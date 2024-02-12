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"Всем приготовиться". Сосед России идет на обострение

"Всем приготовиться". Сосед России идет на обострение - РИА Новости, 12.02.2024

"Всем приготовиться". Сосед России идет на обострение

Во втором туре президентских выборов в Финляндии победил 55-летний Александр Стубб, сторонник жесткого антироссийского курса. Чего теперь ждеть от Хельсинки — в РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T14:21

2024-02-12T14:21

2024-02-12T15:56

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости, Виктор Жданов, Ренат Абдуллин. Во втором туре президентских выборов в Финляндии победил 55-летний Александр Стубб, сторонник жесткого антироссийского курса. Чего теперь ждеть от Хельсинки — в материале РИА Новости.Спортсмен и политологСтубб набрал 51,6%. У его соперника от партии "Зеленый союз", открытого гомосексуалиста Пекки Хаависто — 48%. Впрочем, Стубб тоже активно поддерживает ЛГБТ*. В 2010-м он способствовал проведению в Хельсинки многотысячного гей-парада. В 2014-м поддержал закон о гендерно-нейтральном браке.По образованию Стубб политолог. Окончил Университет Фурмана в Южной Каролине, получил диплом Сорбонны и степень магистра по проблемам Евросоюза в Европейском колледже в Брюгге. С 1995-го работал в финском МИД. В 2001-м стал советником председателя Еврокомиссии. Любит спорт, особенно триатлон, хоккей и гольф.Как лидер Финской национальной коалиционной партии (Кокоомус) возглавил правительство страны в 2014-м. Его премьерство, по мнению СМИ, не было успешным. Он конфликтовал с министром финансов Антти Ринне.Вызывала критику надменность и излишняя расслабленность премьера. Как-то он явился на пресс-конференцию в сандалиях и летних шортах. В 2015-м Кокоомус проиграла выборы, в новом правительстве Стубб получил только пост главы Минфина. С другими министрами не сработался и вышел из кабмина, сосредоточившись на парламенте. В 2017-м Стубба назначили замдиректора Европейского инвестиционного банка.Евроатлантист со стажемЗа присоединение к НАТО он выступал с 2008-го, когда стал министром иностранных дел. Во время грузино-югоосетинского конфликта приезжал в Москву, встречался с Сергеем Лавровым. Признание Россией независимости Южной Осетии и Абхазии назвал противоречащим принципам ОБСЕ.В то же время он одобрил строительство "Северного потока", а также включение "Росатома" в проект финской атомной электростанции Fennovoima. Теперь об этом жалеет.Весной 2022-го Стубб сделал несколько заявлений о необходимости активизировать вступление в НАТО. Именно этим он объясняет возращение в политику спустя шесть лет после ухода из парламента.По его словам, наступает новая эпоха финской дипломатии. Диалог с Россией исключен, пока не завершится конфликт на Украине. Стубб допускает транспортировку ядерного оружия через Финляндию — по его мнению, это полезно в сложившейся ситуации.Не худший вариант?Объективная необходимость в нормализации отношений с Москвой у Хельсинки есть, отмечает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. Россия и Финляндия связаны исторически, географически и экономически. "Но Стубб уверен, что надо и дальше двигаться по пути конфронтации", — говорит эксперт.Предыдущий президент Саули Ниинисте в свое время плотно и продуктивно общался с Владимиром Путиным. Однако это не помешало ему разрешить арест недвижимости россиян, блокировку границы. При Стуббе неизбежны очередные скандальные инциденты. "Он исходит не из национальных интересов, а из американских. Хотя и не упоминает напрямую США, апеллируя к НАТО", — уточняет Оленченко.По его мнению, сейчас у Стубба будет "угар, связанный с победой". "Последует много антироссийских высказываний, к этому надо быть готовыми и не удивляться", — предупреждает эксперт. Тем не менее часть финского общества понимает: полностью изолироваться от России невозможно. А Финляндия — все же парламентская республика. "Внешняя политика — прерогатива президента, это дает ему формальное право, скажем так, упражняться в воинственной риторике. Но есть и другие общественные деятели, считающие добрососедские отношения России и Финляндии естественными. Предстоит политическая борьба", — заключает Оленченко.Директор ИНИОН Алексей Кузнецов напоминает: все кандидаты в президенты были настроены антироссийски. "Финляндия — маленькая страна, потому следует курсу более крупных партнеров. Не думаю, что победа кого-то другого была бы Москве выгоднее. Стубб политик опытный. И по крайней мере, всегда лучше иметь по ту сторону профессионала. То есть теоретически он договороспособен", — отмечает эксперт."Что касается НАТО, то финны давно туда стремились, — добавляет он. — Так они и к Гитлеру в свое время присоединились, считая это соответствующим их национальным интересам. История у нас очень разная". Так что на нормализацию отношений в обозримой перспективе рассчитывать не приходится.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.

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финляндия, хельсинки, россия, александр стубб, нато, еврокомиссия, политика