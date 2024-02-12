https://ria.ru/20240212/spetsoperatsiya-1926767909.html

Артиллеристы уничтожили минометный расчет ВСУ на Купянском направлении

Артиллеристы уничтожили минометный расчет ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 12.02.2024

Артиллеристы уничтожили минометный расчет ВСУ на Купянском направлении

Расчет самоходной гаубицы "Гвоздика" группировки войск "Запад" в ходе контрбатарейной борьбы уничтожил минометный расчет ВСУ на Купянском направлении, сообщили... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T05:32

2024-02-12T05:32

2024-02-12T06:08

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ЛУГАНСК, 12 фев — РИА Новости. Расчет самоходной гаубицы "Гвоздика" группировки войск "Запад" в ходе контрбатарейной борьбы уничтожил минометный расчет ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны. "На одном из участков фронта на Купянском направлении разведкой артиллерийского подразделения группировки войск "Запад" в ходе контрбатарейной борьбы были выявлены точные координаты огневой позиции минометного расчета подразделения ВСУ", — заявили в оборонном ведомстве.По данным военных, координаты цели оперативно передали расчету 122-миллиметровой самоходной гаубицы 2С1 "Гвоздика" для нанесения огневого поражения. "Расчет "Гвоздики" незамедлительно осуществил наведение пушки и в ходе контрбатарейной борьбы уничтожил миномётный расчёт подразделения ВСУ", — добавили в ведомстве.Ранее российские артиллеристы уничтожили пункт управления огнем батареи ВСУ на Купянском направлении.

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