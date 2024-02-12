https://ria.ru/20240212/spg-1926765142.html

Помогли России. В Чехии запаниковали из-за решения США

Помогли России. В Чехии запаниковали из-за решения США - РИА Новости, 12.02.2024

Помогли России. В Чехии запаниковали из-за решения США

Россия может заработать на запрете на экспорт СПГ, который ввел президент США Джо Байден, пишет обозреватель Hrot24 Франтишек Новак. РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T04:30

2024-02-12T04:30

2024-02-12T04:30

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Россия может заработать на запрете на экспорт СПГ, который ввел президент США Джо Байден, пишет обозреватель Hrot24 Франтишек Новак."В конечном счете на этом может заработать как раз Российская Федерация, которая старается увеличивать свое производство СПГ", — отметил журналист.Новак добавил, что Россия уже подготовила ряд проектов, связанных с сжиженным газом, включая запланированное на следующий год строительство крупного терминала в Мурманске.По мнению обозревателя, "пророссийское" решение Байдена связано с желанием Белого дома понравиться "левым" избирателям: ранее в США был опубликован доклад, согласно которому экспорт СПГ из Штатов в Европу оказался вреднее для окружающей среды, нежели сжигание угля.Новак подчеркнул, что американский мораторий тяжело ударит по некоторым странам Евросоюза, включая Чехию. Доверие европейцев к Америке окажется под вопросом."Без продолжительного роста предложения СПГ мировые цены на газ в конце декады могут начать расти, что плохо для тех стран, которые сделали ставку на этот энергоноситель в своем «энергетическом будущем», таких как Германия и Чешская Республика", — заключил автор.Ранее президент США Джо Байден заявил, что Штаты приостановят процесс одобрения новых контрактов на экспорт СПГ из-за ситуации с изменением климата. Это решение вызвало резкую критику со стороны республиканского лагеря. Так, спикер палаты представителей Майк Джонсон назвал его возмутительным, поскольку, по его словам, Байден "усиливает Россию" и толкает Европу к зависимости от нее.Полный текст интервью читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240211/spg-1926648460.html

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в мире, экономика, россия, чехия, сша, джо байден