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"Силмаш" выиграл спор против PetroVietnam, пишут СМИ
"Силмаш" выиграл спор против PetroVietnam, пишут СМИ - РИА Новости, 12.02.2024
"Силмаш" выиграл спор против PetroVietnam, пишут СМИ
Российская компания "Силовые машины", которая с 2018 года находится под американскими санкциями, выиграла спор против вьетнамской компании Vietnam Oil and Gas... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T02:36
2024-02-12T02:36
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Российская компания "Силовые машины", которая с 2018 года находится под американскими санкциями, выиграла спор против вьетнамской компании Vietnam Oil and Gas Group (PetroVietnam) и взыскала с нее более 500 миллионов долларов, сообщает газета РБК. Компания "Силовые машины" начала арбитражное разбирательство в Сингапуре в 2019 году с целью компенсации потраченных на совместный проект средств. В конце 2013 года совместное предприятие "Силмаша" и PetroVietnam получило контракт на строительство ТЭС "Лонг Фу-1" во Вьетнаме. Стоимость контракта оценивалась в 1,2 миллиарда долларов. После попадания "Силовых машин" под американские санкции проект был приостановлен из-за блокировки взаиморасчетов. Проблему пытались решить на уровне российско-вьетнамской межправительственной комиссии. В начале 2019 года "Силовые машины" приостановили свое участие в контракте из-за форс-мажора. Вьетнамская сторона, в свою очередь, не была согласна признать основанием для форс-мажора американские санкции. PetroVietnam объясняла, что блокировка проекта из-за санкций США нанесла ущерб обеим сторонам. "Компания "Силовые машины" Алексея Мордашова, с 2018 года находящаяся под санкциями США, добилась положительного решения по иску против вьетнамской госкорпорации Vietnam Oil and Gas Group (PetroVietnam) в Сингапурском международном арбитражном центре (SIAC)... Иск "Силовых машин" удовлетворен на сумму более 500 миллионов долларов", - рассказал газете источник, знакомый с ходом арбитражного процесса. Эту информацию изданию подтвердили и в самой компании. Отмечается, что в эту сумму вошли фактические расходы на строительство проекта, включая неоплаченные счета, стоимость оборудования и работ, которые были заказаны и выполнены к дате расторжения контракта. Вьетнамская сторона, в свою очередь, подавала встречный иск с требованием вернуть около 3,5 миллиардов долларов. Тогда компания сослалась на различные убытки, включая требование компенсировать стоимость строительства станции вместе с процентами за четыре года на всю сумму требований, но арбитраж его отклонил. По данным издания, это первая публичная победа российской компании, находящейся под санкциями, в международном арбитраже "по крайней мере с 2022 года", когда Запад ввел против России жесткие санкции после начала спецоперации на Украине. "Силовые машины" - энергомашиностроительная компания, входит в состав ООО "Севергрупп". Перечень основной продукции компании включает в себя решения для тепловой, атомной, гидроэнергетики, электросетевого комплекса, промышленности и транспорта. Ключевая компетенция компании - осуществление комплексных проектов под ключ в сфере электроэнергетики.
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сша, сингапур, вьетнам, силовые машины, petrovietnam, алексей мордашов, в мире
США, Сингапур, Вьетнам, Силовые машины, PetroVietnam, Алексей Мордашов, В мире
"Силмаш" выиграл спор против PetroVietnam, пишут СМИ
РБК: "Силмаш" взыскал с компании PetroVietnam более 500 миллионов долларов
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости.
Российская компания "Силовые машины", которая с 2018 года находится под американскими санкциями, выиграла спор против вьетнамской компании Vietnam Oil and Gas Group (PetroVietnam) и взыскала с нее более 500 миллионов долларов, сообщает газета РБК
.
Компания "Силовые машины" начала арбитражное разбирательство в Сингапуре
в 2019 году с целью компенсации потраченных на совместный проект средств. В конце 2013 года совместное предприятие "Силмаша" и PetroVietnam получило контракт на строительство ТЭС "Лонг Фу-1" во Вьетнаме
. Стоимость контракта оценивалась в 1,2 миллиарда долларов. После попадания "Силовых машин" под американские санкции проект был приостановлен из-за блокировки взаиморасчетов. Проблему пытались решить на уровне российско-вьетнамской межправительственной комиссии.
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В начале 2019 года "Силовые машины" приостановили свое участие в контракте из-за форс-мажора. Вьетнамская сторона, в свою очередь, не была согласна признать основанием для форс-мажора американские санкции. PetroVietnam объясняла, что блокировка проекта из-за санкций США
нанесла ущерб обеим сторонам.
"Компания "Силовые машины" Алексея Мордашова
, с 2018 года находящаяся под санкциями США, добилась положительного решения по иску против вьетнамской госкорпорации Vietnam Oil and Gas Group (PetroVietnam) в Сингапурском международном арбитражном центре (SIAC)... Иск "Силовых машин" удовлетворен на сумму более 500 миллионов долларов", - рассказал газете источник, знакомый с ходом арбитражного процесса.
Эту информацию изданию подтвердили и в самой компании.
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Отмечается, что в эту сумму вошли фактические расходы на строительство проекта, включая неоплаченные счета, стоимость оборудования и работ, которые были заказаны и выполнены к дате расторжения контракта.
Вьетнамская сторона, в свою очередь, подавала встречный иск с требованием вернуть около 3,5 миллиардов долларов. Тогда компания сослалась на различные убытки, включая требование компенсировать стоимость строительства станции вместе с процентами за четыре года на всю сумму требований, но арбитраж его отклонил.
По данным издания, это первая публичная победа российской компании, находящейся под санкциями, в международном арбитраже "по крайней мере с 2022 года", когда Запад ввел против России
жесткие санкции после начала спецоперации на Украине
.
"Силовые машины" - энергомашиностроительная компания, входит в состав ООО "Севергрупп". Перечень основной продукции компании включает в себя решения для тепловой, атомной, гидроэнергетики, электросетевого комплекса, промышленности и транспорта. Ключевая компетенция компании - осуществление комплексных проектов под ключ в сфере электроэнергетики.
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