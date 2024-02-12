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Стрельбу в церкви в Техасе устроила женщина - РИА Новости, 12.02.2024
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02:15 12.02.2024 (обновлено: 11:28 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/strelba-1926761051.html
Стрельбу в церкви в Техасе устроила женщина
Стрельбу в церкви в Техасе устроила женщина - РИА Новости, 12.02.2024
Стрельбу в церкви в Техасе устроила женщина
Стрельбу в евангелистской церкви в техасском городе Лейквуд открыла женщина, она ликвидирована, пострадавший ребенок в критическом состоянии, сообщил начальник... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T02:15
2024-02-12T11:28
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ВАШИНГТОН, 12 фев — РИА Новости. Стрельбу в евангелистской церкви в техасском городе Лейквуд открыла женщина, она ликвидирована, пострадавший ребенок в критическом состоянии, сообщил начальник полиции округа Трой Финнер. &quot;Женщина 30-35 лет днем в воскресенье вошла в здание, она была вооружена винтовкой, с ней был ребенок четырех-пяти лет&quot;, — сообщил Финнер журналистам. Трансляцию вели американские телеканалы.Войдя в церковь, женщина открыла стрельбу, сообщил Финнер, она была ликвидирована правоохранителями. "К несчастью, пятилетний ребенок был ранен, он в больнице в критическом состоянии", — сказал Финнер. Начальник полиции добавил, что ранение в ногу в ходе инцидента также получил 57-летний мужчина.
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в мире, техас, сша
В мире, Техас, США
Стрельбу в церкви в Техасе устроила женщина

Полиция: стрельбу в Техасе открыла женщина, пострадавший ребенок сильно ранен

© Кадр видео из соцсетейПолицейские автомобили на месте стрельбы в евангелистской церкви в техасском городе Лейквуд
Полицейские автомобили на месте стрельбы в евангелистской церкви в техасском городе Лейквуд
© Кадр видео из соцсетей
Полицейские автомобили на месте стрельбы в евангелистской церкви в техасском городе Лейквуд
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 фев — РИА Новости. Стрельбу в евангелистской церкви в техасском городе Лейквуд открыла женщина, она ликвидирована, пострадавший ребенок в критическом состоянии, сообщил начальник полиции округа Трой Финнер.
«

"Женщина 30-35 лет днем в воскресенье вошла в здание, она была вооружена винтовкой, с ней был ребенок четырех-пяти лет", — сообщил Финнер журналистам. Трансляцию вели американские телеканалы.

Войдя в церковь, женщина открыла стрельбу, сообщил Финнер, она была ликвидирована правоохранителями. "К несчастью, пятилетний ребенок был ранен, он в больнице в критическом состоянии", — сказал Финнер.
Начальник полиции добавил, что ранение в ногу в ходе инцидента также получил 57-летний мужчина.
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В миреТехасСША
 
 
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