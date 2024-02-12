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Москва включила представителей британской политической элиты в стоп-лист
Москва включила представителей британской политической элиты в стоп-лист - РИА Новости, 12.02.2024
Москва включила представителей британской политической элиты в стоп-лист
Москва внесла восемнадцать представителей военно-политического истеблишмента Британии в стоп-лист в качестве ответной меры на конфронтационную политику Лондона, РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T14:59
2024-02-12T14:59
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лондон
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кембриджский университет
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гарвардский университет
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Москва внесла восемнадцать представителей военно-политического истеблишмента Британии в стоп-лист в качестве ответной меры на конфронтационную политику Лондона, говорится на сайте Министерства иностранных дел России."В ответ на конфронтационный курс Лондона, в рамках которого предпринимаются усилия по демонизации нашей страны, фабрикуются антироссийские нарративы в целях снижения влияния Москвы на международной арене, а также ведется накачивание оружием неонацистского режима в Киеве, принято решение о включении в стоп-лист "деятелей" военно-политического истеблишмента и научно-академического сообщества Великобритании", — заявили в ведомстве.В этот список попали: Кроме того, в российский стоп-лист внесли сотрудников Оксфордского, Лондонского, Кембриджского и Гарвардского университетов, а также университета Северной Каролины в Чэпел Хилл и Международного центра исследований в области обороны и безопасности (Эстония).Как подчеркнули в МИД, русофобски настроенные британские представители не стесняются участвовать в решении задач, направленных на дискредитацию конституционного строя и общественно-политических процессов в России.При этом значительный вклад в деятельность Лондона на этом направлении вносят так называемые мозговые тресты, работающие на базе крупнейших учебных заведений, резюмировали в министерстве.Начиная с февраля 2022 года Британия регулярно вводит санкции против России из-за спецоперации на Украине и требует любой ценой не допустить ее победы. Как отмечал глава МИД Сергей Лавров, Лондон "науськивает" Владимира Зеленского атаковать объекты на российской территории.Помимо этого, королевство предпринимает попытки обвинить Москву во "вмешательстве" в свои внутренние дела. Так, в декабре прошлого года британцы заявили, что российские спецслужбы якобы не раз пытались организовать кибератаки, нацеливались на высокопоставленных лиц и важные предприятия для получения секретной информации.
https://ria.ru/20240205/britaniya-1925477291.html
https://ria.ru/20240202/nato-1925140885.html
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москва, россия, лондон, в мире, кембриджский университет, стюарт пич, гарвардский университет, оксфордский университет, великобритания
Москва, Россия, Лондон, В мире, Кембриджский университет, Стюарт Пич, Гарвардский университет, Оксфордский университет, Великобритания
Москва включила представителей британской политической элиты в стоп-лист
МИД: РФ включила представителей военно-политической элиты Британии в стоп-лист
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости.
Москва внесла восемнадцать представителей военно-политического истеблишмента Британии в стоп-лист в качестве ответной меры на конфронтационную политику Лондона, говорится на сайте
Министерства иностранных дел России.
"В ответ на конфронтационный курс Лондона, в рамках которого предпринимаются усилия по демонизации нашей страны, фабрикуются антироссийские нарративы в целях снижения влияния Москвы на международной арене, а также ведется накачивание оружием неонацистского режима в Киеве, принято решение о включении в стоп-лист "деятелей" военно-политического истеблишмента и научно-академического сообщества Великобритании", — заявили в ведомстве.
Россия ответит на размещение ядерного оружия в Британии, заявил Гатилов
- заместитель министра обороны Джеймс Картлидж;
- замглавы Штаба обороны ВС Британии Чарльз Роланд Винсент Уолкер;
- командующий подводными силами Британии Саймон Асквит;
- руководитель национальных киберсил Тимоти Дэвид Нил-Хоупс;
- спецпредставитель премьер-министра по Западным Балканам Стюарт Пич;
- заместитель советника премьера по национальной безопасности Сара Макинтош,
- члены палаты лордов парламента Дэниэл Джон Хэннан, Майкл Энтони Эшкрофт и Рэй Эдвард Хэрри Коллинз.
Кроме того, в российский стоп-лист внесли сотрудников Оксфордского, Лондонского, Кембриджского и Гарвардского университетов
, а также университета Северной Каролины
в Чэпел Хилл и Международного центра исследований в области обороны и безопасности (Эстония).
Источник: Лондон предложил направить на Украину экспедиционный корпус НАТО
Как подчеркнули в МИД, русофобски настроенные британские представители не стесняются участвовать в решении задач, направленных на дискредитацию конституционного строя и общественно-политических процессов в России.
При этом значительный вклад в деятельность Лондона на этом направлении вносят так называемые мозговые тресты, работающие на базе крупнейших учебных заведений, резюмировали в министерстве.
Начиная с февраля 2022 года Британия регулярно вводит санкции против России из-за спецоперации на Украине и требует любой ценой не допустить ее победы. Как отмечал глава МИД Сергей Лавров, Лондон "науськивает" Владимира Зеленского атаковать объекты на российской территории.
Помимо этого, королевство предпринимает попытки обвинить Москву во "вмешательстве" в свои внутренние дела. Так, в декабре прошлого года британцы заявили, что российские спецслужбы якобы не раз пытались организовать кибератаки, нацеливались на высокопоставленных лиц и важные предприятия для получения секретной информации.
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