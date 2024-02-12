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Артиллеристы уничтожили минометный расчет ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 12.02.2024
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05:32 12.02.2024 (обновлено: 06:08 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/spetsoperatsiya-1926767909.html
Артиллеристы уничтожили минометный расчет ВСУ на Купянском направлении
Артиллеристы уничтожили минометный расчет ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 12.02.2024
Артиллеристы уничтожили минометный расчет ВСУ на Купянском направлении
Расчет самоходной гаубицы "Гвоздика" группировки войск "Запад" в ходе контрбатарейной борьбы уничтожил минометный расчет ВСУ на Купянском направлении, сообщили... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T05:32
2024-02-12T06:08
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ЛУГАНСК, 12 фев — РИА Новости. Расчет самоходной гаубицы "Гвоздика" группировки войск "Запад" в ходе контрбатарейной борьбы уничтожил минометный расчет ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны. &quot;На одном из участков фронта на Купянском направлении разведкой артиллерийского подразделения группировки войск &quot;Запад&quot; в ходе контрбатарейной борьбы были выявлены точные координаты огневой позиции минометного расчета подразделения ВСУ&quot;, — заявили в оборонном ведомстве.По данным военных, координаты цели оперативно передали расчету 122-миллиметровой самоходной гаубицы 2С1 "Гвоздика" для нанесения огневого поражения. "Расчет "Гвоздики" незамедлительно осуществил наведение пушки и в ходе контрбатарейной борьбы уничтожил миномётный расчёт подразделения ВСУ", — добавили в ведомстве.Ранее российские артиллеристы уничтожили пункт управления огнем батареи ВСУ на Купянском направлении.
https://ria.ru/20240212/spetsoperatsiya-1926766646.html
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Артиллеристы уничтожили минометный расчет ВСУ на Купянском направлении

Расчет гаубицы "Гвоздика" уничтожил минометный расчет ВСУ под Купянском

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота артиллерийских расчетов в зоне проведения СВО
Работа артиллерийских расчетов в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа артиллерийских расчетов в зоне проведения СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 12 фев — РИА Новости. Расчет самоходной гаубицы "Гвоздика" группировки войск "Запад" в ходе контрбатарейной борьбы уничтожил минометный расчет ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны.
«

"На одном из участков фронта на Купянском направлении разведкой артиллерийского подразделения группировки войск "Запад" в ходе контрбатарейной борьбы были выявлены точные координаты огневой позиции минометного расчета подразделения ВСУ", заявили в оборонном ведомстве.

По данным военных, координаты цели оперативно передали расчету 122-миллиметровой самоходной гаубицы 2С1 "Гвоздика" для нанесения огневого поражения.
"Расчет "Гвоздики" незамедлительно осуществил наведение пушки и в ходе контрбатарейной борьбы уничтожил миномётный расчёт подразделения ВСУ", — добавили в ведомстве.
Ранее российские артиллеристы уничтожили пункт управления огнем батареи ВСУ на Купянском направлении.
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