https://ria.ru/20240212/ssha-1926889387.html
В США столкнулись туристическая и прогулочная лодки
В США столкнулись туристическая и прогулочная лодки - РИА Новости, 12.02.2024
В США столкнулись туристическая и прогулочная лодки
Тринадцать человек госпитализированы после столкновения туристической и прогулочной лодок рядом с портом Майами в США, сообщает телеканал CBS News. РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T16:34
2024-02-12T16:34
2024-02-12T16:34
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
майами
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151436/92/1514369294_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_bf7dc6c5a5fdf4636a57131368dbe75e.jpg
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Тринадцать человек госпитализированы после столкновения туристической и прогулочной лодок рядом с портом Майами в США, сообщает телеканал CBS News. "Власти выясняют, что привело к столкновению двух лодок рядом с портом Майами, из-за которого пострадали более десяти человек. Тринадцать человек доставлены службами в местную больницу, других пострадавших осмотрели на месте", – сообщается на сайте телеканала. В спасательной операции участвовали более 30 сотрудников пожарно-спасательной службы округа Майами-Дейд.
https://ria.ru/20240124/aviakatastrofa-1923035658.html
майами
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151436/92/1514369294_256:0:1792:1152_1920x0_80_0_0_d511570d75b493af5bab9da829491563.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, туристы, майами, сша
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Майами, США
В США столкнулись туристическая и прогулочная лодки
У Майами столкнулись туристическая и прогулочная лодки, пострадали 13 человек
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Тринадцать человек госпитализированы после столкновения туристической и прогулочной лодок рядом с портом Майами в США, сообщает телеканал CBS News.
"Власти выясняют, что привело к столкновению двух лодок рядом с портом Майами, из-за которого пострадали более десяти человек. Тринадцать человек доставлены службами в местную больницу, других пострадавших осмотрели на месте", – сообщается на сайте телеканала.
В спасательной операции участвовали более 30 сотрудников пожарно-спасательной службы округа Майами-Дейд.
Новые подробности катастрофы в Афганистане: как спасают россиян за рубежом