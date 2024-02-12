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В Подмосковье мужчина во время ссоры с женой выстрелил в нее из карабина - РИА Новости, 12.02.2024
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16:02 12.02.2024
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В Подмосковье мужчина во время ссоры с женой выстрелил в нее из карабина
В Подмосковье мужчина во время ссоры с женой выстрелил в нее из карабина - РИА Новости, 12.02.2024
В Подмосковье мужчина во время ссоры с женой выстрелил в нее из карабина
Муж в ходе ссоры выстрелил в жену из охотничьего карабина в подмосковном Красногорске, но не попал, оружие изъято, сообщает пресс-служба областного главка МВД... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T16:02
2024-02-12T16:02
происшествия
московская область (подмосковье)
красногорск
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Муж в ходе ссоры выстрелил в жену из охотничьего карабина в подмосковном Красногорске, но не попал, оружие изъято, сообщает пресс-служба областного главка МВД РФ. &quot;По предварительной информации, между супругами... произошла ссора, в ходе которой мужчина 1970 года рождения достал из сейфа принадлежащий ему охотничий карабин и произвел выстрел в сторону женщины&quot;, — рассказали в ведомстве.По данным ГУМВД, ссора между супругами произошла 11 февраля около 21.35 в квартире дома на Успенской улице. Полицейские доставили правонарушителя в отдел для дальнейших разбирательств. Пострадавших нет. Оружие изъято. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.
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московская область (подмосковье)
красногорск
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происшествия, московская область (подмосковье), красногорск
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Красногорск
В Подмосковье мужчина во время ссоры с женой выстрелил в нее из карабина

Житель Красногорска поссорился с женой и выстрелил в нее из охотничьего карабина

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Муж в ходе ссоры выстрелил в жену из охотничьего карабина в подмосковном Красногорске, но не попал, оружие изъято, сообщает пресс-служба областного главка МВД РФ.
«

"По предварительной информации, между супругами... произошла ссора, в ходе которой мужчина 1970 года рождения достал из сейфа принадлежащий ему охотничий карабин и произвел выстрел в сторону женщины", — рассказали в ведомстве.

По данным ГУМВД, ссора между супругами произошла 11 февраля около 21.35 в квартире дома на Успенской улице. Полицейские доставили правонарушителя в отдел для дальнейших разбирательств. Пострадавших нет. Оружие изъято.
По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Красногорск
 
 
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