https://ria.ru/20240212/ssha-1926889387.html

В США столкнулись туристическая и прогулочная лодки

В США столкнулись туристическая и прогулочная лодки - РИА Новости, 12.02.2024

В США столкнулись туристическая и прогулочная лодки

Тринадцать человек госпитализированы после столкновения туристической и прогулочной лодок рядом с портом Майами в США, сообщает телеканал CBS News. РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T16:34

2024-02-12T16:34

2024-02-12T16:34

туризм

туризм

новости - туризм

туристы

майами

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151436/92/1514369294_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_bf7dc6c5a5fdf4636a57131368dbe75e.jpg

МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Тринадцать человек госпитализированы после столкновения туристической и прогулочной лодок рядом с портом Майами в США, сообщает телеканал CBS News. "Власти выясняют, что привело к столкновению двух лодок рядом с портом Майами, из-за которого пострадали более десяти человек. Тринадцать человек доставлены службами в местную больницу, других пострадавших осмотрели на месте", – сообщается на сайте телеканала. В спасательной операции участвовали более 30 сотрудников пожарно-спасательной службы округа Майами-Дейд.

https://ria.ru/20240124/aviakatastrofa-1923035658.html

майами

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

туризм, новости - туризм, туристы, майами, сша