Рейтинг@Mail.ru
В США столкнулись туристическая и прогулочная лодки - РИА Новости, 12.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
16:34 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/ssha-1926889387.html
В США столкнулись туристическая и прогулочная лодки
В США столкнулись туристическая и прогулочная лодки - РИА Новости, 12.02.2024
В США столкнулись туристическая и прогулочная лодки
Тринадцать человек госпитализированы после столкновения туристической и прогулочной лодок рядом с портом Майами в США, сообщает телеканал CBS News. РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T16:34
2024-02-12T16:34
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
майами
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151436/92/1514369294_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_bf7dc6c5a5fdf4636a57131368dbe75e.jpg
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Тринадцать человек госпитализированы после столкновения туристической и прогулочной лодок рядом с портом Майами в США, сообщает телеканал CBS News. "Власти выясняют, что привело к столкновению двух лодок рядом с портом Майами, из-за которого пострадали более десяти человек. Тринадцать человек доставлены службами в местную больницу, других пострадавших осмотрели на месте", – сообщается на сайте телеканала. В спасательной операции участвовали более 30 сотрудников пожарно-спасательной службы округа Майами-Дейд.
https://ria.ru/20240124/aviakatastrofa-1923035658.html
майами
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151436/92/1514369294_256:0:1792:1152_1920x0_80_0_0_d511570d75b493af5bab9da829491563.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, туристы, майами, сша
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Майами, США
В США столкнулись туристическая и прогулочная лодки

У Майами столкнулись туристическая и прогулочная лодки, пострадали 13 человек

CC BY-SA 2.0 / Raymond Wambsgans / Emergencias C, AgentSmith6 and 4 more people faved this Автомобиль скорой помощи в США
Автомобиль скорой помощи в США - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
CC BY-SA 2.0 / Raymond Wambsgans / Emergencias C, AgentSmith6 and 4 more people faved this
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Тринадцать человек госпитализированы после столкновения туристической и прогулочной лодок рядом с портом Майами в США, сообщает телеканал CBS News.
"Власти выясняют, что привело к столкновению двух лодок рядом с портом Майами, из-за которого пострадали более десяти человек. Тринадцать человек доставлены службами в местную больницу, других пострадавших осмотрели на месте", – сообщается на сайте телеканала.
В спасательной операции участвовали более 30 сотрудников пожарно-спасательной службы округа Майами-Дейд.
Выживших в результате крушения Falcon 10 доставили в Кабул
Новые подробности катастрофы в Афганистане: как спасают россиян за рубежом
24 января, 08:00
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмтуристыМайамиСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала