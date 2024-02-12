https://ria.ru/20240212/stop-list-1926863671.html

Москва включила представителей британской политической элиты в стоп-лист

Москва включила представителей британской политической элиты в стоп-лист - РИА Новости, 12.02.2024

Москва включила представителей британской политической элиты в стоп-лист

Москва внесла восемнадцать представителей военно-политического истеблишмента Британии в стоп-лист в качестве ответной меры на конфронтационную политику Лондона, РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T14:59

2024-02-12T14:59

2024-02-12T16:30

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Москва внесла восемнадцать представителей военно-политического истеблишмента Британии в стоп-лист в качестве ответной меры на конфронтационную политику Лондона, говорится на сайте Министерства иностранных дел России."В ответ на конфронтационный курс Лондона, в рамках которого предпринимаются усилия по демонизации нашей страны, фабрикуются антироссийские нарративы в целях снижения влияния Москвы на международной арене, а также ведется накачивание оружием неонацистского режима в Киеве, принято решение о включении в стоп-лист "деятелей" военно-политического истеблишмента и научно-академического сообщества Великобритании", — заявили в ведомстве.В этот список попали: Кроме того, в российский стоп-лист внесли сотрудников Оксфордского, Лондонского, Кембриджского и Гарвардского университетов, а также университета Северной Каролины в Чэпел Хилл и Международного центра исследований в области обороны и безопасности (Эстония).Как подчеркнули в МИД, русофобски настроенные британские представители не стесняются участвовать в решении задач, направленных на дискредитацию конституционного строя и общественно-политических процессов в России.При этом значительный вклад в деятельность Лондона на этом направлении вносят так называемые мозговые тресты, работающие на базе крупнейших учебных заведений, резюмировали в министерстве.Начиная с февраля 2022 года Британия регулярно вводит санкции против России из-за спецоперации на Украине и требует любой ценой не допустить ее победы. Как отмечал глава МИД Сергей Лавров, Лондон "науськивает" Владимира Зеленского атаковать объекты на российской территории.Помимо этого, королевство предпринимает попытки обвинить Москву во "вмешательстве" в свои внутренние дела. Так, в декабре прошлого года британцы заявили, что российские спецслужбы якобы не раз пытались организовать кибератаки, нацеливались на высокопоставленных лиц и важные предприятия для получения секретной информации.

https://ria.ru/20240205/britaniya-1925477291.html

https://ria.ru/20240202/nato-1925140885.html

https://ria.ru/20240120/podrazdelenie-1922480488.html

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