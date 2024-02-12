https://ria.ru/20240212/strelba-1926755452.html
В Техасе произошла стрельба
В Техасе произошла стрельба - РИА Новости, 12.02.2024
В Техасе произошла стрельба
Стрельба произошла в церкви в американском Техасе, сообщило религиозное учреждение в соцсети Х. РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T00:45
2024-02-12T00:45
2024-02-12T02:30
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ВАШИНГТОН, 12 фев — РИА Новости. Стрельба произошла в церкви в американском Техасе, сообщило религиозное учреждение в соцсети Х. "Активная ситуация со стрельбой в городе Лайквуд. На месте работают правоохранительные органы", — говорится в публикации церкви. Как сообщил начальник полиции округа Трой Финнер, стрельбу в евангелистской церкви в техасском городе Лейквуд открыла женщина, она ликвидирована, пострадали мужчина и пятилетний ребенок.
https://ria.ru/20231205/strelba-1913788747.html
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в мире, техас, сша
В Техасе произошла стрельба
В церкви в Техасе произошла стрельба, работают правоохранительные органы
ВАШИНГТОН, 12 фев — РИА Новости. Стрельба произошла в церкви в американском Техасе, сообщило религиозное учреждение в соцсети Х.
"Активная ситуация со стрельбой в городе Лайквуд. На месте работают правоохранительные органы", — говорится в публикации церкви.
СМИ назвали 2023 год рекордным по числу случаев массовой стрельбы в США
Как сообщил начальник полиции округа Трой Финнер, стрельбу в евангелистской церкви в техасском городе Лейквуд открыла женщина, она ликвидирована, пострадали мужчина и пятилетний ребенок.