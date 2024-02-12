Священник осудил предложивших включить прах Столыпина в обменный фонд
Отец Николай Балашов: предложившие обменять прах Столыпина уничтожат Киев
Могила Петра Столыпина на территории Киево-Печерской лавры в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Директор заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко, предложивший включить в обмен пленными останки Петра Столыпина, рассматривает монастырь как коммерческий объект, в руках таких людей от древнего Киева вскоре не останется ничего, считает советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов.
Накануне Остапенко предложил обменять захороненный на территории Киево-Печерской лавры прах председателя совета министров Российской империи Петра Столыпина, который был убит террористом в 1911 году в Киеве, на находящихся на территории России украинских военных.
"Мы и ранее заметили, что генеральный директор государственного музея-заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко рассматривает вверенное ему учреждение в качестве коммерческого объекта, который должен приносить выгоду. Если судьба киевских исторических памятников и святынь и далее будет находиться в руках таких руководителей, от древнего города вскоре ничего не останется. Пан Остапенко и живых бы монахов на что-нибудь выменял, пока приценивается, боится продешевить", – сказал Балашов РИА Новости, комментируя это. Он отметил, что Русская православная церковь будет следить за новыми предложениями подобного рода.
Весной 2023 года минкультуры Украины заявило о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру 29 марта. С этого времени прихожане и насельники сталкиваются с попытками выселить монахов канонической церкви из зданий монастыря, а также с провокациями сторонников раскольничьей Православной церкви Украины (ПЦУ), а наместник монастыря митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), заявлявший, что братия будет стоять до конца, был отправлен властями под домашний арест. В августе суд в Киеве удовлетворил иск заповедника "Киево-Печерская лавра" к монастырю об устранении препятствий в пользовании имуществом. После этого заповедник прекратил доступ на территорию Нижней лавры всех посетителей.