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В Подмосковье мужчина во время ссоры с женой выстрелил в нее из карабина
В Подмосковье мужчина во время ссоры с женой выстрелил в нее из карабина - РИА Новости, 12.02.2024
В Подмосковье мужчина во время ссоры с женой выстрелил в нее из карабина
Муж в ходе ссоры выстрелил в жену из охотничьего карабина в подмосковном Красногорске, но не попал, оружие изъято, сообщает пресс-служба областного главка МВД... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T16:02
2024-02-12T16:02
2024-02-12T16:02
происшествия
московская область (подмосковье)
красногорск
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Муж в ходе ссоры выстрелил в жену из охотничьего карабина в подмосковном Красногорске, но не попал, оружие изъято, сообщает пресс-служба областного главка МВД РФ. "По предварительной информации, между супругами... произошла ссора, в ходе которой мужчина 1970 года рождения достал из сейфа принадлежащий ему охотничий карабин и произвел выстрел в сторону женщины", — рассказали в ведомстве.По данным ГУМВД, ссора между супругами произошла 11 февраля около 21.35 в квартире дома на Успенской улице. Полицейские доставили правонарушителя в отдел для дальнейших разбирательств. Пострадавших нет. Оружие изъято. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.
https://ria.ru/20231215/mvd-1916092126.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), красногорск
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Красногорск
В Подмосковье мужчина во время ссоры с женой выстрелил в нее из карабина
Житель Красногорска поссорился с женой и выстрелил в нее из охотничьего карабина