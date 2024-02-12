https://ria.ru/20240212/spor-1926761397.html

"Силмаш" выиграл спор против PetroVietnam, пишут СМИ

"Силмаш" выиграл спор против PetroVietnam, пишут СМИ - РИА Новости, 12.02.2024

"Силмаш" выиграл спор против PetroVietnam, пишут СМИ

Российская компания "Силовые машины", которая с 2018 года находится под американскими санкциями, выиграла спор против вьетнамской компании Vietnam Oil and Gas... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T02:36

2024-02-12T02:36

2024-02-12T02:36

сша

сингапур

вьетнам

силовые машины

petrovietnam

алексей мордашов

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Российская компания "Силовые машины", которая с 2018 года находится под американскими санкциями, выиграла спор против вьетнамской компании Vietnam Oil and Gas Group (PetroVietnam) и взыскала с нее более 500 миллионов долларов, сообщает газета РБК. Компания "Силовые машины" начала арбитражное разбирательство в Сингапуре в 2019 году с целью компенсации потраченных на совместный проект средств. В конце 2013 года совместное предприятие "Силмаша" и PetroVietnam получило контракт на строительство ТЭС "Лонг Фу-1" во Вьетнаме. Стоимость контракта оценивалась в 1,2 миллиарда долларов. После попадания "Силовых машин" под американские санкции проект был приостановлен из-за блокировки взаиморасчетов. Проблему пытались решить на уровне российско-вьетнамской межправительственной комиссии. В начале 2019 года "Силовые машины" приостановили свое участие в контракте из-за форс-мажора. Вьетнамская сторона, в свою очередь, не была согласна признать основанием для форс-мажора американские санкции. PetroVietnam объясняла, что блокировка проекта из-за санкций США нанесла ущерб обеим сторонам. "Компания "Силовые машины" Алексея Мордашова, с 2018 года находящаяся под санкциями США, добилась положительного решения по иску против вьетнамской госкорпорации Vietnam Oil and Gas Group (PetroVietnam) в Сингапурском международном арбитражном центре (SIAC)... Иск "Силовых машин" удовлетворен на сумму более 500 миллионов долларов", - рассказал газете источник, знакомый с ходом арбитражного процесса. Эту информацию изданию подтвердили и в самой компании. Отмечается, что в эту сумму вошли фактические расходы на строительство проекта, включая неоплаченные счета, стоимость оборудования и работ, которые были заказаны и выполнены к дате расторжения контракта. Вьетнамская сторона, в свою очередь, подавала встречный иск с требованием вернуть около 3,5 миллиардов долларов. Тогда компания сослалась на различные убытки, включая требование компенсировать стоимость строительства станции вместе с процентами за четыре года на всю сумму требований, но арбитраж его отклонил. По данным издания, это первая публичная победа российской компании, находящейся под санкциями, в международном арбитраже "по крайней мере с 2022 года", когда Запад ввел против России жесткие санкции после начала спецоперации на Украине. "Силовые машины" - энергомашиностроительная компания, входит в состав ООО "Севергрупп". Перечень основной продукции компании включает в себя решения для тепловой, атомной, гидроэнергетики, электросетевого комплекса, промышленности и транспорта. Ключевая компетенция компании - осуществление комплексных проектов под ключ в сфере электроэнергетики.

https://ria.ru/20240131/isk-1924591315.html

https://ria.ru/20221014/siemens-1824025120.html

https://ria.ru/20231126/spg-1911887061.html

сша

сингапур

вьетнам

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, сингапур, вьетнам, силовые машины, petrovietnam, алексей мордашов, в мире