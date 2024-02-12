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Артиллеристы уничтожили минометный расчет ВСУ на Купянском направлении
Артиллеристы уничтожили минометный расчет ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 12.02.2024
Артиллеристы уничтожили минометный расчет ВСУ на Купянском направлении
Расчет самоходной гаубицы "Гвоздика" группировки войск "Запад" в ходе контрбатарейной борьбы уничтожил минометный расчет ВСУ на Купянском направлении, сообщили... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T05:32
2024-02-12T05:32
2024-02-12T06:08
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ЛУГАНСК, 12 фев — РИА Новости. Расчет самоходной гаубицы "Гвоздика" группировки войск "Запад" в ходе контрбатарейной борьбы уничтожил минометный расчет ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны. "На одном из участков фронта на Купянском направлении разведкой артиллерийского подразделения группировки войск "Запад" в ходе контрбатарейной борьбы были выявлены точные координаты огневой позиции минометного расчета подразделения ВСУ", — заявили в оборонном ведомстве.По данным военных, координаты цели оперативно передали расчету 122-миллиметровой самоходной гаубицы 2С1 "Гвоздика" для нанесения огневого поражения. "Расчет "Гвоздики" незамедлительно осуществил наведение пушки и в ходе контрбатарейной борьбы уничтожил миномётный расчёт подразделения ВСУ", — добавили в ведомстве.Ранее российские артиллеристы уничтожили пункт управления огнем батареи ВСУ на Купянском направлении.
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Артиллеристы уничтожили минометный расчет ВСУ на Купянском направлении
Расчет гаубицы "Гвоздика" уничтожил минометный расчет ВСУ под Купянском
ЛУГАНСК, 12 фев — РИА Новости. Расчет самоходной гаубицы "Гвоздика" группировки войск "Запад" в ходе контрбатарейной борьбы уничтожил минометный расчет ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны.
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"На одном из участков фронта на Купянском направлении разведкой артиллерийского подразделения группировки войск "Запад" в ходе контрбатарейной борьбы были выявлены точные координаты огневой позиции минометного расчета подразделения ВСУ", — заявили в оборонном ведомстве.
По данным военных, координаты цели оперативно передали расчету 122-миллиметровой самоходной гаубицы 2С1 "Гвоздика" для нанесения огневого поражения.
"Расчет "Гвоздики" незамедлительно осуществил наведение пушки и в ходе контрбатарейной борьбы уничтожил миномётный расчёт подразделения ВСУ", — добавили в ведомстве.
Ранее российские артиллеристы уничтожили пункт управления огнем батареи ВСУ на Купянском направлении.
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