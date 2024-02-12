https://ria.ru/20240212/strelba-1926761051.html

Стрельбу в церкви в Техасе устроила женщина

Стрельбу в церкви в Техасе устроила женщина - РИА Новости, 12.02.2024

Стрельбу в церкви в Техасе устроила женщина

Стрельбу в евангелистской церкви в техасском городе Лейквуд открыла женщина, она ликвидирована, пострадавший ребенок в критическом состоянии, сообщил начальник... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T02:15

2024-02-12T02:15

2024-02-12T11:28

в мире

техас

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0c/1926804614_0:34:1100:653_1920x0_80_0_0_4a47d73684f7f643cf5c60b23566f9f1.jpg

ВАШИНГТОН, 12 фев — РИА Новости. Стрельбу в евангелистской церкви в техасском городе Лейквуд открыла женщина, она ликвидирована, пострадавший ребенок в критическом состоянии, сообщил начальник полиции округа Трой Финнер. "Женщина 30-35 лет днем в воскресенье вошла в здание, она была вооружена винтовкой, с ней был ребенок четырех-пяти лет", — сообщил Финнер журналистам. Трансляцию вели американские телеканалы.Войдя в церковь, женщина открыла стрельбу, сообщил Финнер, она была ликвидирована правоохранителями. "К несчастью, пятилетний ребенок был ранен, он в больнице в критическом состоянии", — сказал Финнер. Начальник полиции добавил, что ранение в ногу в ходе инцидента также получил 57-летний мужчина.

https://ria.ru/20240201/strelba-1924923305.html

техас

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, техас, сша