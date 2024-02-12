https://ria.ru/20240212/st-1926828062.html

Рэпер ST выразил поддержку Путину

Рэпер ST выразил поддержку Путину - РИА Новости, 12.02.2024

Рэпер ST выразил поддержку Путину

Рэпер ST (Александр Степанов) заявил РИА Новости, что поддерживает президента РФ Владимира Путина и рад, что его музыку используют в патриотических роликах. РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T12:51

2024-02-12T12:51

2024-02-12T12:51

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общество

технологии

россия

владимир путин

st (александр степанов)

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Рэпер ST (Александр Степанов) заявил РИА Новости, что поддерживает президента РФ Владимира Путина и рад, что его музыку используют в патриотических роликах. В сети набирают популярность видеоролики на новую песню рэпера ST с фрагментами интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону и кадрами участия главы государства в различных мероприятиях. Кадры сопровождаются строчками "он для старших — герой, а для молодых — кумир" из песни "Дай ему сил". "Ничего себе! Это интересно. Я этого пока что не видел... Если делают такие видео, то я хорошо к этому отношусь. Я поддерживаю нашего президента, поэтому если моя музыка соприкасается с такими роликами, это же здорово. Тем более если это происходит по желанию людей, как я могу к этому относиться? Только положительно", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240122/shaman-1922830922.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, технологии, россия, владимир путин, st (александр степанов)