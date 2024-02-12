https://ria.ru/20240212/strelba-1926883885.html

В Подмосковье мужчина во время ссоры с женой выстрелил в нее из карабина

В Подмосковье мужчина во время ссоры с женой выстрелил в нее из карабина - РИА Новости, 12.02.2024

В Подмосковье мужчина во время ссоры с женой выстрелил в нее из карабина

Муж в ходе ссоры выстрелил в жену из охотничьего карабина в подмосковном Красногорске, но не попал, оружие изъято, сообщает пресс-служба областного главка МВД... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T16:02

2024-02-12T16:02

2024-02-12T16:02

происшествия

московская область (подмосковье)

красногорск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Муж в ходе ссоры выстрелил в жену из охотничьего карабина в подмосковном Красногорске, но не попал, оружие изъято, сообщает пресс-служба областного главка МВД РФ. "По предварительной информации, между супругами... произошла ссора, в ходе которой мужчина 1970 года рождения достал из сейфа принадлежащий ему охотничий карабин и произвел выстрел в сторону женщины", — рассказали в ведомстве.По данным ГУМВД, ссора между супругами произошла 11 февраля около 21.35 в квартире дома на Успенской улице. Полицейские доставили правонарушителя в отдел для дальнейших разбирательств. Пострадавших нет. Оружие изъято. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.

https://ria.ru/20231215/mvd-1916092126.html

московская область (подмосковье)

красногорск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, московская область (подмосковье), красногорск