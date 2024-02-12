https://ria.ru/20240212/stolypin-1926807777.html

Священник осудил предложивших включить прах Столыпина в обменный фонд

Священник осудил предложивших включить прах Столыпина в обменный фонд - РИА Новости, 12.02.2024

Священник осудил предложивших включить прах Столыпина в обменный фонд

Директор заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко, предложивший включить в обмен пленными останки Петра Столыпина, рассматривает монастырь как... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T11:38

2024-02-12T11:38

2024-02-12T11:38

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Директор заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко, предложивший включить в обмен пленными останки Петра Столыпина, рассматривает монастырь как коммерческий объект, в руках таких людей от древнего Киева вскоре не останется ничего, считает советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов. Накануне Остапенко предложил обменять захороненный на территории Киево-Печерской лавры прах председателя совета министров Российской империи Петра Столыпина, который был убит террористом в 1911 году в Киеве, на находящихся на территории России украинских военных. "Мы и ранее заметили, что генеральный директор государственного музея-заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко рассматривает вверенное ему учреждение в качестве коммерческого объекта, который должен приносить выгоду. Если судьба киевских исторических памятников и святынь и далее будет находиться в руках таких руководителей, от древнего города вскоре ничего не останется. Пан Остапенко и живых бы монахов на что-нибудь выменял, пока приценивается, боится продешевить", – сказал Балашов РИА Новости, комментируя это. Он отметил, что Русская православная церковь будет следить за новыми предложениями подобного рода. Весной 2023 года минкультуры Украины заявило о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру 29 марта. С этого времени прихожане и насельники сталкиваются с попытками выселить монахов канонической церкви из зданий монастыря, а также с провокациями сторонников раскольничьей Православной церкви Украины (ПЦУ), а наместник монастыря митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), заявлявший, что братия будет стоять до конца, был отправлен властями под домашний арест. В августе суд в Киеве удовлетворил иск заповедника "Киево-Печерская лавра" к монастырю об устранении препятствий в пользовании имуществом. После этого заповедник прекратил доступ на территорию Нижней лавры всех посетителей.

https://ria.ru/20240212/slutskiy-1926753695.html

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Кирилл Волков

украина, киев, петр столыпин, николай балашов, русская православная церковь, в мире, россия, ситуация в днр и лнр