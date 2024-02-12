Рейтинг@Mail.ru
Российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении - РИА Новости, 12.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:06 12.02.2024 (обновлено: 14:10 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/spetsoperatsiya-1926845821.html
Российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
Российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении - РИА Новости, 12.02.2024
Российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
Российские войска на Донецком направлении заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили 13 атак ВСУ, уничтожили два склада боеприпасов, потери Украины... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T14:06
2024-02-12T14:10
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
безопасность
украина
россия
вооруженные силы украины
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/05/1925428632_0:0:2892:1627_1920x0_80_0_0_133d86bb0d0a020547db0f381a1bb04f.jpg
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Российские войска на Донецком направлении заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили 13 атак ВСУ, уничтожили два склада боеприпасов, потери Украины составили до 240 военнослужащих и один танк, сообщили в Минобороны России."На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а также отразили 13 атак штурмовых групп 42-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 81-й аэромобильной бригад ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Богдановка, Георгиевка Донецкой народной республики и Белогоровка Луганской народной республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, противник потерял до 240 военнослужащих, танк, три автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США и гаубицу Д-20. Кроме того, уничтожены два полевых склада артиллерийских боеприпасов, сообщили в Минобороны.
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/05/1925428632_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_fc9a11018a994003b0a08ad37162b574.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы рф, безопасность, украина, россия, вооруженные силы украины, сша
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, США
Российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

МО: российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России в зоне СВО
Военнослужащие ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС России в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Российские войска на Донецком направлении заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили 13 атак ВСУ, уничтожили два склада боеприпасов, потери Украины составили до 240 военнослужащих и один танк, сообщили в Минобороны России.
"На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а также отразили 13 атак штурмовых групп 42-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 81-й аэромобильной бригад ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Богдановка, Георгиевка Донецкой народной республики и Белогоровка Луганской народной республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, противник потерял до 240 военнослужащих, танк, три автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США и гаубицу Д-20. Кроме того, уничтожены два полевых склада артиллерийских боеприпасов, сообщили в Минобороны.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:58
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.02.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФБезопасностьУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала