стремилась урегулировать конфликт на Украине мирным путем, и в этом смысле подписание 12 февраля 2015 года комплекса мер по выполнению Минских соглашений было абсолютно оправданным", - сказал Нургалиев. "Если бы достигнутые договоренности были выполнены в 2015 году, гражданская война на территории Украины закончилась бы в том же году", - добавил он. Кроме того, комплекс мер имел вес международного документа – он был одобрен резолюцией Совбеза ООН, напомнил Нургалиев. "Это были базовые соглашения, на которых должны были выстраиваться дальнейшие отношения Киева с Донбассом. И то, что Киев и страны Запада стали использовать Минские договоренности как рычаг геополитического давления на Россию – не вина Москвы", - отметил первый замсекретаря Совбеза РФ. Ключевые положения Минских соглашений предусматривали прекращение огня на линии соприкосновения; принятие закона об амнистии, исключающего уголовное преследование участников выборов в Донбассе; реализацию по украинскому законодательству и по согласованию с Донбассом закона о местных выборах; внесение поправок в конституцию Украины, гарантирующих республикам Донбасса особый статус, напомнил Нургалиев. "За семь лет действия Минских соглашений из всех пунктов частично был реализован только обмен пленными. Киев планомерно срывал выполнение договоренностей, в том числе принимая новые законы, которые откровенно противоречили Минску-2", - отметил он. "Так, принятый Верховной радой в 2015 году закон о признании особого статуса Донбасса базировался на условиях, с которыми не согласились ДНР и ЛНР. Киевская власть настаивала на том, чтобы сначала восстановить контроль над государственной границей, – то есть, по сути, распространить свою власть на территорию Донбасса – и только потом провести выборы", - сказал Нургалиев. В качестве другого примера он привел закон 2018 года об особенностях государственной политики по обеспечению суверенитета Украины над "временно оккупированными территориями". "В нем Россия прямо называлась "агрессором", на которого возлагалась вся ответственность за понесенный Киевом ущерб на востоке страны", - отметил первый замсекретаря СБ. При этом все годы действия Минских соглашений территория ДНР и ЛНР беспрерывно подвергалась артиллерийским ударам, жертвы которых исчисляются тысячами, и население республик Донбасса, вынужденное жить в подвалах, скрываясь от бомбежек и обстрелов, фактически столкнулось с прямой угрозой физического уничтожения киевским режимом, добавил Нургалиев. Он оценил слова бывших лидеров Франции и Германии, признавших, что пошли на подписание Минских соглашений, чтобы оттянуть время для подготовки к прокси-войне с Россией. "Заявления экс-канцлера ФРГ Меркель, которая назвала Минские соглашения попыткой дать Украине время, "чтобы стать сильнее", и поддержавшего ее президента Франции Олланда, признавшего, что "время, предоставленное Украине Минскими соглашениями, позволило ей нарастить военную мощь", наглядно продемонстрировали, чего стоят слова и дела представителей "цивилизованного Запада". Открыто заявив об изначальном нежелании Киева, Берлина и Парижа реализовывать Минские соглашения, Меркель и Олланд лишь признали то, что было понятно еще в 2015 году", - пояснил Нургалиев. При этом, не позволяя украинскому руководству выполнять договоренности, Запад обвинял в их срыве Россию, добавил он. "Неслучайно в том же 2015 году Меркель заявляла, что невыполнение Минска-2 станет поводом для жестких экономических санкций против Москвы", - отметил Нургалиев. По его словам, такое поведение западных лидеров едва ли могло удивить Москву. "Давно очевидно: то, что в просвещенной Европе XVIII – XIX веков считалось дурным тоном, сейчас является принципом поведения руководителей западных стран", - сказал первый замсекретаря СБ. Годы регулярных заседаний в рамках Трехсторонней контактной группы, обсуждения "формулы Штайнмайера", встречи в "нормандском формате" с целью достижения мира на Украине оказались "имитацией деятельности" как со стороны руководства Киева, так и его покровителей на Западе, добавил Нургалиев. "Все они изначально были нацелены не на достижение политического урегулирования, а на вооружение Украины и ее подготовку к войне с Россией. Фиктивность Минских соглашений признал и украинский экс-президент Порошенко. По его словам, Киев добился того, чего хотел: "Наша задача была, во-первых, отвести угрозу или, по крайней мере, отсрочить войну. Выбить себе восемь лет, чтобы мы восстановили экономический рост и построили мощь Вооруженных сил", - отметил Нургалиев. "Все это еще раз доказывает, что решение о начале спецоперации было правильным", - подчеркнул он. Первый протокол, призванный решить конфликт на юго-востоке Украины, был подписан в сентябре 2014 года в Минске. Комплекс мер по выполнению минских соглашений (Минск-2) был подписан 12 февраля 2015 года. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе. Киев систематически нарушал минские соглашения, в результате 22 февраля 2022 года Россия признала Луганскую и Донецкую Народные республики. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, признание республик Донбасса продиктовано тем, что Киев публично заявлял, что не собирается выполнять минские соглашения, ждать уже было нельзя. Минск-2 был действующим документом по урегулированию ситуации в Донбассе до начала российской спецоперации на Украине. В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.

https://ria.ru/20240212/usa-1926777144.html

https://ria.ru/20240209/putin-1926315557.html

https://ria.ru/20240212/ukraina-1926776819.html

https://ria.ru/20240209/spetsoperatsiya-1926294125.html

https://ria.ru/20240130/svo-1924320047.html

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в мире, россия, украина, донбасс, рашид нургалиев, вооруженные силы украины