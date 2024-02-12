https://ria.ru/20240212/ssha-1926781394.html

В США выступили с шокирующим заявлением о победителе на Украине

В США выступили с шокирующим заявлением о победителе на Украине - РИА Новости, 12.02.2024

В США выступили с шокирующим заявлением о победителе на Украине

США проигрывают России на Украине и терпят поражение на Ближнем Востоке, запасного плана у них нет, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T09:25

2024-02-12T09:25

2024-02-12T09:26

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такер карлсон

ансар алла

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. США проигрывают России на Украине и терпят поражение на Ближнем Востоке, запасного плана у них нет, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue works."Россия побеждает и будет побеждать на Украине. Соединённые Штаты ничего не могут сделать, чтобы остановить это", — сказал он.Риттер добавил, что США терпят поражение и на Ближнем Востоке – так, атаки Соединенных Штатов на хуситов не имеют никакого эффекта.Положение Вашингтона стало очень шатким, "план А не работает, и нет плана Б". Поэтому в скором времени мир станет свидетелем стратегического поражения Соединённых Штатов, заключил эксперт.Ранее президент России Владимир Путин рассказал американскому журналисту Такеру Карлсону, что не общался с Байденом после начала СВО на Украине. Российский лидер подчеркнул, что уже неоднократно предупреждал американского коллегу об "ошибке исторического масштаба", которую совершает Вашингтон, поддерживая Киев.Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла", которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало об атаках на любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи. Некоторые судоходные компании решили приостановить перевозки.Хуситы заявляли, что их действия направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе.США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Представитель хуситов назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://ria.ru/20240212/konflikt-1926779802.html

https://ria.ru/20240211/finansirovanie-1926744638.html

сша

украина

ближний восток

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в мире, сша, украина, ближний восток, скотт риттер, владимир путин, такер карлсон, ансар алла