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Российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

Российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении - РИА Новости, 12.02.2024

Российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

Российские войска на Донецком направлении заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили 13 атак ВСУ, уничтожили два склада боеприпасов, потери Украины... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T14:06

2024-02-12T14:06

2024-02-12T14:10

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Российские войска на Донецком направлении заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили 13 атак ВСУ, уничтожили два склада боеприпасов, потери Украины составили до 240 военнослужащих и один танк, сообщили в Минобороны России."На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а также отразили 13 атак штурмовых групп 42-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 81-й аэромобильной бригад ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Богдановка, Георгиевка Донецкой народной республики и Белогоровка Луганской народной республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, противник потерял до 240 военнослужащих, танк, три автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США и гаубицу Д-20. Кроме того, уничтожены два полевых склада артиллерийских боеприпасов, сообщили в Минобороны.

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