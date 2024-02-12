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Рэпер ST выразил поддержку Путину - РИА Новости, 12.02.2024
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Шоубиз
 
12:51 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/st-1926828062.html
Рэпер ST выразил поддержку Путину
Рэпер ST выразил поддержку Путину - РИА Новости, 12.02.2024
Рэпер ST выразил поддержку Путину
Рэпер ST (Александр Степанов) заявил РИА Новости, что поддерживает президента РФ Владимира Путина и рад, что его музыку используют в патриотических роликах. РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T12:51
2024-02-12T12:51
шоубиз
общество
технологии
россия
владимир путин
st (александр степанов)
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Рэпер ST (Александр Степанов) заявил РИА Новости, что поддерживает президента РФ Владимира Путина и рад, что его музыку используют в патриотических роликах. В сети набирают популярность видеоролики на новую песню рэпера ST с фрагментами интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону и кадрами участия главы государства в различных мероприятиях. Кадры сопровождаются строчками "он для старших — герой, а для молодых — кумир" из песни "Дай ему сил". "Ничего себе! Это интересно. Я этого пока что не видел... Если делают такие видео, то я хорошо к этому отношусь. Я поддерживаю нашего президента, поэтому если моя музыка соприкасается с такими роликами, это же здорово. Тем более если это происходит по желанию людей, как я могу к этому относиться? Только положительно", - сказал собеседник агентства.
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общество, технологии, россия, владимир путин, st (александр степанов)
Шоубиз, Общество, Технологии, Россия, Владимир Путин, ST (Александр Степанов)
Рэпер ST выразил поддержку Путину

Рэпер ST заявил, что рад звучанию своей музыки в патриотических роликах

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРэпер ST (Александр Степанов)
Рэпер ST (Александр Степанов) - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Рэпер ST (Александр Степанов). Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Рэпер ST (Александр Степанов) заявил РИА Новости, что поддерживает президента РФ Владимира Путина и рад, что его музыку используют в патриотических роликах.
В сети набирают популярность видеоролики на новую песню рэпера ST с фрагментами интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону и кадрами участия главы государства в различных мероприятиях. Кадры сопровождаются строчками "он для старших — герой, а для молодых — кумир" из песни "Дай ему сил".
"Ничего себе! Это интересно. Я этого пока что не видел... Если делают такие видео, то я хорошо к этому отношусь. Я поддерживаю нашего президента, поэтому если моя музыка соприкасается с такими роликами, это же здорово. Тем более если это происходит по желанию людей, как я могу к этому относиться? Только положительно", - сказал собеседник агентства.
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ШоубизОбществоТехнологииРоссияВладимир ПутинST (Александр Степанов)
 
 
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